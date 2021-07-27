🥇🇷🇺 Россия впервые в истории победила на Олимпиаде в женском командном многоборье

27 июля на Олимпиаде-2020 прошли соревнования по спортивной гимнастике в женском командном многоборье. В составе сборной России выступили Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Виктория Листунова и Лилия Ахаимова. Это первая победа России в женском командном многоборье на Олимпийских играх.

Подиум:

1. 🇷🇺 Россия.

2. 🇺🇸 США.

3. 🇬🇧 Великобритания.

В составе США после выступления в опорном прыжке снялась четырехкратная олимпийская чемпионка Симоне Байлс. Официальная причина – проблема со здоровьем.

Мельникова и Уразова упали с бревна во время выступления. После падения Байлс обняла Мельникову.

На Олимпиаде-2016 Россия заняла второе место. Олимпийскими чемпионками стали американки.

Ранее Россия выиграла командное многоборье среди мужчин: