Мухаммед Али заранее спланировал свои похороны. Гроб куплен за четыре года до, его несли по улицам родного города

CNN приводила слова доктора Окуна – директора Фонда Паркинсона. Он не называл болезнь Паркинсона причиной сепсиса и отвергал прямую зависимость, но отметил: на поздних этапах болезни повышается риск развития инфекции, что потом может вызвать сепсис.

Происхождение инфекции у Али неизвестно, но Центр по контролю и профилактике заболеваний США отмечает, что приводящая к сепсису инфекция может поначалу быть незначительной. Доктор Натали Азар пояснила: вероятно, это была пневмония, но до сепсиса могла прогрессировать и любая другая инфекция.

Али провел последний час с имамом и семьей

В 2009 году его жена Лонни Али, глядя на похороны Майкла Джексона, сказала: не хочется такие же – хочется, чтобы все было по мусульманским традициям.

Еще раньше, за восемь лет до смерти, Али выбирал гроб. Имам Зайд Шакир объяснил: чем проще гроб – тем лучше. Далее вопрос – металлический или деревянный. Али выбрал деревянный. Гроб из африканского дерева был куплен заранее за четыре года до момента.

За неделю до смерти Лонни упростила план похорон. Их организатор Боб Ганнелл рассказал своим сотрудникам об этом 31 мая. И получил еще один звонок от Лонни, которая везла Мухаммеда в больницу. Лонни сказала, что он простудился и беспокоиться не о чем, но на всякий случай Ганнелу нужно приехать в больницу.

Через три дня Али умер.