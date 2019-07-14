Этот финал «Уимблдона» – история. А Джокович просто великий
Для тех, кто не смотрел финал, расскажем о ценности этой победы Джоковича в четырех фактах.
Первый – трибуны были на стороне Роджера Федерера. Каждое спорное решение в пользу Джоковича они встречали гулом, а каждое удачное действие Федерера – оглушительными аплодисментами.
Второй – Джокович отыграл два матчбола, выиграв турнир на решающем тай-брейке.
Третий – эта победа на «Уимблдоне» стала второй подряд для Джоковича. В прошлом году он обыграл южноафриканца Кевина Андерсона, в этом – Федерера. Правда, если прошлогодняя победа ему далась довольно спокойно (2:6, 2:6, 6:7), то сейчас ему пришлось играть до решающего тай-брейка.
Четвертый – в этой встрече был установлен рекорд по продолжительности розыгрыша мяча (45 раз).
«Большая тройка» задавила всех, но Федереру было сложнее
После победы над Кеи Нисикори Роджера Федерера спросили насчет преимущества «Большой тройки» (он, Джокович и Надаль) над остальными теннисистами. И Роджер сказал: «Необычное время в мужское теннисе. Невозможно было предположить, что я, Рафа и Новак будем играть так долго и так успешно. Так что, во-первых, мы многих ребят не пустили к большим победам. Во-вторых, были ли они так же талантливы, как Рафа, Новак, я? Может, не были».
Судя по форме, еще до старта турнира можно было спокойно сказать: два из трех гигантов точно сыграют в финале. Вопрос был лишь в том, кто из них. Джокович аккуратно раскидывал соперников на пути к решающему матчу. Федерер и Надаль выносили оппонентов, чтобы встретиться в полуфинале.
В итоге – 7:6, 1:6, 6:3, 6:4 (не самый сложный матч) в пользу Федерера. В 1/2 Джокович играл против Баутисты-Агуты, где тоже не испытал особо трудностей.
Джокович – монстр этого турнира
На церемонии награждения Федерер сказал: «Черт возьми, я люблю этого парня [Джоковича]. Новак, слышишь, ты сумасшедший!». Приз зрительских симпатий моментально улетел в Швейцарию. Главная награда же отправилась в Сербию. Тут без шансов.
Факты, подтверждающие обалденную форму Джоковича на этом «Уимблдоне»:
1. Джокович проиграл всего 6 геймов в четвертьфинале и вышел в 36 полуфинал «Шлема».
2. Джокович затащил в матче против Федерера, хотя был хуже почти во всем. Например, взял очков на 14 меньше соперника (204 против 218), показал худший процент брейк-пойнтов (38% против 54%), выиграл меньше коротких единоборств у сетки (44% против 67%).
3. Фактически что-то похожее на пиковую форму Джоковича можно было увидеть при розыгрышах матч-поинтов и в последние минуты встречи. В остальном 38-летний (!) Федерер был эффективнее оппонента.
4. Федерер старше Джоковича на 6 лет. Но в финале «Уимблдона» он даже перебегал серба: 5,8 километров против 5,6.
Главная фишка Джоковича – концентрация, но сегодня он даже вышел из себя
Федерер и Джокович – одни из немногих топовых игроков, которые не позволяют себя показывать эмоции на корте (максимум – поднять кулак, что-то более эмоциональное бывает очень редко). Федерер – потому что джентльмен. У Джоковича это уже давно стало фишкой.
«Я стараюсь концентрироваться на игре. Зрители, прочие звуки? Нет. Во время матча для меня не существует ничего, кроме, мячика, соперника и судьи. Я не люблю показывать радость, расстройство», – как-то сказал Джокович.
Сегодня, во время финала «Уимблдона», один эпизод все же доказал нам, что Новак – не робот. После спорного момента он попросил челлендж (повтор), в котором оказался не прав. Джокович расстроился и треснул ракеткой по вышке судьи. Наверное, самый эмоциональный момент с его участием в этой встрече.
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В последний раз Федерер обыгрывал Джоковича в ноябре 2015-го. С тех пор прошло четыре года, Роджер пять часов мучил серба, но так и не взял титул.