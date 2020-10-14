Смерть Брюса Ли – загадка до сих пор (от аспирина до криминала). Его последний фильм доснимался пять лет с вклеенным лицом
Брюс Ли прожил всего 32 года. Он погиб в Гонконге во время съемок фильма «Игра смерти». Официальная причина – отек мозга. Почему это случилось – точно непонятно до сих пор. Что известно базово: Брюс Ли умер в доме гонконгской актрисы Бетти Тинг, с которой дружил. Он задремал и уже не проснулся.
Личность Брюса Ли и неясные подробности дела с годами создали вокруг его смерти атмосферу тайны и конспирологии. Прошло больше 45 лет – но врачи, журналисты и фанаты до сих пор спорят о причинах и выдвигают новые версии. Некоторые из них основаны на рассказах очевидцев и близки к медицинским отчетами. Некоторые – строятся на слухах и выглядят совсем мистически.
Прием таблеток и отек мозга
По словам Тинг, перед смертью Брюс Ли жаловался на головную боль, принял таблетку препарата Equageic, в состав которого входят аспирин и транквилизатор мепробамат, и прилег около 19:30. Продюсер Реймонд Чоу, с которым Ли и Тинг обсуждали сценарий, приехал в дом Тинг к ужину, обнаружил Ли без сознания, пытался разбудить и вызвал доктора. Приехавший доктор десять минут откачивал Брюса Ли, но не смог и отправил в больницу. Когда машина скорой помощи доехала, он уже был признан мертвым.
В 1975 году Чак Норрис на Комик-Коне в Сан-Диего рассказал, что Брюс Ли с 1968-го принимал препарат для лечения болей в спине, вызванных травмой межпозвоночного диска. По мнению Норриса, смерть случилась из-за комбинации этого препарата и Equageic.
Реймонд Чоу в интервью 2005 года рассказал, что Брюс Ли умер от аллергической реакции на мепробамат. Патологоанатомы не провели вскрытие тела со всеми необходимыми анализами (почему – неизвестно). Но обнаружили следы Equageic в организме и отек мозга с увеличением на 13%.
Кстати, Чоу был одним из катализаторов волны слухов вокруг смерти. Он опасался скандала из-за связи Брюса Ли и Бетти Тинг, поэтому сказал гонконгской прессе, что Ли умер дома с женой. Но правда о месте смерти быстро всплыла – и это стриггерило людей на уверенность, что от них в этой истории что-то скрывают.
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Тепловой удар
Версию про тепловой удар ввел автор Мэттью Полли, который в 2018 году написал книгу о Брюсе Ли. Теоретически отек мозга – это одно из возможных последствий теплового удара. Полли объяснил, что консультировался с экспертами. В 70-е версию про тепловой удар никто не рассматривал, потому что явление тогда было слабо изучено.
Полли утверждает: в момент смерти Брюса Ли в Гонконге был самый жаркий день. За полгода до смерти Ли удалил потовые желез из подмышек, чтобы лучше выглядеть в кадре. Из-за этого тело стало хуже охлаждаться, а организм перегревался.
Еще один важный полуслух-полуфакт. За два месяца до смерти Брюс Ли во время озвучки диалогов почувствовал судороги и головную боль и потерял сознание. Врачи доставили его в гонконгскую больницу, обнаружили отек мозга, но тогда спасли.
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Убийство китайских бандитов или особый удар монаха
Сейчас будет две самых странных и нелепых версии о смерти Брюса Ли. Мы рассказываем их, потому что они тоже популярны и встречаются почти в каждом разборе его смерти. Нет оснований относиться к ним серьезно, если вы не фанат теорий заговора.
Первая. Для финансирования съемок Брюс Ли пользовался деньгами одной из криминальных группировок. В какой-то момент он отказался выплачивать процент. И тогда группировка заказала его убийство из мести.
Вторая. Человек из массовки предложил помочь в выполнении трюка и во время репетиции ударил его по голове, а потом пропал. Это была месть монахов за раскрытие секретов кунг-фу – они подослали мастера, который нанес Брюсу Ли «удар отсроченной смерти». Легенда такая. «Удар отсроченной смерти» наносится по определенной болевой точке в определенное время – согласно старым источникам, это может вызвать у человека онкологию, опухоль или нарушение работы сердца. По слухам, свидетели видели, как за несколько недель до смерти Ли поругался с незнакомым стариком и не обратил внимание на его тычки.
Еще версии из чистой конспирологии: отравление конкурирующими компаниями, наркотики, запредельные тренировки, убийство в рамках самообороны, даже проклятие дома, в котором жил Ли (его сын тоже умер на съемках через 20 лет).
Его последний фильм мутировал: сценарий переписан, дублеры прятались за темными очками, режиссер приклеил лицо Ли на тело другого
Фильм «Игра смерти» вышел на пять лет позже запланированного срока, а большую его часть сделали дублеры. Вот что съемочная группа делала с фильмом после смерти Ли:
• Сценарий от Ли значительно переписан режиссером Робертом Клаузом, который ранее работал с Ли над другим фильмом.
• В сюжет добавилась линия, где после ранения лицо главного героя сильно меняется.
• Монтажеры брали для перебивок крупные планы Брюса Ли длинной в одну-две секунды из его прошлых фильмов: это заметно по разнице в качестве пленки.
• Дублеры носили толстый слой грима, черные очки или шлем.
• В одном из кадров к зеркалу был приклеен картонный вырез лица Ли, за которым прятался другой актер.
Новости о смерти Брюса Ли сначала воспринимались как пиар-акция, потому что все знали, что в «Игре смерти» его герой умирает. Клауз использовал это и вставил в фильм хадры с реальных похорон. А после выхода фильма забурлили те самые разговоры про китайскую мафию, которая отомстила за деньги на съемку.
Фильм так много клеился, пересобирался из мельчайших деталей и разбирался на части, что у него появилось несколько разных версий, которые отличались не только по звуковым эффектам, но даже по сюжетным ходам. Версии отличались не только для стран, но даже для диалектов в рамках одной страны. Так, китайский прокат получил отдельную версию фильма для кантонского и мандаринского диалектов.
Фильм по популярности уступил снятому в тот же год «Пьяному мастеру» с Джеки Чаном. Гораздо позже, уже в 1990-е, нашлись оригинальные пленка и сценарий – оказалось, что Ли отснял намного больше материала, чем вошло в фильм. В оригинальной версии Клауз использовал только 11 минут сцен, снятых при жизни Ли.
Зато желто-черный костюм, в котором Брюс Ли дерется с одним из злодеев, стал классикой. Канонизировал его Квентин Тарантино, специально нарядив героиню Умы Турман из «Убить Билла» в такие же спортивки как отсылку к классике.