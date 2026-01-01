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Теннис
WTA отменила турниры в Китае из-за ситуации с Пэн Шуай. Теннисистка обвинила китайского чиновника в принуждении к сексу
#Пэн Шуай
Теннис
Теннисистка Пэн Шуай связалась с МОК на фоне сообщений о своей пропаже. И попросила об уважении «частной жизни»
#Пэн Шуай
Теннис
🎾 Павлюченкова впервые стала 12-й ракеткой мира. Ее прежний личный рекорд держался десять лет
#Анастасия Павлюченкова
Теннис
🎾 Павлюченкова опустилась на три позиции после повторения лучшего результата карьеры. Теперь она 16-я в мировом рейтинге
#Анастасия Павлюченкова
Теннис
На турнире в Монреале не осталось представительниц России в одиночке. Все пять теннисисток вылетели во втором круге
#WTA
Теннис
Кудерметова выиграла первый титул в карьере и стала лучшей теннисисткой из России в мировом рейтинге
#Вероника Кудерметова
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ATP и WTA лишили «Уимблдон» начисления очков из-за отстранения россиян и белорусов – так теннис признал дискриминацию
#Уимблдон
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