Русская финалистка «Ролан Гаррос» Павлюченкова – в 15 историях: кричит звук «мяу» и поет в караоке Дэвида Боуи с Сереной

Анастасия Павлюченкова победила в полуфинале «Ролан Гаррос» Тамару Зиданшек. И в 29 лет впервые попала в финал турнира «Большого шлема». Теннисисток из России там не было уже шесть лет.

Павлюченкова сыграет в финале против Барборы Крейчиковой. Матч начнется 12 июня в 16:00.

Вот 15 историй для тех, кто почти ничего не слышал о Павлюченковой.

🎾 Павлюченкову в теннис привел отец (он занимался греблей). Она говорит, что он жестко подходил к тренировкам и до сих пор дает советы. У Павлюченковой вся семья – про спорт : мать занималась плаванием, брат тоже пробовал в теннисе, бабушка играла в баскетбол, а дед его судил.

🇫🇷 В 13 лет Павлюченкова уехала из России в Чехию. Через год она стала первой ракеткой среди юниорок, а в 15 лет уехала во Францию к другому тренеру . Отец сильно обиделся, мать поддержала решение.

🚙 Чтобы ездить на международные турниры, родители Павлюченковой продали машину и переехали в маленькую квартиру.