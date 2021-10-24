Нико Уолш
Мухаммед Али
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#Нико Уолш #Мухаммед Али

Внук Мухаммеда Али победил во втором бое на профессиональном уровне

3 часа назад

15 августа у нас вышел материал о первом бое внука Мухаммеда Али. Тогда Нико Али Уолш победил соперника за минуту. Подробнее об этом вы можете прочитать здесь:

Внук Мухаммеда Али выиграл первый бой за минуту. Он разбирал бои с дедом на старом диване, а сейчас дерется в его шортах

Спустя 2,5 месяца Уолш вышел на свой второй бой на профессиональном уровне – и снова победил. В соперниках у Уолша был Джэймс Уэстли. И Уолш победил, нокаутировав его в третьем раунде.

Видео момента:

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Источник:
Гол
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