Великая роль Брэда Питта – цыган из «Большого куша». Он сам попросился в фильм, выдумал акцент и учился боксу
Питт сыграл представителя крошечного народа и выдумал акцент, гуляя на рассвете по Лондону
«Карты. Деньги. Два ствола» запустили Гая Ричи в статус топовых режиссеров. Фильм так понравился Брэду Питту, что он сам позвонил Ричи и предложил поработать вместе. Так Ричи пригласил большую звезду в «Большой куш» при небольшом бюджете производства (10 млн долларов). Кстати, иногда бюджета не хватало, и Ричи хитрил: при съемках сцен боксерского поединка массовка постоянно передвигалась вместе с камерой, потому что для эффекта толпы у ринга наняли слишком мало людей.
Герой Бреда Питта – цыган (на самом деле – не совсем) Микки. Он продает трейлер, который сразу же ломается. Покупатели – владелец игровых автоматов Томми и боксер «Роскошный» Джордж – требуют вернуть деньги. Микки против и предлагает бой с Джорджем. Кто победит – тому деньги. Микки внезапно побеждает нокаутом, Джордж еле жив, а у Томми большие проблемы.
Джордж должен скоро участвовать в бою, который организует его партнер – нелегальный промоутер Турецкий (Джейсон Стэтхэм). А если боксер не выйдет на ринг, то им всем достанется от «Кирпича» – криминального авторитета, который скармливает врагов свиньям. От безвыходности Турецкий ставит на бой худощавого и взбалмошного Микки.
Дальше – спойлеры. И вообще эта лишь одна из линий фильма, которая уже в начале переплетается с другими.
Сначала у Брэда Питта была другая роль. Но там нужно было говорить на лондонском акценте – а у него совсем не получалось. Тогда Ричи отдал ему роль боксера Микки.
Микки из кочевого народа пэйви. Их еще называют «ирландскими цыганами» – из-за схожего образа жизни и этнического родства с цыганами по одной из версии происхождения. В России (особенно после перевода Дмитрия Гоблина Пучкова) многие думают, что фильм про обычных цыган. А фраза Томми «Ненавижу, ***, цыган» – до сих пор мем вокруг фильма. В оригинале это «I hate fucking pikeys!». Еще ее можно перевести как «Ненавижу *** бродяг». Вообще, pikeys – это унизительное сленговое слово именно для обозначения пэйви.
Но ирландский акцент редкого народа (всего пэйви в мире не больше 50 тысяч) тоже трудно изобразить. Фактически Питт выдумал его сам. Он очень быстро и неразборчиво говорил по-английски, но сомневался, что Гай Ричи согласится с таким решением.
«Я ходил в шесть утра по Лондону, как маньяк, и думал про это. Потом, уже поздно ночью, я позвонил Ричи и спросил: «Нормально будет, если мои реплики будут непонятными?» Он ответил: «Да».
Еще на Питта повлиял персонаж комедийного сериала «Отец Тед» (он о трех католических священниках, которых сослали на остров за грехи), чья речь тоже была очень неразборчивой.
Второй проблемой для Брэда Питта был бокс.
Для роли Питт набрал 4,5 кг мышц и прошел адский курс у лучшего тренера Лос-Анджелеса
Питт только снялся в «Бойцовском клубе». А тут вновь роль боксера – не хотелось застревать в одном амплуа. Поэтому в этот раз он решил, что на самом деле будет в кадре сильным бойцом, а не просто его изображать.
Для этого Питт пошел к Джо Гуссену, одному из самых известных тренеров бокса в Лос-Анджелесе. Питт тренировался два часа в день в течение пяти недель. За это время он набрал 4,5 кг массы и научился владеть телом так, чтобы убедить всех – он действительно может вырубить соперника с правой одним ударом. Гуссен вспоминает:
«Я обращался с ним, как с любым человеком, который входит в мою дверь, желая стать боксером. Он пропустил себя через мясорубку, чтобы добраться туда, где он оказался. Я действительно поставил его на ноги. Чтобы его правая рука выглядела хорошо, он должен был держать плечи, бедра, руки в правильном положении. Брэду нужно было найти баланс. Это была хорошо продуманная программа. Я хотел сделать из него настоящего бойца».
Сцену, где Микки бодают перед боем, авторы взяли из реального поединка. Но там боксер, в отличие от героя Питта, действительно выглядит как человек, который может положить с одного удара.