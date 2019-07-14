Этот финал «Уимблдона» – история. А Джокович просто великий

Для тех, кто не смотрел финал, расскажем о ценности этой победы Джоковича в четырех фактах.

Первый – трибуны были на стороне Роджера Федерера. Каждое спорное решение в пользу Джоковича они встречали гулом, а каждое удачное действие Федерера – оглушительными аплодисментами.

Второй – Джокович отыграл два матчбола, выиграв турнир на решающем тай-брейке.

Третий – эта победа на «Уимблдоне» стала второй подряд для Джоковича. В прошлом году он обыграл южноафриканца Кевина Андерсона, в этом – Федерера. Правда, если прошлогодняя победа ему далась довольно спокойно (2:6, 2:6, 6:7), то сейчас ему пришлось играть до решающего тай-брейка.

Четвертый – в этой встрече был установлен рекорд по продолжительности розыгрыша мяча (45 раз).