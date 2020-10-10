Занятия с психологом, рок перед матчами и поддержка «Легии» – это про новую победительницу «Ролан Гаррос»

Она до сих пор не считает себя фавориткой. Чтобы быть в тонусе, весь турнир ходила с психологом (так было и до этого)

Главные моменты из речи Иги Швентек после победы на «Ролан Гаррос»:

1. «Это какое-то безумие, ведь каждый год я смотрела, как Рафа Надаль поднимает над головой кубок. Теперь я сама стою на этом месте».

2. «Я была психологически устойчивой и хотела сыграть так же агрессивно, как в предыдущих раундах. Сегодня было много стресса, поэтому пришлось нелегко».

3. «Видимо, кому-то из андердогов было суждено выиграть этот «Ролан Гаррос». Это настоящее безумие».

Такой эмоциональной Швентек стала только после победы на турнире. Внешне она смотрелась очень спокойно во всех встречах. Один из секретов этой безмятежности – беседы с психологом. С 2017-м она без перерыва играет на «Ролан Гаррос» (два года изначально – на юношеском). С того времени с ней на все соревнования ездит психолог Дарья Абрамович.

Тренер Петр Сержпутовский не против еще одного человека в штабе. Он говорит, психолог избавил Швентек от главной проблемы – от боязни матчей с топовыми соперниками.

«Когда Дарья стала работать с Игой, то ее отношение к играм резко поменялось. Раньше, когда она выходила на матчи с серьезными соперницами, то сильно нервничала. Сейчас она постоянно отвечает: «Я справлюсь, все будет хорошо».

Результат работы Иги и Дарьи видны и во время игр. Она стала спокойнее и рассудительнее. Теперь она допускает меньше глупых ошибок».