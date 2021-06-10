Павлюченкова – шестая теннисистка из России в финале «Ролан Гаррос» 🇷🇺

Анастасия Павлюченкова победила Тамару Зиданшек (7:5, 6:3) в полуфинале «Ролан Гаррос». В 29 лет Павлюченкова стала первой женщиной в истории тенниса, которая сыграла более 50 мэйджоров до первого выхода в финал.

Еще Павлюченкова – первая теннисистка из России в финале «Ролан Гаррос» с 2014 года. Всего там играли пять россиянок: Шарапова, Кузнецова, Сафина, Мыскина и Дементьева. Во времена СССР в финал выходили Ольга Морозова (1974) и Наталья Зверева (1988).

Последней теннисисткой из России в финале «Ролан Гаррос» была Мария Шарапова. В 2014 году она победила Симону Халеп. До этого Шарапова проигрывала финал Серене Уильямс, а еще раньше обыгрывала там Сару Эррани.

Павлюченкова вышла в финал «Ролан Гаррос»