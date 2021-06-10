Павлюченкова вышла в финал «Ролан Гаррос»

Анастасия Павлюченкова обыграла в полуфинале «Ролан Гаррос» теннисистку Тамару Зиданшек – 7:5, 6:3. Так Павлюченкова впервые в карьере вышла в финал турнира серии «Большого шлема».

На пути к финалу Павлюченкова провела на «Ролан Гаррос» шесть матчей. За все игры она отдала соперницам только три сета.

Павлюченкова – первая русская теннисистка в финале «Ролан Гаррос» с 2014 года. Тогда до этой стадии доходила Мария Шарапова.

Даже выход в финал уже возвращает Павлюченкову в топ-20 мирового теннисного рейтинга. Сейчас она занимает там 32-е место. Павлюченковой 29 лет.

Павлюченкова – шестая теннисистка из России в финале «Ролан Гаррос»