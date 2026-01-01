Симоне Байлс

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Разное
В топ женского рейтинга Forbes впервые вошла спортсменка из командных видов. Ей стала баскетболистка с заработком $5,7 млн
#Наоми Осака
Разное
Time составил список 100 самых влиятельных людей 2021 года. В него вошли Наоми Осака, Симоне Байлс и Том Брэди
#Симоне Байлс
Олимпиада 2020
🇺🇸 Байлс вернулась на Олимпиаду после снятия из-за психологических проблем и взяла бронзу в упражнениях на бревне
#Симоне Байлс
Олимпиада 2020
Байлс выступит на бревне. Она пропустила четыре соревнования на Олимпиаде-2020
#Симоне Байлс
Олимпиада 2020
Байлс не выступит в финале вольных упражнений на Олимпиаде-2020. Это ее пятое снятие с соревнований
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Байлс не выступит в личном многоборье на Олимпиаде-2020 из-за психологических проблем. Она четырехкратная олимпийская чемпионка
#Олимпиада-2020
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Главная гимнастка пропустила почти всю Олимпиаду из-за психических проблем. Вернулась – и сразу рекордная медаль
#Симоне Байлс
Важная драма внутри победы русских гимнасток на Олимпиаде. Они дважды падали с бревна, а первой их поздравила главная соперница-американка
#спортивная гимнастика
Главная гимнастка мира снялась с финала многоборья. Это повлияло на новое золото России
#Симоне Байлс
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