Наоми Осака
Серена Уильямс
Винус Уильямс
Эшли Барти
Симоне Байлс
Кэндис Паркер
Поделиться:
Комментарии:
0
#Наоми Осака #Серена Уильямс #Винус Уильямс #Эшли Барти #Симоне Байлс #Кэндис Паркер

В топ женского рейтинга Forbes впервые вошла спортсменка из командных видов. Ей стала баскетболистка с заработком $5,7 млн

2 часа назад

Forbes составил традиционный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок года. Лидером второй год подряд стала теннисистка Наоми Осака.

  1. $57,3 млн – 🇯🇵 Наоми Осака, теннис, 24 года.
  2. $45,9 млн – 🇺🇸 Серена Уильямс, теннис, 40 лет
  3. $11,3 млн – 🇺🇸 Винус Уильямс, теннис, 41 год
  4. $10,1 млн – 🇺🇸 Симоне Байлс, гимнастика, 24 года
  5. $8,8 млн – 🇪🇸 Гарбинье Мугуруса, теннис, 28 лет
  6. $7,5 млн – 🇰🇷 Ко Ен Чин, гольф, 26 лет
  7. $7,2 млн – 🇮🇳 Пусарла Венката Синдху, бадминтон, 26 лет
  8. $6,9 млн – 🇦🇺 Эшли Барти, теннис, 25 лет
  9. $5,9 млн – 🇺🇸 Нелли Корда, гольф, 23 года
  10. $5,7 млн – 🇺🇸 Кэндис Паркер, баскетбол, 35 лет

В общей сложности десять спортсменок заработали 167 миллионов долларов до уплаты налогов – на 16% больше рекорда 2013 года (143,3 миллиона).

Однако доходы в рейтинга распределены неравномерно: прирост пришелся на двух лидеров Осаку и Серену Уильямс. Они на двоих заработали 103 миллиона долларов, остальная сумма распределилась между восемью участницами рейтинга.

Впервые в истории рейтинга в топ-10 попала спортсменка из командного вида – баскетболистка Кэндис Паркер. В 2021-м она попала на обложку игры NBA 2K, а в ноябре инвестировала в приложение для трейдинга коллекционных карточек. Ее годовой доход «вне игры» превысил всю зарплату в женской НБА за 14 лет.

В общем списке Forbes (мужчины и женщины) Осака в 2021 году заняла 12-е место, Серена Уильямс – 28-е. Остальные представительницы женского рейтинга не вошли в топ, поскольку заработали меньше необходимых 20 миллионов долларов.

  • Forbes складывает заработок с выступлений и доходы «вне игры» – реклама, лицензирование, личный бизнес. Второй тип доходов журнал оценивает на основе инсайдов с рынка.
  • Девять из десяти спортсменок получают основной заработок «вне игры». У Осаки он составил $55 млн из $57,3 млн, у Байлз $10 млн из $10,1 млн, у Ен Ко $4 млн из $7,5 млн.
  • Только Эшли Барти заработала на выступлениях больше, чем на рекламе и другой продаже прав: $3,9 млн на корте и $3 млн «вне игры».
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Forbes
Еще по теме
Абрамович не дает интервью – но Forbes вдруг дал. Почему непубличный. Зачем «Челси» женская команда. Как реагирует на истории про расизм
500 богатейших людей мира. 29 из них – россияне: в том числе совладельцы и спонсоры клубов РПЛ, КХЛ, сборной России
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Наоми Осака
#Серена Уильямс
#Винус Уильямс
#Эшли Барти
#Симоне Байлс
#Кэндис Паркер