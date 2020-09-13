Наоми Осака отпраздновала победу на US Open в майке Кобе. Говорит, он был ее учителем и источником вдохновения

Наоми Осака – победительница US Open. В финале она обыграла Викторию Азаренко. При этом она стала первой чемпионкой, отыгравшейся с 0:1 в финале. Для Осаки это третья победа на Турнире Большого Шлема. Сейчас ей 22, и только Мария Шарапова в 2008-м выиграла три ТБШ быстрее нее (Шараповой было 20).

В инстаграме Осака разместила победную фотографию. На ней она стоит с кубком в майке Кобе.