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Анастасия Павлюченкова
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Анастасия Павлюченкова
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Теннис
Рублев опустился на седьмое место в мировом рейтинге после Australian Open, Павлюченкова – на 14-е
#Australian Open
Теннис
🎾 Россия вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг. Она не играла там с 2015 года
#Кубок Билли Джин Кинг
Теннис
🎾 Павлюченкова впервые стала 12-й ракеткой мира. Ее прежний личный рекорд держался десять лет
#Анастасия Павлюченкова
Теннис
🎾 Павлюченкова опустилась на три позиции после повторения лучшего результата карьеры. Теперь она 16-я в мировом рейтинге
#Анастасия Павлюченкова
Теннис
Анастасия Павлюченкова и Софья Тартакова прокомментируют мужской финал US Open на «Матч ТВ»
#Анастасия Павлюченкова
Теннис
Павлюченкова вылетела из US Open. 10 лет назад она доходила до четвертьфинала
#Анастасия Павлюченкова
Теннис
Павлюченкова обыграла Грачеву и впервые за 10 лет вышла во вторую неделю US Open
#Анастасия Павлюченкова
Теннис
Павлюченкова получила визу США перед US Open. Она пропустила один американский турнир из-за задержки с документами
#Анастасия Павлюченкова
Теннис
Павлюченкова поднялась на 15-ю строчку в мировом рейтинге. До повторения ее лучшего результата осталось две позиции
#Анастасия Павлюченкова
Теннис
На турнире в Монреале не осталось представительниц России в одиночке. Все пять теннисисток вылетели во втором круге
#WTA
Олимпиада 2020
🥇🥈 🇷🇺 Россия выиграла золото и серебро по теннису в миксте
#Олимпиада-2020
Теннис
Прогноз на финал Олимпиады-2020 в миксте Веснина-Карацев – Павлюченкова-Рублев, 1 августа 2021 года
#Олимпиада-2020
Теннис
Во сколько начало финала Олимпиады-2020 в миксте Веснина-Карацев – Павлюченкова-Рублев, 1 августа 2021 года
#Олимпиада-2020
Теннис
Олимпиада-2020: где смотреть финал микста Веснина-Карацев – Павлюченкова-Рублев, 1 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция встречи
#Олимпиада-2020
Теннис
🎾 На Олимпиаде в миксте будет российский финал. Веснина и Карацев сыграют против Павлюченковой и Рублева
#Олимпиада-2020
Теннис
🎾 Павлюченкова и Рублев вышли в финал Олимпиады в миксте
#Олимпиада-2020
Теннис
🎾🇷🇺 Павлюченкова и Рублев вышли в полуфинал в миксте на Олимпиаде
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🎾 Павлюченкова и Рублев вышли в четвертьфинал в миксте на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🎾 Павлюченкова вылетела в 1/4 женской одиночки на Олимпиаде-2020. Россия завершила выступления на турнире
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🎾 Павлюченкова вышла в 1/4 финала Олимпиады-2020 в одиночном разряде. Она единственная россиянка на турнире
#Анастасия Павлюченкова
Олимпиада 2020
🎾 Матчи Карацева и Павлюченковой на Олимпиаде-2020 прерывались из-за дождя
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🎾 Павлюченкова в первом матче на Олимпиаде-2020 отдала один гейм и вышла в 1/16 финала
#Анастасия Павлюченкова
Теннис
Павлюченкова проиграла Крейчиковой в финале «Ролан Гаррос»
#Анастасия Павлюченкова
Теннис
Крейчикова – соперница Павлюченковой по финалу «Ролан Гаррос»
#Барбора Крейчикова
1
Теннис
Павлюченкова – шестая теннисистка из России в финале «Ролан Гаррос» 🇷🇺
#Анастасия Павлюченкова
Теннис
Павлюченкова вышла в финал «Ролан Гаррос»
#Анастасия Павлюченкова
1
Теннис
Где смотреть Australian Open 🎾
#Australian Open