Четырехкратная олимпийская чемпионка Байлс снялась с многоборья на Олимпиаде-2020. Тренер сказал, что проблема в психологии

UPD. Сборная США выступила с официальным заявлением: «Симона Байлс отказалась от участия в командных финальных соревнованиях из-за проблем со здоровьем. Она будет ежедневно проходить обследование для определения медицинского допуска к будущим соревнованиям».

27 июля на Олимпиаде-2020 проходят соревнования по спортивной гимнастике. Американка Симоне Байлс снялась с командного многоборья после выступления в опорном прыжке. Она неудачно приземлилась и получила 13,766 балла.

Байлс не вышла на исполнение на брусьях. Она покинула арену, но вернулась с перевязанной ногой.

The Guardian ссылается на слова ее тренера, который сказал, что Байлс снялась с соревнований не из-за травмы, а из-за психологического состояния.