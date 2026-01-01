Мухаммед Али

Годы жизни
1942-2016
Достижения
Олимпийский чемпион 1960 г.
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Бокс
Внук Мухаммеда Али победил во втором бое на профессиональном уровне
#Нико Уолш
MMA
Хабиб – о сравнении с легендами: «Мохаммед Али на другом уровне, Тайсон – почти. Вряд ли смогу приблизиться»
#Хабиб – Гейджи