Анастасия Павлюченкова
Ролан Гаррос
Павлюченкова вышла в финал «Ролан Гаррос»
вчера, 18:01
Анастасия Павлюченкова обыграла в полуфинале «Ролан Гаррос» теннисистку Тамару Зиданшек – 7:5, 6:3. Так Павлюченкова впервые в карьере вышла в финал турнира серии «Большого шлема».
На пути к финалу Павлюченкова провела на «Ролан Гаррос» шесть матчей. За все игры она отдала соперницам только три сета.
Павлюченкова – первая русская теннисистка в финале «Ролан Гаррос» с 2014 года. Тогда до этой стадии доходила Мария Шарапова.
Даже выход в финал уже возвращает Павлюченкову в топ-20 мирового теннисного рейтинга. Сейчас она занимает там 32-е место. Павлюченковой 29 лет.
Павлюченкова – шестая теннисистка из России в финале «Ролан Гаррос»
Комментарии (1)
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вчера, 18:31
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Фигасе Настя раздухарилась. Думал, так и закончит карьеру типичным середнячком. Теперь надо побеждать в финале.
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