Симоне Байлс

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Главная гимнастка пропустила почти всю Олимпиаду из-за психических проблем. Вернулась – и сразу рекордная медаль
#Симоне Байлс
Важная драма внутри победы русских гимнасток на Олимпиаде. Они дважды падали с бревна, а первой их поздравила главная соперница-американка
#спортивная гимнастика
Главная гимнастка мира снялась с финала многоборья. Это повлияло на новое золото России
#Симоне Байлс