Наоми Осака

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Звезда тенниса Осака вылетела с Олимпиады. Она зажигала огонь и готовилась к играм через психологические проблемы
#Наоми Осака
Теннис на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
#Олимпиада-2020
Наоми Осака отпраздновала победу на US Open в майке Кобе. Говорит, он был ее учителем и источником вдохновения
#Наоми Осака
Кто такой Джейкоб Блейк и почему полиция стреляла ему в спину. Все о деле, которое вызвало протесты и бойкот спорта
#Джейкоб Блейк