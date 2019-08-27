«Этой суке я больше никогда не проиграю». Серена давит Шарапову 15 лет подряд

Уже на пресс-конференции она выдала еще несколько важных фраз: «Я просто чувствую, что ее игра действительно хорошо сочетается с моей. Я всегда говорила, что ее мячи каким-то образом приземляются в моей зоне удара. Я не знаю. Это просто идеально для меня». Кажется, Шарапова Серену уже ничем не удивляет, хотя раньше бесила ее одним своим появлением.

Их соперничество изменил «Уимблдон»

Финал женского «Уимблдона». Только заигравшая Шарапова против уже побеждавшей на турнире Уильямс – идеальная вывеска для 2004 года. Тогда никто не думал, что обе так долго будут в числе лучших теннисисток мира. Естественно, что не прогнозировали и последующего доминирования Серены. Шарапова просто разнесла ее в двух сетах (6:1, 6:4) и взяла титул.

Забавно, что их первое карьерное пересечение закончилось победой Уильямс. Потом Шарапова вспоминала, что тогда вообще не могла угнаться за ее перемещениями и быстрыми ударами. В финале «Уимблдона» было второе – уже все получилось. Этот матч стоит того, чтобы даже сейчас пересмотреть основные моменты еще раз: