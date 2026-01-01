Анастасия Павлюченкова

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Теннис
Рублев опустился на седьмое место в мировом рейтинге после Australian Open, Павлюченкова – на 14-е
#Australian Open
Теннис
🎾 Россия вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг. Она не играла там с 2015 года
#Кубок Билли Джин Кинг
Теннис
🎾 Павлюченкова впервые стала 12-й ракеткой мира. Ее прежний личный рекорд держался десять лет
#Анастасия Павлюченкова
Теннис
🎾 Павлюченкова опустилась на три позиции после повторения лучшего результата карьеры. Теперь она 16-я в мировом рейтинге
#Анастасия Павлюченкова
Теннис
Анастасия Павлюченкова и Софья Тартакова прокомментируют мужской финал US Open на «Матч ТВ»
#Анастасия Павлюченкова
Теннис
Павлюченкова вылетела из US Open. 10 лет назад она доходила до четвертьфинала
#Анастасия Павлюченкова
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Материалы
Ни один телеканал не показал русский финал тенниса. Вместо него шли повтор волейбола и шоу Петросяна
#Олимпиада-2020
Победительница Олимпиады Павлюченкова – в 15 историях: кричит звук «мяу» и поет в караоке Дэвида Боуи с Сереной
#Анастасия Павлюченкова
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