Нико Уолш
Мухаммед Али
Внук Мухаммеда Али победил во втором бое на профессиональном уровне
3 часа назад
15 августа у нас вышел материал о первом бое внука Мухаммеда Али. Тогда Нико Али Уолш победил соперника за минуту. Подробнее об этом вы можете прочитать здесь:
Внук Мухаммеда Али выиграл первый бой за минуту. Он разбирал бои с дедом на старом диване, а сейчас дерется в его шортах
Спустя 2,5 месяца Уолш вышел на свой второй бой на профессиональном уровне – и снова победил. В соперниках у Уолша был Джэймс Уэстли. И Уолш победил, нокаутировав его в третьем раунде.
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