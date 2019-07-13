Симона Халеп взяла «Уимблдон», обыграв Серену Уильямс. Против нее было все: статистика, покрытие, недавняя травма
Одиночный женский «Уимблдон» закончился уверенной победой румынки Симоны Халеп над Сереной Уильямс − 6:2, 6:2. Такой результат ожидали не все, но Халеп уже не в первый раз доказала, что способна удивлять.
До «Уимблдона» Уильямс выиграла у Халеп 9 из 10 встреч
Перед финалом только и говорили об этой статистика. Халеп ни разу не выигрывала у Серены на «Большом шлеме», но единственная победа Симоны на групповом этапе Итогового турнира, кажется, хорошо запомнилась Уильямс.
«Я думаю, самым важным среди наших матчей было мое поражение. Я его не забуду. Она играла просто невероятно. Из-за того матча я понимаю, что она может снова выйти на тот уровень. Так что мне нужно играть еще лучше», − говорила Серена перед встречей.
При этом Халеп подходила к финалу совсем с другим настроением. Кажется, она вообще не думала о неудачной серии: «Я много с ней играла, многие матчи были очень упорными. Я поняла, что у меня есть шанс. Теперь я верю, что у меня есть шанс на победу».
У Серены давно проблемы с финалами
Уильямс вернулась из декрета в 2018 году, и с того момента приняла участие в шести турнирах «Большого шлема». В трех из них она выходила в финал, но ни разу не доходила до победы. Более того, во всех встречах она не взяла ни одного сета.
Единственное разумное объяснение – психологические проблемы. Этот финал мог стать решающим для Серены, которой не хватает одной победы, чтобы сравняться с Маргарет Корт по количеству титулов на турнирах «Большого шлема». Но даже с удобной оппоненткой все закончилось разгромом.
Отчасти это можно связать со всеми скандалами, которые ее окружают. В этот раз Серене выписали странный штраф в размере 10 тысяч долларов за то, что она побила корт ракеткой (да, все правильно).
Сами по себе подобные штрафы − норма, так как натуральное покрытие для тенниса достаточно дорогое. Но в случае с Сереной все превратили в показательное наказание: организаторы стыдили спортсменку видеозаписями, а журналисты из Daily Mail слили фотографию избиения корта.
За последние годы Халеп очень изменилась
Можно много говорить о причинах неудачи Серены, но одно точно нельзя упустить – Симона Халеп была готова к финалу так хорошо, как никогда раньше.
В первую очередь это заметно по ее интервью: во всех из них она выглядит максимально расслабленной и невозмутимой. На интервью после победы на «Уимблдоне» Халеп шутит и говорит, что немного нервничала перед встречей: «живот был не в лучшей форме».
Как и Серена, Халеп недавно вернулась после небольшого перерыва. За это время она потеряла первую строчку в рейтинге, но это лишь помогло румынке: «Все стало настолько проще сейчас. Теперь мой результат не имеет значения, это всего лишь бонус».
До этого года у Симоны совсем не получались матчи на траве, но она все исправила: «В этом году я наконец нащупала игру и теперь понимаю, что делать с мячом. Мне уже не терпится сюда вернуться».