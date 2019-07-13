Симона Халеп взяла «Уимблдон», обыграв Серену Уильямс. Против нее было все: статистика, покрытие, недавняя травма

До «Уимблдона» Уильямс выиграла у Халеп 9 из 10 встреч

Перед финалом только и говорили об этой статистика. Халеп ни разу не выигрывала у Серены на «Большом шлеме», но единственная победа Симоны на групповом этапе Итогового турнира, кажется, хорошо запомнилась Уильямс.

«Я думаю, самым важным среди наших матчей было мое поражение. Я его не забуду. Она играла просто невероятно. Из-за того матча я понимаю, что она может снова выйти на тот уровень. Так что мне нужно играть еще лучше», − говорила Серена перед встречей.

При этом Халеп подходила к финалу совсем с другим настроением. Кажется, она вообще не думала о неудачной серии: «Я много с ней играла, многие матчи были очень упорными. Я поняла, что у меня есть шанс. Теперь я верю, что у меня есть шанс на победу».