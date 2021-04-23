«Оскар-2021». Фильм про Мухаммеда Али вообще не про бокс. Здесь его последняя ночь под именем Кассиус Клей

Позже четверка собирается в отеле, и фильм превращается в классическую пьесу с минимальной событийностью. Герои едят ванильное мороженое, немного дерутся на крыше, но в основном только спорят. Больше всех говорят Кук и Малькольм Икс. Например, они не могут договориться, нормально ли выступать и обслуживать вкусы белой богатой публики.

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Кук говорит, что права на песни его лейбла купили The Beatles и Rolling Stones, и музыка так обогащает темнокожих артистов. Но Малькольм парирует: твои песни удовлетворяют спрос, а вот искреннюю песню о воле и свободе почему-то написал белый поэт Боб Дилан.

Стоп. Так это реальная история?

Встреча этих людей в ту самую ночь действительно была. Но создатели говорят, что о ней мало доступной конкретики – только слухи и предположения.

Реджина Кинг говорит, что она хотела показать не четыре иконы, а мужиков, которые спорят и заряжают пространство отельчика.

«Все четверо мужчин различны к подходу в жизни. Я всегда это подчеркивала для актеров, чтобы они помнили о человечности своих персонажей».