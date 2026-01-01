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Олимпиада
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Наоми Осака
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Наоми Осака
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Теннис
Осака вылетела в третьем круге Australian Open от американки Анисимовой
#Australian Open
Разное
В топ женского рейтинга Forbes впервые вошла спортсменка из командных видов. Ей стала баскетболистка с заработком $5,7 млн
#Наоми Осака
Разное
Time составил список 100 самых влиятельных людей 2021 года. В него вошли Наоми Осака, Симоне Байлс и Том Брэди
#Симоне Байлс
Теннис
Осака на US Open проиграла 18-летней сопернице и приостановила карьеру. Она выиграла турнир в 2020 году
#Наоми Осака
Олимпиада 2020
🎾 Осака вылетела с Олимпиады-2020. Матч проходил под закрытой крышей из-за дождя
#Наоми Осака
Олимпиада 2020
🔥 Осака зажгла олимпийский огонь на Олимпиаде-2020 в Токио
#Олимпиада-2020
Теннис
Осака после снятия с «Ролан Гаррос» пропустит «Уимблдон». Но сыграет на Олимпиаде
#Наоми Осака
Теннис
Осака второй год подряд стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира. Forbes связал это с ее активизмом
#Наоми Осака
Теннис
Осака объявила о снятии с «Ролан Гаррос» после штрафа за отказ от пресс-конференций
#Наоми Осака
Теннис
Осака оштрафована за отказ от пресс-конференций на «Ролан Гаррос». Организаторы пригрозили ей отстранением
#Наоми Осака
Теннис
Осака во второй раз в карьере выиграла женский Australian Open
#Наоми Осака
Теннис
Где смотреть Australian Open 🎾
#Australian Open
Политика
Адетокумбо, Осака и Рапино вошли в список 100 самых влиятельных людей года
#Яннис Адетокумбо
Теннис
Азаренко и Осака сыграют в финале US Open
#US Open
Теннис
«Я в первую очередь темнокожая женщина. Есть дела важнее матча». Теннисистка Наоми Осака бойкотировала турнир в Нью-Йорке
#Наоми Осака
2
Теннис
Девять теннисисток – в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок года
#Теннис
1
Теннис
Осака заработала за год 37,4 миллиона долларов. Это рекорд среди спортсменок
#Наоми Осака