Главная гимнастка мира снялась с финала многоборья. Это повлияло на новое золото России
Сборная России по спортивной гимнастике выиграла командное многоборье. За нее выступали Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова и Лилия Ахаимова. Основными соперницами России были США и Китай. Китайцы провалились. В составе американской сборной выступала 24-летняя Симоне Байлс – четырехкратная чемпионка Олимпиады в Рио-2016. И США заняла только второе место.
Россия впервые в истории победила на Олимпиаде в женском командном многоборье
Байлс вышла за США в опорном прыжке. Именно там ожидался большой разрыв в баллах между США и Россией. Но она ошиблась: набрала на балл меньше, чем Лилия Ахаимова. Опорный прыжок традиционно считается американским видом – Россия его выиграла. Она лидировала на протяжении трех видов, а потом закрепила лидерство в вольных упражнениях.
Байлс уже после первого вида переговорила с тренером и неожиданно снялась с командных соревнований. В каждом виде многоборья участвуют три спортсменки, поэтому ее потеря не сказалась на количестве. Зато точно повлияла на результат США. The Guardian писал со ссылкой на NBC Sports и комментарий тренера, что дело в проблемах с психологией у Байлс.
Дальше вышло официальное заявление от американской команды: «Симоне Байлс отказалась от участия в командных финальных соревнованиях из-за проблем со здоровьем. Она будет ежедневно проходить обследование для определения медицинского допуска к будущим соревнованиям». Все время Байлс была рядом с командой – поддерживала других.
До этого Симоне Байлс несла флаг США на закрытии Олимпиады-2016. К играм в Токио она подходила с новыми потенциальными рекордами. Официальный сайт Олимпиады рассказывал, что она подготовила самый сложный прыжок в истории женской спортивной гимнастики. Только мужчины приземляли его на соревнованиях.
Прыжок от Байлс заснял корреспондент NBC Sports Тим Даггетт. Это видео показывал официальный сайт Олимпиады и репостила сама спортсменка:
В честь Симоне Байлс названы четыре гимнастических движения. Возможно, теперь появится еще одно. Так о Байлс говорила ее тренер Сесиль Ланди: «Сейчас я не вижу никого, кто сможет успешно с ней конкурировать. Честно говоря, я не знаю, увижу ли я когда-нибудь такого спортсмена. Каждый ее навык выглядит особенным».
ESPN писал перед Олимпиадой, что Байлс нужно выиграть две любые медали на играх в Токио. Тогда она станет самой титулованной олимпийской гимнасткой в истории США (просто по титулам – уже лучшая). Одну медаль Байлс взяла. Еще раньше она рассказывала, что на нее плохо повлиял перенос Олимпиады: «Хочу доказать себе, что могу оставаться лучшей еще год».
Twitter выпустил эмодзи в честь Симоне Байлс. Это акция, которая приурочена специально к Олимпиаде-2020. Эмодзи появляется, если ввести #SimoneBiles или #Simone. Это мультяшная коза в красном гимнастическом костюме. Байлс везде отмечается под аббревиатурой GOAT. Это самая титулованная гимнастка в истории и семикратная чемпионка США.
Как мыслит о своем величии сама Байлс: «Я действительно чувствую, что временами на моих плечах лежит тяжесть мира. Знаю, что отмахиваюсь от этого и создаю впечатление, что давление на меня не действует. Черт возьми – иногда это тяжело! Олимпиада – это не шутка! Рада, что семья была со мной хотя бы виртуально. Они значат для меня все».
Все называют лучших чемпионов GOAT. Это ввел Мухаммед Али и развил рэпер. Никто не обижается на эмодзи козла?