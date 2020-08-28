Великая роль Брэда Питта – цыган из «Большого куша». Он сам попросился в фильм, выдумал акцент и учился боксу

Питт сыграл представителя крошечного народа и выдумал акцент, гуляя на рассвете по Лондону

«Карты. Деньги. Два ствола» запустили Гая Ричи в статус топовых режиссеров. Фильм так понравился Брэду Питту, что он сам позвонил Ричи и предложил поработать вместе. Так Ричи пригласил большую звезду в «Большой куш» при небольшом бюджете производства (10 млн долларов). Кстати, иногда бюджета не хватало, и Ричи хитрил: при съемках сцен боксерского поединка массовка постоянно передвигалась вместе с камерой, потому что для эффекта толпы у ринга наняли слишком мало людей.

Герой Бреда Питта – цыган (на самом деле – не совсем) Микки. Он продает трейлер, который сразу же ломается. Покупатели – владелец игровых автоматов Томми и боксер «Роскошный» Джордж – требуют вернуть деньги. Микки против и предлагает бой с Джорджем. Кто победит – тому деньги. Микки внезапно побеждает нокаутом, Джордж еле жив, а у Томми большие проблемы.