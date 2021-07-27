Главная гимнастка мира снялась с финала многоборья. Это повлияло на новое золото России

Сборная России по спортивной гимнастике выиграла командное многоборье. За нее выступали Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова и Лилия Ахаимова. Основными соперницами России были США и Китай. Китайцы провалились. В составе американской сборной выступала 24-летняя Симоне Байлс – четырехкратная чемпионка Олимпиады в Рио-2016. И США заняла только второе место.

Россия впервые в истории победила на Олимпиаде в женском командном многоборье

Байлс вышла за США в опорном прыжке. Именно там ожидался большой разрыв в баллах между США и Россией. Но она ошиблась: набрала на балл меньше, чем Лилия Ахаимова. Опорный прыжок традиционно считается американским видом – Россия его выиграла. Она лидировала на протяжении трех видов, а потом закрепила лидерство в вольных упражнениях.

Байлс уже после первого вида переговорила с тренером и неожиданно снялась с командных соревнований. В каждом виде многоборья участвуют три спортсменки, поэтому ее потеря не сказалась на количестве. Зато точно повлияла на результат США. The Guardian писал со ссылкой на NBC Sports и комментарий тренера, что дело в проблемах с психологией у Байлс.