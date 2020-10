Занятия с психологом, рок перед матчами и поддержка «Легии» – это про новую победительницу «Ролан Гаррос»

Еще один способ контролировать себя – рок. Однажды дико нервничала, когда перед игрой забыла наушники

Год назад в интервью Игу Швентек попросили назвать любимого музыканта. Швентек выделила один любимый жанр – рок. Зато назвала много групп, которые слушает постоянно: Pearl Jam, Guns N' Roses, Red Hot Chilli Peppers, Pink Floyd, Santana, Coldplay, AC/DC и т.д.

«Я обожаю рок. Перед матчами после разговора с психологами я втыкаю наушники и включаю Guns N’ Roses. У меня есть традиционный предматчевый плейлист, но я никогда не расскажу, из каких треков он состоит. Это мой личный способ собраться с мыслями, немного перезагрузиться и отгородить себя от поля, которое создают болельщики.

Хотя я признаюсь: в этом я точно не оригинальна».

Guns N’ Roses звучит в наушниках Швентек перед каждой игрой. Пока что польские журналисты выпытали у нее название только одного трека – Welcome To The Jungle.

Однажды, когда Швентек играла еще на юношеском «Уимблдоне», она забыла плеер в отеле:

«Это был мой самый тяжелый матч. Я уже не помню, против кого он был. Но все пошло не так с самого начала. К счастью, я выиграла ту встречу».