Мухаммед Али заранее спланировал свои похороны. Гроб куплен за четыре года до, его несли по улицам родного города
Мухаммед Али умер в 74 года. Это произошло летом 2016-го.
В 1984 году у него была диагностирована болезнь Паркинсона. Последние три года жизни он страдал от разных болезней: например, пневмонии и инфекции мочевыводящих путей.
За день до смерти Али попал в больницу из-за проблем с легкими. Из обычной палаты врачи перевели его в отделение интенсивной терапии и подключили к аппарату искусственного дыхания. Через день у Али наступил септический шок. Летальный.
Септический шок – это осложнение тяжелых инфекционных заболеваний, которое мешает доставке кислорода и других веществ к тканям. Это тяжелая форма сепсиса – заболевания, возникающего при недостаточной реакции организма на инфекцию. Сепсис и септический шок наиболее распространены среди пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Смертность до 40%.
По заявлению представителя семьи Али, септический шок возник из-за неустановленных естественных причин.
CNN приводила слова доктора Окуна – директора Фонда Паркинсона. Он не называл болезнь Паркинсона причиной сепсиса и отвергал прямую зависимость, но отметил: на поздних этапах болезни повышается риск развития инфекции, что потом может вызвать сепсис.
Происхождение инфекции у Али неизвестно, но Центр по контролю и профилактике заболеваний США отмечает, что приводящая к сепсису инфекция может поначалу быть незначительной. Доктор Натали Азар пояснила: вероятно, это была пневмония, но до сепсиса могла прогрессировать и любая другая инфекция.
Али провел последний час с имамом и семьей
В 2009 году его жена Лонни Али, глядя на похороны Майкла Джексона, сказала: не хочется такие же – хочется, чтобы все было по мусульманским традициям.
Еще раньше, за восемь лет до смерти, Али выбирал гроб. Имам Зайд Шакир объяснил: чем проще гроб – тем лучше. Далее вопрос – металлический или деревянный. Али выбрал деревянный. Гроб из африканского дерева был куплен заранее за четыре года до момента.
За неделю до смерти Лонни упростила план похорон. Их организатор Боб Ганнелл рассказал своим сотрудникам об этом 31 мая. И получил еще один звонок от Лонни, которая везла Мухаммеда в больницу. Лонни сказала, что он простудился и беспокоиться не о чем, но на всякий случай Ганнелу нужно приехать в больницу.
Через три дня Али умер.
Вечером 3 июня Али был отключен от аппарата вентиляции легких. Имам Зайд Шакир молился у его постели. После отключения аппарата ИВЛ Али прожил примерно 35 минут.
Одна из дочерей Хана Али написала в твиттере: когда все органы отказали, сердце еще билось в течение получаса – никто ничего подобного никогда не видел.
Детали похорон: 15 тысяч билетов на мемориальную службу, но закрытая церемония погребения
Накануне в Финикс на частном самолете вылетели полицейские, чтобы обеспечить безопасность семье Али. Они знали, что за первые снимки Али одно из телешоу предлагало 200 тысяч долларов.
Похороны Али в его родном городе Луисвилле растянулись на два дня – 9-10 июня. Процедуру похорон Али разрабатывал заранее сам. Зачем? «Чтобы это стало обучающим моментом», – сказал имам Зайд Шакир. Али принял ислам в 1964 году.
Мухаммед Али отказался идти в армию и убивать во Вьетнаме. На суде он произнес речь, которую цитируют до сих пор
• Место проведения – арена KFC Yum! Там Али провел последний бой в 1981 году.
• Процессия насчитывала 17 машин.
• На центральной улице Луисвилла собралось примерно 100 тысяч человек.
• Маршрут процессии проходил по памятным местам из его жизни: родной дом, зал, посвященный ему музей.
• Церемония погребения была закрытой – только члены семьи и самые близкие друзья.
• На мемориальную службу было роздано около 15 тысяч билетов менее чем за час.
• Барак Обама не присутствовал на церемонии, поскольку находился на выпускном у старшей дочери.