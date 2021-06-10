Русская финалистка «Ролан Гаррос» Павлюченкова – в 15 историях: кричит звук «мяу» и поет в караоке Дэвида Боуи с Сереной
Анастасия Павлюченкова победила в полуфинале «Ролан Гаррос» Тамару Зиданшек. И в 29 лет впервые попала в финал турнира «Большого шлема». Теннисисток из России там не было уже шесть лет.
Павлюченкова сыграет в финале против Барборы Крейчиковой. Матч начнется 12 июня в 16:00.
Вот 15 историй для тех, кто почти ничего не слышал о Павлюченковой.
🎾 Павлюченкову в теннис привел отец (он занимался греблей). Она говорит, что он жестко подходил к тренировкам и до сих пор дает советы. У Павлюченковой вся семья – про спорт: мать занималась плаванием, брат тоже пробовал в теннисе, бабушка играла в баскетбол, а дед его судил.
🇫🇷 В 13 лет Павлюченкова уехала из России в Чехию. Через год она стала первой ракеткой среди юниорок, а в 15 лет уехала во Францию к другому тренеру. Отец сильно обиделся, мать поддержала решение.
🚙 Чтобы ездить на международные турниры, родители Павлюченковой продали машину и переехали в маленькую квартиру.
🏆 В юниорах (до 16 лет) Павлюченкова выиграла семь турниров «Большого шлема». Переход во взрослый теннис получился тяжелым: «Среди юниоров есть плаксивые дети, которые просто так отдадут матч. На взрослом уровне такого нет, тут никто друг с другом не разговаривает».
✨ В 21 год Павлюченкова недолго работала с легендой тенниса Мартиной Хингис. В то время она отбыла дисквалификацию за употребление кокаина, вернулась в игру и одновременно пробовала тренировать. Но с Павлюченковой не сошлась.
🎢 До 2021 года на взрослых турнирах «Большого Шлема» Павлюченкова максимум доходила до четвертьфинала. Шесть раз в одиночном разряде и пять раз в парном.
🇷🇺 Павлюченкова выигрывала 12 турниров третьей-четвертой категории. Неплохо получается в России: есть победа в Кубке Кремля и золото в парном разряде на Универсиаде в Казани. За это она получила от Владимира Путина почетную грамоту.
Ельцин + теннис = культовая любовь. Он играл сам, подсадил политиков, знал всех молодых, развил индустрию в России
💥 В 2014-м Павлюченкова доигрывала матч с травмой спины. Это был второй круг «Ролан Гаррос», она побеждала 7:5, 5:4, но при подаче у нее вдруг заклинило спину. Во время сета по правилам нельзя позвать врача. В перерыве массажист тоже не помог. Почти выигранный матч Павлюченкова не доиграла и сдалась, когда проигрывала 0:3 в третьем сете, а соперница все время орала «Come on!»
🌧 Пару лет назад Павлюченкова чуть не приостановила карьеру из-за депрессии: «Я выгорела: оказалась в положении, где не получала удовольствия ни от тенниса, ни от жизни; ничего не радовало, полный тупик». Но не решилась на паузу, потому что «кроме тенниса нет альтернативы».
👩🏻🎤 На сборе в Маврикии в 2013-м Павлюченкова пела в караоке с Сереной Уильямс песни Дэвида Боуи. На том же сборе Павлюченкова победила Уильямс в беге.
🔨 Однажды просила судью остановить игру. В мексиканском Монтеррее рабочие не доделали корт к матчу и прямо во время него стучали молотками. Павлюченкову это сильно отвлекало.
🦚 На турнире в Индиан-Уэллсе попала мячом в птицу, которая неожиданно пролетела прямо перед Павлюченковой. Птица выжила.
👗 Павлюченкова увлекается модой. В 2018-м она с подругой представила целую коллекцию на Уимблдоне.
🌷 Cчитает себя гражданином мира, встречалась с парнем из Европы, но он не понимал ее менталитет: «Мне пришлось сказать: «Я люблю, когда меня встречают в аэропорту с цветами. Я привыкла. Меня так встречают папа с мамой». Я объяснила, потому что он этого не знал».
🐱 В этом году после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» Павлюченкова на камере вместо автографа написала «Мяу» – ей просто нравится это слово: «У меня даже нет кошек, я не люблю кошек. Я написала «мяу», потому что часто произношу это слово. Такое игривое «мяу, мы еще увидимся!»