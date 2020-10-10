Занятия с психологом, рок перед матчами и поддержка «Легии» – это про новую победительницу «Ролан Гаррос»
Ига Швентек – победительница «Ролан Гаррос». Ей всего 19, это первое выступление во взрослом «Ролан Гаррос». А она уже добралась до финала, где обыграла Софью Кенин.
Это первая победа в карьере Швентек, так она заскочила в топ-20 по миру.
Она до сих пор не считает себя фавориткой. Чтобы быть в тонусе, весь турнир ходила с психологом (так было и до этого)
Главные моменты из речи Иги Швентек после победы на «Ролан Гаррос»:
1. «Это какое-то безумие, ведь каждый год я смотрела, как Рафа Надаль поднимает над головой кубок. Теперь я сама стою на этом месте».
2. «Я была психологически устойчивой и хотела сыграть так же агрессивно, как в предыдущих раундах. Сегодня было много стресса, поэтому пришлось нелегко».
3. «Видимо, кому-то из андердогов было суждено выиграть этот «Ролан Гаррос». Это настоящее безумие».
Такой эмоциональной Швентек стала только после победы на турнире. Внешне она смотрелась очень спокойно во всех встречах. Один из секретов этой безмятежности – беседы с психологом. С 2017-м она без перерыва играет на «Ролан Гаррос» (два года изначально – на юношеском). С того времени с ней на все соревнования ездит психолог Дарья Абрамович.
Тренер Петр Сержпутовский не против еще одного человека в штабе. Он говорит, психолог избавил Швентек от главной проблемы – от боязни матчей с топовыми соперниками.
«Когда Дарья стала работать с Игой, то ее отношение к играм резко поменялось. Раньше, когда она выходила на матчи с серьезными соперницами, то сильно нервничала. Сейчас она постоянно отвечает: «Я справлюсь, все будет хорошо».
Результат работы Иги и Дарьи видны и во время игр. Она стала спокойнее и рассудительнее. Теперь она допускает меньше глупых ошибок».
Еще один способ контролировать себя – рок. Однажды дико нервничала, когда перед игрой забыла наушники
Год назад в интервью Игу Швентек попросили назвать любимого музыканта. Швентек выделила один любимый жанр – рок. Зато назвала много групп, которые слушает постоянно: Pearl Jam, Guns N' Roses, Red Hot Chilli Peppers, Pink Floyd, Santana, Coldplay, AC/DC и т.д.
«Я обожаю рок. Перед матчами после разговора с психологами я втыкаю наушники и включаю Guns N’ Roses. У меня есть традиционный предматчевый плейлист, но я никогда не расскажу, из каких треков он состоит. Это мой личный способ собраться с мыслями, немного перезагрузиться и отгородить себя от поля, которое создают болельщики.
Хотя я признаюсь: в этом я точно не оригинальна».
Guns N’ Roses звучит в наушниках Швентек перед каждой игрой. Пока что польские журналисты выпытали у нее название только одного трека – Welcome To The Jungle.
Однажды, когда Швентек играла еще на юношеском «Уимблдоне», она забыла плеер в отеле:
«Это был мой самый тяжелый матч. Я уже не помню, против кого он был. Но все пошло не так с самого начала. К счастью, я выиграла ту встречу».
Пачка коротких фактов про Игу Швентек – про «Легию», отца-олимпийца и простоту
По пунктам:
⚽️ Три года подряд Швентек позировала на фотосессиях и снималась в рекламах в форме с буквой L на футболке. Это в честь футбольной «Легии», за которую болеют ее семья и семья.
🚣♀️ Ига Швентек из спортивной семьи. Ее отец – Томаш Швентек – был гребцом и представлял Польшу на Олимпийских играх в Сеуле.
🎾 У нее нет технического спонсора, который поставлял бы ей ракетки. Она играет ракеткой одной и той же модели с 2018 года. Говорит, что в ближайшем будущем займется этим вопросом, но ее он совершенно не парит.
💥 В 2017-м получила травму, из-за которой восстанавливалась полгода. В тот момент думала, что закончит со спортом и пойдет по пути сестры: та тоже начинала в теннисе, но потом свернула в сторону учебы. Спасла огромная поддержка отца и тренера.