Мухаммед Али

Годы жизни
1942-2016
Достижения
Олимпийский чемпион 1960 г.
Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Бокс
Внук Мухаммеда Али победил во втором бое на профессиональном уровне
#Нико Уолш
MMA
Хабиб – о сравнении с легендами: «Мохаммед Али на другом уровне, Тайсон – почти. Вряд ли смогу приблизиться»
#Хабиб – Гейджи
Все новости
Материалы
Мухаммед Али был героем комикса DC, где дрался с Суперменом на ринге. Он попал туда из-за отказа от войны во Вьетнаме
#Мухаммед Али
Внук Мухаммеда Али выиграл первый бой за минуту. Он разбирал бои с дедом на старом диване, а сейчас дерется в его шортах
#Мухаммед Али
«Оскар-2021». Фильм про Мухаммеда Али вообще не про бокс. Здесь его последняя ночь под именем Кассиус Клей
#Оскар-2021
Мухаммед Али выбросил золотую медаль Олимпиады в реку, когда его унизили в кафе
#Мухаммед Али
Мухаммед Али заранее спланировал свои похороны. Гроб куплен за четыре года до, его несли по улицам родного города
#Мухаммед Али
Все называют лучших чемпионов GOAT. Это ввел Мухаммед Али и развил рэпер. Никто не обижается на эмодзи козла? 🐐
#Футбол
Все материалы