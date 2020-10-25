Все называют лучших чемпионов GOAT. Это ввел Мухаммед Али и развил рэпер. Никто не обижается на эмодзи козла? 🐐
Мухаммед Али назвал себя величайшим, а жена закрепила это документально
В 1964-м Кассиус Клей и Сонни Листон бились за звание абсолютного чемпиона мира по боксу. Журнал Ring назвал поединок одновременно лучшим боем и разочарованием десятилетия. Клей победил между раундами – в перерыве Листон сказал о травме плеча и отказался от продолжения. Уже через год они провели реванш, где Клей почти сразу вырубил Листона.
Кассиус Клей – это Мухаммед Али. Именно после боя в 1964-м он сменил имя. Тогда же 22-летний Али впервые назвал себя величайшим спортсменом из всех времен. Расшифровка аббревиатуры GOAT – именно Greatest Of All Time. Хотя на английском GOAT – это козел. Отсюда и эмодзи козла, которым шифруют GOAT в рассказах о величии.
Мухаммед Али и сам получил прозвище «Величайший». Потому что кричал: «Теперь все перестаньте говорить. Внимание! Я сказал вам, всем моим критикам, я сказал вам всем, что я был величайшим из всех времен, когда я победил Сонни Листона». В его времена окончательно укрепилась ассоциация: так называют спортсмена, который достиг неоспоримых успехов.
Жена Али вывела значение термина на новый уровень. В 1992 году Лонни Али учредила собственную компанию Greatest of All Time, Inc. Так она лицензировала термин и сделала его интеллектуальной собственностью Али. Семья Али ездила по миру, занималась благотворительностью, получала деньги. Так было до 2006 года – потом она продала компанию.
GOAT – это вечные споры о величии в спорте
Сейчас GOAT – это постоянный скандал. Каждый побеждающий спортсмен называет себя этим словом, но не всегда реально его заслуживает. OnePoll проводил опрос в США, чтобы выделить самые раздражающие сленговые слова. GOAT с отрывом занял первое место – за него проголосовали 10% опрошенных. Потому что так часто используют без причины.
«Кто хочет быть козлом?» – название материала спортивного обозревателя Фрэнка Деффорда. Там он как раз рассказывал, что GOAT нельзя считать оскорблением. Деффорд тоже выделил связь с тем боем Али, но через истории из теннисных матчей поднял важную тему: «Как ты можешь быть величайшим за все время, если ты даже не величайший в свое время?»
Теннис – один из видов спорта, где термин GOAT мелькает особенно часто. Джокович, Федерер и Надаль постоянно сменяют друг друга на вершине рейтинга и перекрывают вневременные рекорды по трофеям. В баскетболе история централизовалась: там все сводится к противостоянию Леброна и Джордана. Отсюда и материалы с вопросом: «А может ли Леброн быть GOAT?»
Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджи в последнем бою в карьере. Да, он – GOAT. Хабиб имеет серию 29-0 в MMA, обладает титулом в легком весе, защищал его три раза. Президент UFC Дэйна Уайт назвал Хабиба лучшим бойцом мира и величайшим в истории спорта. Вот выдержка на английском: The G.O.A.T of the sport. Аккаунт UFC ограничился эмодзи козла, но все понятно.
CNN называет соревнование Роналду и Месси – дебатами GOAT. В большинстве публикаций это слово используется без разделения точками, поэтому и возникает ассоциация с козлами. Отсюда и плотные ассоциации с эмодзи козла. Когда Лионель Месси выиграл шестой «Золотой мяч» в карьере, твиттер даже выпускал эмодзи козла в форме «Барселоны».
Позже аккаунт «Барселоны» выкладывал из эмодзи с козлами фамилию Месси. Это тоже было ответом на публикацию твиттера:
Paper Magazine делал такую обложку. Похожую фотографию выкладывал аккаунт фан-движения Месси от Adidas.
В НФЛ эмодзи козы плотно ассоциируется с Томом Брэди. Два его успешных матча совпали с пиковыми моментами по использованию эмодзи козла в твиттере. На третьем месте в этом рейтинге дата победы американского сноубордиста Шона Уайта на Олимпиаде-2018. Там же мелькают матчи с участием Леброна Джеймса.
GOAT – это не только спорт. Все знают слово по музыкальному альбому
Bustle исследовал появление термина. Вывод: его можно применять только к величайшим людям, которые добились значимого успеха. Пример – пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай. Она пережила огнестрельное нападение в 18 лет, а потом отстаивала права женщин на образование. И стала самой молодой обладательницей Нобелевской премии.
Рэпер LL Cool J в 2000 году выпустил альбом G.O.A.T. Featuring James T. Smith: The Greatest of All Time. Это последний платиновый альбом в его музыкальной карьере. Grammarphobia называет появление альбома моментом, когда аббревиатура GOAT окончательно закрепилась и набрала популярность. LL Cool J при его создании вдохновлялся Мохаммедом Али.
Лексикограф Джесси Шейдлоуэр говорил так: «Есть ли более ранние доказательства появления аббревиатуры GOAT, чем альбом LL COOL J? Да. Но мы можем с уверенностью сказать, что именно это способствовало ее популяризации. До этого она не использовалась широко». Insider пишет, что в обычной жизни этот термин можно использовать в качестве случайного комплимента.