В топ женского рейтинга Forbes впервые вошла спортсменка из командных видов. Ей стала баскетболистка с заработком $5,7 млн

Forbes составил традиционный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок года. Лидером второй год подряд стала теннисистка Наоми Осака.

$57,3 млн – 🇯🇵 Наоми Осака, теннис, 24 года. $45,9 млн – 🇺🇸 Серена Уильямс, теннис, 40 лет $11,3 млн – 🇺🇸 Винус Уильямс, теннис, 41 год $10,1 млн – 🇺🇸 Симоне Байлс, гимнастика, 24 года $8,8 млн – 🇪🇸 Гарбинье Мугуруса, теннис, 28 лет $7,5 млн – 🇰🇷 Ко Ен Чин, гольф, 26 лет $7,2 млн – 🇮🇳 Пусарла Венката Синдху, бадминтон, 26 лет $6,9 млн – 🇦🇺 Эшли Барти, теннис, 25 лет $5,9 млн – 🇺🇸 Нелли Корда, гольф, 23 года $5,7 млн – 🇺🇸 Кэндис Паркер, баскетбол, 35 лет

В общей сложности десять спортсменок заработали 167 миллионов долларов до уплаты налогов – на 16% больше рекорда 2013 года (143,3 миллиона).

Однако доходы в рейтинга распределены неравномерно: прирост пришелся на двух лидеров Осаку и Серену Уильямс. Они на двоих заработали 103 миллиона долларов, остальная сумма распределилась между восемью участницами рейтинга.

Впервые в истории рейтинга в топ-10 попала спортсменка из командного вида – баскетболистка Кэндис Паркер. В 2021-м она попала на обложку игры NBA 2K, а в ноябре инвестировала в приложение для трейдинга коллекционных карточек. Ее годовой доход «вне игры» превысил всю зарплату в женской НБА за 14 лет.

В общем списке Forbes (мужчины и женщины) Осака в 2021 году заняла 12-е место, Серена Уильямс – 28-е. Остальные представительницы женского рейтинга не вошли в топ, поскольку заработали меньше необходимых 20 миллионов долларов.