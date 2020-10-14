Смерть Брюса Ли – загадка до сих пор (от аспирина до криминала). Его последний фильм доснимался пять лет с вклеенным лицом

Брюс Ли прожил всего 32 года. Он погиб в Гонконге во время съемок фильма «Игра смерти». Официальная причина – отек мозга. Почему это случилось – точно непонятно до сих пор. Что известно базово: Брюс Ли умер в доме гонконгской актрисы Бетти Тинг, с которой дружил. Он задремал и уже не проснулся.

Личность Брюса Ли и неясные подробности дела с годами создали вокруг его смерти атмосферу тайны и конспирологии. Прошло больше 45 лет – но врачи, журналисты и фанаты до сих пор спорят о причинах и выдвигают новые версии. Некоторые из них основаны на рассказах очевидцев и близки к медицинским отчетами. Некоторые – строятся на слухах и выглядят совсем мистически.

Прием таблеток и отек мозга

По словам Тинг, перед смертью Брюс Ли жаловался на головную боль, принял таблетку препарата Equageic, в состав которого входят аспирин и транквилизатор мепробамат, и прилег около 19:30. Продюсер Реймонд Чоу, с которым Ли и Тинг обсуждали сценарий, приехал в дом Тинг к ужину, обнаружил Ли без сознания, пытался разбудить и вызвал доктора. Приехавший доктор десять минут откачивал Брюса Ли, но не смог и отправил в больницу. Когда машина скорой помощи доехала, он уже был признан мертвым.

В 1975 году Чак Норрис на Комик-Коне в Сан-Диего рассказал, что Брюс Ли с 1968-го принимал препарат для лечения болей в спине, вызванных травмой межпозвоночного диска. По мнению Норриса, смерть случилась из-за комбинации этого препарата и Equageic.

Реймонд Чоу в интервью 2005 года рассказал, что Брюс Ли умер от аллергической реакции на мепробамат. Патологоанатомы не провели вскрытие тела со всеми необходимыми анализами (почему – неизвестно). Но обнаружили следы Equageic в организме и отек мозга с увеличением на 13%.

Кстати, Чоу был одним из катализаторов волны слухов вокруг смерти. Он опасался скандала из-за связи Брюса Ли и Бетти Тинг, поэтому сказал гонконгской прессе, что Ли умер дома с женой. Но правда о месте смерти быстро всплыла – и это стриггерило людей на уверенность, что от них в этой истории что-то скрывают.

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Тепловой удар

Версию про тепловой удар ввел автор Мэттью Полли, который в 2018 году написал книгу о Брюсе Ли. Теоретически отек мозга – это одно из возможных последствий теплового удара. Полли объяснил, что консультировался с экспертами. В 70-е версию про тепловой удар никто не рассматривал, потому что явление тогда было слабо изучено.

Полли утверждает: в момент смерти Брюса Ли в Гонконге был самый жаркий день. За полгода до смерти Ли удалил потовые желез из подмышек, чтобы лучше выглядеть в кадре. Из-за этого тело стало хуже охлаждаться, а организм перегревался.

Еще один важный полуслух-полуфакт. За два месяца до смерти Брюс Ли во время озвучки диалогов почувствовал судороги и головную боль и потерял сознание. Врачи доставили его в гонконгскую больницу, обнаружили отек мозга, но тогда спасли.