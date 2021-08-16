Внук Мухаммеда Али выиграл первый бой за минуту. Он разбирал бои с дедом на старом диване, а сейчас дерется в его шортах

Рашида Али вспоминает, что Нико обожал лежать с дедом на старом кожаном диване и называть его «Поппи». Обычно они вместе смотрели вестерны и фильмы ужасов. Больше всего Али обожал «Дракулу» 1957 года.

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И, конечно же, они обсуждали бокс. Главный совет Али внуку – нужно много тренировок на беговой дорожке. Но семья не сразу принимала эти разговоры всерьез. Рашида предлагала Нико командные виды спорта, но он настоял, что нужно идти в бокс, хотя мама говорила: «Это самый сложный спорт, который когда-либо был придуман».

Уолш боксирует с детства, участвовал в благотворительных боях. Однажды он пришел к деду, который спокойно отреагировал на разбитый нос Нико: «Эти любительские бои не имеют никакого значения. Все дело в опыте, который ты получаешь».

Нико показывал свои бои деду в телефоне. И в 2014-м (когда у Али была сильно выражена болезнь Паркинсона) между ними состоялась трогательный диалог. Нико предложил Али сжать руку, если ему не понравился его бой, и ему нужно закончить с боксом. Тогда Нико предложил сжать руку, если он все еще должен боксировать. Али сжал руку.