Кэндис Паркер

Дата рождения
19 апреля 1986 г.
Достижения
2-кратная олимпийская чемпионка по баскетболу
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