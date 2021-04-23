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#Оскар-2021 #кино #Мухаммед Али #бокс #Оскар

«Оскар-2021». Фильм про Мухаммеда Али вообще не про бокс. Здесь его последняя ночь под именем Кассиус Клей

вчера, 17:18

Keystone Press Agency / global look press

Сюжет: заходят как-то в отель темнокожие легенды. Главный боксер, активист, певец и футболист

«Одна ночь в Майами» – режиссерский дебют Реджины Кинг. Раньше она делала только документалки и отдельные эпизоды сериалов («Теория большого взрыва», «Бесстыжие», «Американское преступление»). Ее первый фильм – это в меру серьезный разговор о расизме и тактике темнокожих: радикальная борьба или можно как-то по-другому?

Фильм сделан по пьесе 2013 года. Завязка такая: 25 февраля 1964 года четыре суперзвезды 60-х собираются в отеле для черных и откровенно спорят о своем положении в обществе. Автор пьесы Кемп Пауэрс так выражает свою идею: «Это пьеса об одной ночи, четырех друзьях и куче ключевых решений, которые можно принять за один вечер».

Главные герои:

  • Кассиус Клей. Это была последняя ночь, когда мир знал его под этим именем. Он победил Сонни Листона и сначала планировал шумную вечеринку, но передумал и собрал троих друзей в скромном отеле, чтобы обсудить серьезные вопросы. На следующий день он объявит о вступлении в «Нацию ислама» и свое новое имя – Мухаммед Али.
  • Сэм Кук. Один из основателей соул-музыки, автор хитов и первый темнокожий в США, кто создал свой музыкальный лейбл. 
  • Малькольм Икс. Был проповедником «Нации ислама», близкий друг Али, который помог прийти ему в веру. В 1964-м он уже вышел из «Нации ислама». Ему не нравилось, что их лидер Элайджа Мухаммад имеет внебрачных детей.
  • Джим Браун. Звезда НФЛ и будущий актер. Единственный из четверки, кто до сих пор жив. 

«Ночь в Майами» бодро стартует с экспозиции. И начинается с боя 1963 года. Клей на «Уэмбли» против Генри Купера. Клей попал в нокдаун, но потом до крови размазал Купера.

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Кук выступает в «Копакабане», но публика холодно принимает темнокожего артиста.

Малькольм Икс мило общается с детьми и женой, но американцам понятен контекст: он живет в напряжении из-за конфликта с «Нацией».

Браун приезжает к старому белому мужчине, который хвалит его за прекрасную игру и называет гордостью штата. Но не дает Брауну зайти в дом: «Негра я пустить не могу».

Keystone Press Agency / global look press

Позже четверка собирается в отеле, и фильм превращается в классическую пьесу с минимальной событийностью. Герои едят ванильное мороженое, немного дерутся на крыше, но в основном только спорят. Больше всех говорят Кук и Малькольм Икс. Например, они не могут договориться, нормально ли выступать и обслуживать вкусы белой богатой публики.

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Кук говорит, что права на песни его лейбла купили The Beatles и Rolling Stones, и музыка так обогащает темнокожих артистов. Но Малькольм парирует: твои песни удовлетворяют спрос, а вот искреннюю песню о воле и свободе почему-то написал белый поэт Боб Дилан. 

Стоп. Так это реальная история?

Встреча этих людей в ту самую ночь действительно была. Но создатели говорят, что о ней мало доступной конкретики – только слухи и предположения.

Реджина Кинг говорит, что она хотела показать не четыре иконы, а мужиков, которые спорят и заряжают пространство отельчика.  

«Все четверо мужчин различны к подходу в жизни. Я всегда это подчеркивала для актеров, чтобы они помнили о человечности своих персонажей».

Не слышал об этом фильме раньше. Его можно посмотреть, оценки хорошие?

Фильм вышел в январе на сервисе Amazon Prime Video. На больших экранах показывался только в рамках фестивалей. На «Кинопоиске» у него нет даже тысячи оценок (в среднем – 6,2), на IMDb оценка на балл выше и 23 тысячи проголосовавших.

У «Ночи в Майами» три номинации на «Оскаре-2021»:

🎥 Лучшая мужская роль второго плана (Лесли Одом-младший за роль Сэма Кука)

🎥 Лучший адаптированный сценарий.

🎥 Лучшая песня – «Speak Now».

Все номинанты на «Оскар-2021»

Но критики хорошо оценили фильм. Почти все рецензии зеленые. The New York Times, например, пишет:

«Вместо группового биографического фильма или готовой костюмированной драмы получился интеллектуальный триллер, наполненный энергией идей и эмоций по мере их появления. Кто бы не хотел оказаться в этой комнате? И вот мы здесь».

Мы тоже посмотрели фильм. И можем рекомендовать его, если любите вдумчивые драмы с диалогами и не раздражаетесь на тему BLM.

Автор:
Дмитрий Проскурин
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