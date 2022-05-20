ATP и WTA лишили «Уимблдон» начисления очков из-за отстранения россиян и белорусов – так теннис признал дискриминацию

Интрига вокруг одного из турниров «Большого шлема» в 2022 году закручивается все больше.

Что происходит вокруг «Уимблдона»

🔴 20 апреля «Уимблдон» официально отстранил от турнира российских и белорусских игроков.

🟢 20 мая ATP и WTA лишили «Уимблдон разыгрывать рейтинговые очки.

Такое решение – реакция на отстранение игроков. О чем было и сказано в заявлении ATP:

«Основополагающее значение имеет возможность игроков любой национальности участвовать в турнирах на основе заслуг и без дискриминации. Решение «Уимблдона» подрывает этот принцип и целостность рейтинговой системы ATP. Также это противоречит нашему соглашению о рейтингах».

«Уимблдон» в ответ выразил разочарование и сообщил, что будет отстаивать свою позицию.

Что происходило за этот месяц

🎾 После запрета россиян и белорусов на «Уимблдоне» с осуждением такого шага выступили WTA и ATP.

🎾 По данным The Telegraph, одной из причин запрета была защита репутации покровительницы Всеанглийского клуба, герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, чтобы ее связь с турниром не была воспринята в качестве поддержки российских и белорусских властей.

🎾 Новак Джокович, Александр Зверев, Рафаэль Надаль, Стефанос Циципас и Энди Маррэй высказались против отстранения россиян и белорусов.

🎾 Федерации тенниса Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии поддержали отстранение.