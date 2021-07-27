Олимпиада-2020
спортивная гимнастика
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🥇🇷🇺 Россия впервые в истории победила на Олимпиаде в женском командном многоборье
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27 июля на Олимпиаде-2020 прошли соревнования по спортивной гимнастике в женском командном многоборье. В составе сборной России выступили Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Виктория Листунова и Лилия Ахаимова. Это первая победа России в женском командном многоборье на Олимпийских играх.
Подиум:
1. 🇷🇺 Россия.
2. 🇺🇸 США.
3. 🇬🇧 Великобритания.
- В составе США после выступления в опорном прыжке снялась четырехкратная олимпийская чемпионка Симоне Байлс. Официальная причина – проблема со здоровьем.
- Мельникова и Уразова упали с бревна во время выступления. После падения Байлс обняла Мельникову.
- На Олимпиаде-2016 Россия заняла второе место. Олимпийскими чемпионками стали американки.
Ранее Россия выиграла командное многоборье среди мужчин:
- Посмотрите на эти эмоции: русские гимнасты только что выиграли золото − и плачут, обнимаются, кричат
- Новый олимпийский чемпион России в гимнастике – звезда ютуба. Там все: встреча с Путиным, опасные трюки, стройка дома и пранки над женой
- Узнаем наших гимнастов-чемпионов тут. 1) Придумал сальто имени себя, 2) Женился на фанатке, 3) Сделал фото с волейболисткой на 40 см выше
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