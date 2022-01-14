В топ женского рейтинга Forbes впервые вошла спортсменка из командных видов. Ей стала баскетболистка с заработком $5,7 млн
Forbes составил традиционный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок года. Лидером второй год подряд стала теннисистка Наоми Осака.
- $57,3 млн – 🇯🇵 Наоми Осака, теннис, 24 года.
- $45,9 млн – 🇺🇸 Серена Уильямс, теннис, 40 лет
- $11,3 млн – 🇺🇸 Винус Уильямс, теннис, 41 год
- $10,1 млн – 🇺🇸 Симоне Байлс, гимнастика, 24 года
- $8,8 млн – 🇪🇸 Гарбинье Мугуруса, теннис, 28 лет
- $7,5 млн – 🇰🇷 Ко Ен Чин, гольф, 26 лет
- $7,2 млн – 🇮🇳 Пусарла Венката Синдху, бадминтон, 26 лет
- $6,9 млн – 🇦🇺 Эшли Барти, теннис, 25 лет
- $5,9 млн – 🇺🇸 Нелли Корда, гольф, 23 года
- $5,7 млн – 🇺🇸 Кэндис Паркер, баскетбол, 35 лет
В общей сложности десять спортсменок заработали 167 миллионов долларов до уплаты налогов – на 16% больше рекорда 2013 года (143,3 миллиона).
Однако доходы в рейтинга распределены неравномерно: прирост пришелся на двух лидеров Осаку и Серену Уильямс. Они на двоих заработали 103 миллиона долларов, остальная сумма распределилась между восемью участницами рейтинга.
Впервые в истории рейтинга в топ-10 попала спортсменка из командного вида – баскетболистка Кэндис Паркер. В 2021-м она попала на обложку игры NBA 2K, а в ноябре инвестировала в приложение для трейдинга коллекционных карточек. Ее годовой доход «вне игры» превысил всю зарплату в женской НБА за 14 лет.
В общем списке Forbes (мужчины и женщины) Осака в 2021 году заняла 12-е место, Серена Уильямс – 28-е. Остальные представительницы женского рейтинга не вошли в топ, поскольку заработали меньше необходимых 20 миллионов долларов.
- Forbes складывает заработок с выступлений и доходы «вне игры» – реклама, лицензирование, личный бизнес. Второй тип доходов журнал оценивает на основе инсайдов с рынка.
- Девять из десяти спортсменок получают основной заработок «вне игры». У Осаки он составил $55 млн из $57,3 млн, у Байлз $10 млн из $10,1 млн, у Ен Ко $4 млн из $7,5 млн.
- Только Эшли Барти заработала на выступлениях больше, чем на рекламе и другой продаже прав: $3,9 млн на корте и $3 млн «вне игры».