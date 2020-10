Все называют лучших чемпионов GOAT. Это ввел Мухаммед Али и развил рэпер. Никто не обижается на эмодзи козла? 🐐

Мухаммед Али и сам получил прозвище «Величайший». Потому что кричал: «Теперь все перестаньте говорить. Внимание! Я сказал вам, всем моим критикам, я сказал вам всем, что я был величайшим из всех времен, когда я победил Сонни Листона». В его времена окончательно укрепилась ассоциация: так называют спортсмена, который достиг неоспоримых успехов.

Жена Али вывела значение термина на новый уровень. В 1992 году Лонни Али учредила собственную компанию Greatest of All Time, Inc. Так она лицензировала термин и сделала его интеллектуальной собственностью Али. Семья Али ездила по миру, занималась благотворительностью, получала деньги. Так было до 2006 года – потом она продала компанию.

GOAT – это вечные споры о величии в спорте

Сейчас GOAT – это постоянный скандал. Каждый побеждающий спортсмен называет себя этим словом, но не всегда реально его заслуживает. OnePoll проводил опрос в США, чтобы выделить самые раздражающие сленговые слова. GOAT с отрывом занял первое место – за него проголосовали 10% опрошенных. Потому что так часто используют без причины.