Наоми Осака
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#Наоми Осака #Кобе Брайант #баскетбол #Теннис #Лос-Анджелес Лейкерс #US Open

Наоми Осака отпраздновала победу на US Open в майке Кобе. Говорит, он был ее учителем и источником вдохновения

13 сентября, 10:24
Илья Егоров

Наоми Осака – победительница US Open. В финале она обыграла Викторию Азаренко. При этом она стала первой чемпионкой, отыгравшейся с 0:1 в финале. Для Осаки это третья победа на Турнире Большого Шлема. Сейчас ей 22, и только Мария Шарапова в 2008-м выиграла три ТБШ быстрее нее (Шараповой было 20).

В инстаграме Осака разместила победную фотографию. На ней она стоит с кубком в майке Кобе.

инстаграм Наоми Осаки

Осака подписала:

«Я реально надеваю эту футболку после каждой игры. Я думаю, что она придает мне силы».

И это действительно так. Камеры много раз ловили ее в майке Кобе.

Здесь она в олимпийке с нашивкой в память о Кобе.

На пресс-конференции после победы на US Open Осака сказала:

«Я просто хочу быть тем человеком, которого он [Кобе] когда-то описал, говоря обо мне. Он говорил, что я стану великой. Я надеюсь, что оправдаю его ожидания в будущем».

Осака познакомилась с Кобе в июне 2019-го. До этого они были подписаны друг на друга в соцсетях, но потом немного заобщались. Осака говорила, что за короткое время он оказал на нее огромное влияние: поддерживал в трудные моменты и давал советы.

После гибели Кобе она выложила письмо, в котором поблагодарила его за все, что он сделал для нее, за все советы и все уроки. «Ты навсегда останешься моим бро, наставником и источником вдохновения».

Спустя месяц после смерти Кобе Осака в твиттере выложила видео, как они играют в теннис. Подпись: «А он был не так уж и плох в теннисе. Ха-ха, люблю тебя, бро».

А вот еще воспоминания Осаки: «Однажды я сказала Кобе, что хочу быть такой же крутой, сильной и великой. Как он. Кобе ответил: «Нет, ты должна стать лучше».

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