История той самой фразы «Говном ты не был, но и до вершин не добрался». В ней − весь «Тоттенхэм»

Хвалить «Тоттенхэм» сейчас – это справедливо и правильно: в изоляции от трансферов (все деньги ушли на строительство стадиона) дерзко дойти до финала Лиги чемпионов и влезть в четверку АПЛ – запрещенная магия. Но так было не всегда.

С момента появления АПЛ в 1992 году «Тоттенхэм» ни разу не становился чемпионом. В сезоне-2016/17 клуб приблизился к цели ближе всего, но занял второе место. За последние 20 лет «Тоттенхэм» выиграл всего один кубок и оставил главные достижения (чемпионство и Кубок УЕФА) в прошлом веке. Кажется, его история вообще не про большие победы.

«Тоттенхэм» круто зарабатывает на продажах (Бербатов в 2008 году в «МЮ» за 38 миллионов евро, Бэйл в 2014 году в «Реал» – 101 миллион), не выпадает из лидеров, но совсем ничего не выигрывает и остается в Лондоне чем-то после «Арсенала» и «Челси». Амбиции и нулевая эффективность от них остались на месте даже в насыщенную пятилетку Маурисио Почеттино (пришел в клуб в 2014 году).