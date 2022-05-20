ATP и WTA лишили «Уимблдон» начисления очков из-за отстранения россиян и белорусов – так теннис признал дискриминацию
Интрига вокруг одного из турниров «Большого шлема» в 2022 году закручивается все больше.
Что происходит вокруг «Уимблдона»
🔴 20 апреля «Уимблдон» официально отстранил от турнира российских и белорусских игроков.
🟢 20 мая ATP и WTA лишили «Уимблдон разыгрывать рейтинговые очки.
Такое решение – реакция на отстранение игроков. О чем было и сказано в заявлении ATP:
«Основополагающее значение имеет возможность игроков любой национальности участвовать в турнирах на основе заслуг и без дискриминации. Решение «Уимблдона» подрывает этот принцип и целостность рейтинговой системы ATP. Также это противоречит нашему соглашению о рейтингах».
«Уимблдон» в ответ выразил разочарование и сообщил, что будет отстаивать свою позицию.
Что происходило за этот месяц
🎾 После запрета россиян и белорусов на «Уимблдоне» с осуждением такого шага выступили WTA и ATP.
🎾 По данным The Telegraph, одной из причин запрета была защита репутации покровительницы Всеанглийского клуба, герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, чтобы ее связь с турниром не была воспринята в качестве поддержки российских и белорусских властей.
🎾 Новак Джокович, Александр Зверев, Рафаэль Надаль, Стефанос Циципас и Энди Маррэй высказались против отстранения россиян и белорусов.
🎾 Федерации тенниса Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии поддержали отстранение.
🎾 Обсуждалась частичная заморозка рейтинга отстраненных – как вариант для защиты российских и белорусских игроков.
🎾 11 мая The Telegraph написал о реакции совета игроков ATP: он хочет, чтобы на «Уимблдоне» и других турнирах в Великобритании в этом году не разыгрывались рейтинговые очки. Как оказалось, именно это решение и было принято спустя девять дней.
🎾 При таких раскладах вполне существует вероятность, что именно после «Уимблдона» первой ракеткой мира станет Даниил Медведев.
🎾 Решение ATP и WTA – беспрецедентное. С 1968 года это соревнование ни разу не лишалось подсчета очков.
В начале марта ATP, WTA, ITF и четыре турнира «Большого шлема» разрешили россиянам и белорусам выступать на турнирах без флага, гимна и указания названия страны. Так и было за следующие два месяца, но организаторы «Уимблдона» внесли собственные правила с отстранением игроком и наткнулись на соответствующую реакцию. По сути, турнир без начисления очков превращается просто в выставочный.
Что будет дальше
До старта турнира еще месяц. «Уимблдон»-2022 пройдет с 27 июня по 10 июля.
Пока же все внимание к «Ролан Гарросу» – с 22 мая по 5 июня. Там нет никаких запретов на игроков из России и Белоруссии.