Анастасия Павлюченкова
US Open
Павлюченкова вылетела из US Open. 10 лет назад она доходила до четвертьфинала
07 сентября, 09:45
В 1/8 финала US Open 🇷🇺 Анастасия Павлюченкова в двух сетах проиграла 🇨🇿 Каролине Плишковой – 5:7, 4:6.
- В 2011 году Павлюченкова выходила в четвертьфинал турнира. Это ее лучший результат на US Open.
- В 2021 году она выходила в финал «Ролан Гаррос» – лучший результат в карьере.
- Павлюченковой 30 лет. Она выиграла Олимпиаду-2020 в миксте.
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