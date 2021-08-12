На турнире в Монреале не осталось представительниц России в одиночке. Все пять теннисисток вылетели во втором круге

В Монреале проходит турнир WTA-1000, в котором выступали пять российских теннисисток. Все они прошли первый круг одиночного разряда и вылетели во втором:

❌ Анастасия Павлюченкова – 🇺🇸 Джессика Пегула (6:1, 3:6, 2:6)

❌ Анастасия Потапова – 🇺🇸 Кори Гайфф (снялась из-за травмы)

❌ Дарья Касаткина – 🇹🇳 Онс Жабер (6:2, 3:6, 4:6)

❌ Вероника Кудерметова – 🇬🇷 Мария Саккари (4:6, 7:5, 4:6)

❌ Людмила Самсонова – 🇪🇸 Сара Соррибес Тормо (4:6, 3:6)

Ни одна теннисистка из России не входит в топ-10 мирового рейтинга. Лучшая – Павлюченкова, занимающая 17-е место. В топ-30 входит Дарья Касаткина (27).

Для Павлюченковой это первый турнир после победной Олимпиады, где она взяла золото в миксте. Она играла в паре с Андреем Рублевым и обыграла в финале другую пару из России – Елену Веснину и Аслана Карацева.