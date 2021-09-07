Анастасия Павлюченкова
US Open
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#Анастасия Павлюченкова #US Open

Павлюченкова вылетела из US Open. 10 лет назад она доходила до четвертьфинала

07 сентября, 09:45

В 1/8 финала US Open 🇷🇺 Анастасия Павлюченкова в двух сетах проиграла 🇨🇿 Каролине Плишковой – 5:7, 4:6.

  • В 2011 году Павлюченкова выходила в четвертьфинал турнира. Это ее лучший результат на US Open.
  • В 2021 году она выходила в финал «Ролан Гаррос» – лучший результат в карьере.
  • Павлюченковой 30 лет. Она выиграла Олимпиаду-2020 в миксте.
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Источник:
Гол.ру
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