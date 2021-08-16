Внук Мухаммеда Али выиграл первый бой за минуту. Он разбирал бои с дедом на старом диване, а сейчас дерется в его шортах
Нико Али Уолшу 21 лет. После 30 боев на любительском уровне он провел первый профессиональный в рамках промоутерской компании Top Rank. Уже в первом раунде он победил соперника, который на восемь лет старше его.
Такой быстрый дебют, где в стиле Уолша угадывается стиль его деда – Мухаммеда Али.
После боя журналисты ожидаемо много спрашивали Уолша о деде:
«Это кажется огромным давлением, но для меня он был просто дедом. Я много о нем думаю и скучаю. Он величайший боец из всех. Возможно, самый величайший человек мира».
Мама Уолша и дочка Али Рашида Али пишет в инстаграме, что после победы сына находится на седьмом небе от счастья.
Рашида Али вспоминает, что Нико обожал лежать с дедом на старом кожаном диване и называть его «Поппи». Обычно они вместе смотрели вестерны и фильмы ужасов. Больше всего Али обожал «Дракулу» 1957 года.
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И, конечно же, они обсуждали бокс. Главный совет Али внуку – нужно много тренировок на беговой дорожке. Но семья не сразу принимала эти разговоры всерьез. Рашида предлагала Нико командные виды спорта, но он настоял, что нужно идти в бокс, хотя мама говорила: «Это самый сложный спорт, который когда-либо был придуман».
Уолш боксирует с детства, участвовал в благотворительных боях. Однажды он пришел к деду, который спокойно отреагировал на разбитый нос Нико: «Эти любительские бои не имеют никакого значения. Все дело в опыте, который ты получаешь».
Нико показывал свои бои деду в телефоне. И в 2014-м (когда у Али была сильно выражена болезнь Паркинсона) между ними состоялась трогательный диалог. Нико предложил Али сжать руку, если ему не понравился его бой, и ему нужно закончить с боксом. Тогда Нико предложил сжать руку, если он все еще должен боксировать. Али сжал руку.
Нико не любит разговоры, что его карьера – паразитирование на культовом статусе деда и попытка заработать денег:
«Я делаю это не для того, чтобы прославиться. Я делаю это для себя. Люди пусть думают, что им хочется. Речь не идет про то, чтобы стать непобежденным и завоевать чемпионский пояс. Если я буду доволен, а моя семья будет счастлива, то это уже будет хорошей карьерой».
Но уже в первом бою Нико напомнил о деде. Он вышел на ринг в шортах, в которых Али дрался в 60-х. И праздновал победу жестом деда.
Продвижением Нико Уолша занимается промоушен Боба Арума – культового 89-летнего промоутера, который организовал Мухаммеду Али 27 боев. Матчмейкер промоушена Брюс Трэмплер говорит, что пока спешить некуда:
«Я видел его в зале каждый день в течение месяца. Он учится и только выстраивает отношения со своим тренером».
Тренирует Уолша Шугар Хилл – тренер Тайсона Фьюри. Хилл доволен работой Уолша:
«Он умный и умеет драться. Он не боится и не стесняется, когда его бьют. Ему просто нужно учиться боксировать».
Уолша и его семью приглашал в Грозный Рамзан Кадыров (в Грозном есть даже проспект Мухаммеда Али). Рашида Али поблагодарила за приглашение и сказала, что они приедут. Но визит перенесли из-за пандемии.