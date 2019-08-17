«Этот парень – настоящий чемпион». Джокович вышел на корт с мальчиком, который перенес рак

На турнире серии «Мастерс» в Цинциннати Новак Джокович обыграл в двух сетах Пабло Каррено-Бусту в 1/8 финала. Сейчас он – полуфиналист, на этой стадии сыграет с Даниилом Медведевым.

После победы над испанцем больше говорили о другом поступке Джоковича. На матч он вышел с 10-летним мальчиком Джоэлом. Вот что рассказал серб:

«Мы встретились перед выходом на корт. После первого сета я слышал, как диктор сказал, что он перенес рак, нейробластому, когда ему было десять дней. Он был одет в футболку «Я чемпион».

Перед матчем Джокович посадил мальчика на свою скамью у корта и открыл ему бутылку воды.

«Этот парень – настоящий чемпион», – написал Джокович в инстаграме.