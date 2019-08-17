«Этот парень – настоящий чемпион». Джокович вышел на корт с мальчиком, который перенес рак
На турнире серии «Мастерс» в Цинциннати Новак Джокович обыграл в двух сетах Пабло Каррено-Бусту в 1/8 финала. Сейчас он – полуфиналист, на этой стадии сыграет с Даниилом Медведевым.
После победы над испанцем больше говорили о другом поступке Джоковича. На матч он вышел с 10-летним мальчиком Джоэлом. Вот что рассказал серб:
«Мы встретились перед выходом на корт. После первого сета я слышал, как диктор сказал, что он перенес рак, нейробластому, когда ему было десять дней. Он был одет в футболку «Я чемпион».
Перед матчем Джокович посадил мальчика на свою скамью у корта и открыл ему бутылку воды.
«Этот парень – настоящий чемпион», – написал Джокович в инстаграме.
По информации из аккаунтов в соцсетях детской больницы в Цинциннати, четвертая стадия нейробластомы была диагностирована у парня еще до его рождения. Нейбробластома – это злокачественная опухоль симпатической нервной системы. В 99% случаев она встречается у детей в возрасте до 15 лет.
В целом, выживаемость больных при этом заболевании составляет примерно 50%, но при четвертой стадии – не более 20%.
«Такие моменты надолго остаются в памяти, и я хотел создать ему максимально комфортные условия, – рассказал Джокович о своем поступке. – Знаю, что значит для него выход на корт. И мне было несложно проявить внимание».
У Джоковича более десяти лет есть собственный благотворительный фонд Novak Djokovic Foundation, с помощью которого теннисист пытается улучшить условия обучения детей младшего возраста. За три первых года организация собрала сразу $3,5 млн.
В прошлом году фонд пожертвовал $347 тысяч на открытие садика в городе Прнявор, где появилось единственное дошкольное учреждение, рассчитанное на 150 детей.
В мае прошлого года фонд Джоковича собрал в честь своего 31-летия $31 тысячу. Деньги были направлены в пользу 442 детей, благодаря чему они смогли в течение месяца посещать дошкольные учреждения.