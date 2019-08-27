«Этой суке я больше никогда не проиграю». Серена давит Шарапову 15 лет подряд
Серена Уильямс легко вынесла Марию Шарапову (6:1, 6:1) в первом раунде US Open. Их встречи ждали, но итог был предсказуемым. Победа над Шараповой стала для Уильямс 19-й подряд в истории их личных встреч. Она не проигрывала ей с 2004 года, именно там Шарапова и победила Серену сразу два раза. Их общая статистика матчей на этот момент – 20:2.
«Я выхожу против спортсменки, которая выиграла пять турниров Большого шлема. Так что наши встречи никогда не бывают легкими. Каждая тренировка была интенсивной и сосредоточенной, потому что она тяжелый и равный соперник. Она очень хороша, но во время наших встреч я показываю что-то из своих лучших качеств», – сказала Уильямс после очередной победы.
Уже на пресс-конференции она выдала еще несколько важных фраз: «Я просто чувствую, что ее игра действительно хорошо сочетается с моей. Я всегда говорила, что ее мячи каким-то образом приземляются в моей зоне удара. Я не знаю. Это просто идеально для меня». Кажется, Шарапова Серену уже ничем не удивляет, хотя раньше бесила ее одним своим появлением.
Их соперничество изменил «Уимблдон»
Финал женского «Уимблдона». Только заигравшая Шарапова против уже побеждавшей на турнире Уильямс – идеальная вывеска для 2004 года. Тогда никто не думал, что обе так долго будут в числе лучших теннисисток мира. Естественно, что не прогнозировали и последующего доминирования Серены. Шарапова просто разнесла ее в двух сетах (6:1, 6:4) и взяла титул.
Забавно, что их первое карьерное пересечение закончилось победой Уильямс. Потом Шарапова вспоминала, что тогда вообще не могла угнаться за ее перемещениями и быстрыми ударами. В финале «Уимблдона» было второе – уже все получилось. Этот матч стоит того, чтобы даже сейчас пересмотреть основные моменты еще раз:
«Я не оглядываюсь на тот финал очень часто. Но когда делаю это, все еще чувствую и ощущаю внутри себя: «О, этот момент действительно произошел!». Это было так вдохновляюще и очень неожиданно во многих отношениях. Особенно в том возрасте», – рассказывала Шарапова в 2014-м. Она оказалась первой россиянкой, которая победила на «Уимблдоне».
Тот успех Шараповой во многом определил реальный ход их противостояния с Уильямс. Серена банально на нее разозлилась. Сразу после успеха на корте Шарапова вернулась в раздевалку, где в тот момент уже плакала Уильямс. Уже потом Шарапова услышала фразу из разговора Уильямс и ее подруги: «Этой суке я больше никогда не проиграю».
Шарапова считает, что Уильямс ненавидит ее за тот эпизод. Это сейчас Уильямс может плакать даже на корте, но тогда она видела собственные слезы большой слабостью. То, что ее в таком состоянии застала какая-то неизвестная соперница, взбесило Серену. Гнев она направила на спортивное противостояние с Шараповой.
В 2004-м Шарапову впервые посчитали большой звездой. Ей предлагали большие рекламные контракты, хотели покатать ее на частном самолете и давали кучу других вещей. Она отказывалась и держалась, но главное – побеждала на корте. Все это свалилось на девушку, которой едва исполнилось 17 лет. В тот год она все-таки обыграла Уильямс еще раз.
15 ноября они встретились в финале турнира в Лос-Анджелесе, который играли на твердом покрытии. Тот матч затянулся подольше: Шарапова снова победила, но в трех сетах (4:6, 6:2, 6:4). Получается, что в один год она победила Уильямс на двух разных покрытиях (трава, хард). Именно победа в Лос-Анджелесе и считается последним успехом Шараповой во встречах с Сереной, хотя ценят ее намного меньше «Уимблдона».