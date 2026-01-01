Наоми Осака

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Теннис
Осака вылетела в третьем круге Australian Open от американки Анисимовой
#Australian Open
Разное
В топ женского рейтинга Forbes впервые вошла спортсменка из командных видов. Ей стала баскетболистка с заработком $5,7 млн
#Наоми Осака
Разное
Time составил список 100 самых влиятельных людей 2021 года. В него вошли Наоми Осака, Симоне Байлс и Том Брэди
#Симоне Байлс
Теннис
Осака на US Open проиграла 18-летней сопернице и приостановила карьеру. Она выиграла турнир в 2020 году
#Наоми Осака
Олимпиада 2020
🎾 Осака вылетела с Олимпиады-2020. Матч проходил под закрытой крышей из-за дождя
#Наоми Осака
Олимпиада 2020
🔥 Осака зажгла олимпийский огонь на Олимпиаде-2020 в Токио
#Олимпиада-2020
Все новости
Материалы
Звезда тенниса Осака вылетела с Олимпиады. Она зажигала огонь и готовилась к играм через психологические проблемы
#Наоми Осака
Теннис на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
#Олимпиада-2020
Наоми Осака отпраздновала победу на US Open в майке Кобе. Говорит, он был ее учителем и источником вдохновения
#Наоми Осака
Кто такой Джейкоб Блейк и почему полиция стреляла ему в спину. Все о деле, которое вызвало протесты и бойкот спорта
#Джейкоб Блейк
Все материалы