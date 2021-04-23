«Оскар-2021». Фильм про Мухаммеда Али вообще не про бокс. Здесь его последняя ночь под именем Кассиус Клей
Сюжет: заходят как-то в отель темнокожие легенды. Главный боксер, активист, певец и футболист
«Одна ночь в Майами» – режиссерский дебют Реджины Кинг. Раньше она делала только документалки и отдельные эпизоды сериалов («Теория большого взрыва», «Бесстыжие», «Американское преступление»). Ее первый фильм – это в меру серьезный разговор о расизме и тактике темнокожих: радикальная борьба или можно как-то по-другому?
Фильм сделан по пьесе 2013 года. Завязка такая: 25 февраля 1964 года четыре суперзвезды 60-х собираются в отеле для черных и откровенно спорят о своем положении в обществе. Автор пьесы Кемп Пауэрс так выражает свою идею: «Это пьеса об одной ночи, четырех друзьях и куче ключевых решений, которые можно принять за один вечер».
Главные герои:
- Кассиус Клей. Это была последняя ночь, когда мир знал его под этим именем. Он победил Сонни Листона и сначала планировал шумную вечеринку, но передумал и собрал троих друзей в скромном отеле, чтобы обсудить серьезные вопросы. На следующий день он объявит о вступлении в «Нацию ислама» и свое новое имя – Мухаммед Али.
- Сэм Кук. Один из основателей соул-музыки, автор хитов и первый темнокожий в США, кто создал свой музыкальный лейбл.
- Малькольм Икс. Был проповедником «Нации ислама», близкий друг Али, который помог прийти ему в веру. В 1964-м он уже вышел из «Нации ислама». Ему не нравилось, что их лидер Элайджа Мухаммад имеет внебрачных детей.
- Джим Браун. Звезда НФЛ и будущий актер. Единственный из четверки, кто до сих пор жив.
«Ночь в Майами» бодро стартует с экспозиции. И начинается с боя 1963 года. Клей на «Уэмбли» против Генри Купера. Клей попал в нокдаун, но потом до крови размазал Купера.
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Кук выступает в «Копакабане», но публика холодно принимает темнокожего артиста.
Малькольм Икс мило общается с детьми и женой, но американцам понятен контекст: он живет в напряжении из-за конфликта с «Нацией».
Браун приезжает к старому белому мужчине, который хвалит его за прекрасную игру и называет гордостью штата. Но не дает Брауну зайти в дом: «Негра я пустить не могу».
Позже четверка собирается в отеле, и фильм превращается в классическую пьесу с минимальной событийностью. Герои едят ванильное мороженое, немного дерутся на крыше, но в основном только спорят. Больше всех говорят Кук и Малькольм Икс. Например, они не могут договориться, нормально ли выступать и обслуживать вкусы белой богатой публики.
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Кук говорит, что права на песни его лейбла купили The Beatles и Rolling Stones, и музыка так обогащает темнокожих артистов. Но Малькольм парирует: твои песни удовлетворяют спрос, а вот искреннюю песню о воле и свободе почему-то написал белый поэт Боб Дилан.
Стоп. Так это реальная история?
Встреча этих людей в ту самую ночь действительно была. Но создатели говорят, что о ней мало доступной конкретики – только слухи и предположения.
Реджина Кинг говорит, что она хотела показать не четыре иконы, а мужиков, которые спорят и заряжают пространство отельчика.
«Все четверо мужчин различны к подходу в жизни. Я всегда это подчеркивала для актеров, чтобы они помнили о человечности своих персонажей».
Не слышал об этом фильме раньше. Его можно посмотреть, оценки хорошие?
Фильм вышел в январе на сервисе Amazon Prime Video. На больших экранах показывался только в рамках фестивалей. На «Кинопоиске» у него нет даже тысячи оценок (в среднем – 6,2), на IMDb оценка на балл выше и 23 тысячи проголосовавших.
У «Ночи в Майами» три номинации на «Оскаре-2021»:
🎥 Лучшая мужская роль второго плана (Лесли Одом-младший за роль Сэма Кука)
🎥 Лучший адаптированный сценарий.
🎥 Лучшая песня – «Speak Now».
Но критики хорошо оценили фильм. Почти все рецензии зеленые. The New York Times, например, пишет:
«Вместо группового биографического фильма или готовой костюмированной драмы получился интеллектуальный триллер, наполненный энергией идей и эмоций по мере их появления. Кто бы не хотел оказаться в этой комнате? И вот мы здесь».
Мы тоже посмотрели фильм. И можем рекомендовать его, если любите вдумчивые драмы с диалогами и не раздражаетесь на тему BLM.