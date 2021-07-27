Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020 #спортивная гимнастика
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🥇🇷🇺 Россия впервые в истории победила на Олимпиаде в женском командном многоборье

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27 июля на Олимпиаде-2020 прошли соревнования по спортивной гимнастике в женском командном многоборье. В составе сборной России выступили Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Виктория Листунова и Лилия Ахаимова. Это первая победа России в женском командном многоборье на Олимпийских играх.

Подиум:

1. 🇷🇺 Россия.

2. 🇺🇸 США.

3. 🇬🇧 Великобритания.

  • В составе США после выступления в опорном прыжке снялась четырехкратная олимпийская чемпионка Симоне Байлс. Официальная причина – проблема со здоровьем.
  • Мельникова и Уразова упали с бревна во время выступления. После падения Байлс обняла Мельникову.
  • На Олимпиаде-2016 Россия заняла второе место. Олимпийскими чемпионками стали американки.

Ранее Россия выиграла командное многоборье среди мужчин:

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Источник:
Гол.ру
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