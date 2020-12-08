Как создавался «Рокки 4» – классика и набор злых штампов об СССР. Фильм раскритикован даже в США, а удары Лундгрена чуть не убили Сталлоне
«Рокки 4» вышел в мировой прокат 21 ноября 1985 года. За два дня до этого Горбачев и Рейган встречаются в Женеве и договариваются о недопустимости ядерной войны – пока без конкретики, но чуть ли не впервые после Второй мировой в отношениях СССР и США намечается долгосрочное потепление.
Четвертая часть «Рокки» попадает под запрет в советском прокате. Посмотреть – только на нелегальных VHS-кассетах. Причина цензуры – антагонистом стал суровый русский боксер. Просто воплощение всех шаблонов о тоталитарном СССР.
Двухметровый бугай с капитанскими погонами (они, кстати, показаны неправильно) прилетает в Америку и говорит, что побьет всех чемпионов. Друг Рокки Аполло Крид рвется на ринг после завершения карьеры, но получает от Драго смертельный нокаут.
Рокки винит себя за смерть Крида и назначает бой мести – на Рождество в Москве. Перед боем он готовится в вымышленном Красногурбинске: в деревне, с камнями, телегами и бегом по горам под надзором приставленной охраны. В это время на тренировки Драго работает вся советская система, которая колет ему стероиды и предоставляет технологичные базы.
Сам бой – это 15 раундов с привычной для таких фильмов схемой. Сначала у Рокки не получается, но потом вспыхивает перелом: монструозный Драго не справляется с техничным Рокки и даже теряет симпатии в московском зале.
За бой Рокки не получает чемпионских поясов и денег. Зато он защитил честь друга и в конце толкнул речь за весь мир с такой фразой: «Этот бой лучше, чем заставить двадцать миллионов людей убивать друг друга». Ведущий ринга перевел это как «Это лучше, чем двадцать миллионов долларов».
Фильм закончился на позитивной ноте, которая случайно зарифмовалась с началом дружбы Горбачева и Рейгана. Но все же большая часть четвертого «Рокки» смутила критиков топорными идеями и представлениями об устройстве СССР.
Из-за штампов фильм не зашел даже в США. Итог – пять «Золотых малин»
Культуролог Хоакин Саравиа пишет, как даже визуально «Рокки 4» обращается к христианской дихотомии о добре и зле:
«Крид появляется на ринг откуда-то сверху, как будто на землю прибыл ангел. Публика красиво и цветасто одета, радостно танцует и приветствует народного героя в костюме Дядя Сэма. Крид в этом бою – солдат США, где даже его цвет кожи не имеет значения. Ради борьбы с мировым злом американцы готовы преодолеть все внутренние противоречия».
А вот Драго в Москве показан как вселенский ужас – сначала его огромная тень, а потом кровавое море советских флагов в зале. Завершает адский образ гигантский плакат Драго (отсылка к большим полотнам со Сталиным и Лениным на съездах КПСС) и его фраза «Я тебя сломаю».
Кинокритик Дэйв Кехр сравнивает такие приемы с кинопропагандой Гитлера:
«Фильм набит приемами Лени Рифеншталь, он создает патриотическое безумие. И все же безумное размахивание флагом было бы намного легче принять, если бы это не был явно коммерческий расчет».
Ругает фильм и Катя Лычева. В 1986-м она приехала в Штаты с «миссией мира» и случайно наткнулась по ТВ на «Рокки 4»:
«Зверское лицо актера, который играл роль так называемого советского боксера сначала испугало меня, а когда он убил на ринге американского спортсмена-негра, я убежала в спальню, бросилась на кровать и заплакала.
На следующий день в телеинтервью я сказала: «В фильме «Рокки IV» нет ни слова правды о Советском Союзе. У нас даже лиц таких не бывает. Мне стыдно за тех взрослых, которые сделали этот фильм».
«Рокки» получился слабым и по художественной части. Например, Time пишет: «Фильму не хватает даже примитивного саспенса, мифология Рокки Бальбоа совсем выдохлась». Почти все критики согласились, что «Рокки 4» – худшая часть, которая лишь неумело копирует сценарные тропы прошлых фильмов франшизы.
В 1985 году Сильвестр Сталлоне получил «Золотую малину» как худший режиссер и актер. Еще фильм стал худшим в номинациях «Новая звезда», «Женская роль второго плана» и «Саундтрек».
Великая Eye of the Tiger из «Рокки 3» записывалась на склеенной гитаре и придумалась за десять минут в машине
Но зрители приняли фильм не так плохо. 7,1 на «Кинопоиске» и 6,9 на IMDb.
Производство: Лундгрен бил так сильно, что отправил Сталлоне в больницу. А еще его могли засудить за украденный сценарий
Когда Сталлоне написал сценарий, то не мог понять, кто сыграет Драго. Сталлоне представлял «волосатого зверя из далекой России», но остановился на Дольфе Лундгрене. Его первые пробы провалились – директор по кастингу не увидел антагониста в двухметровом белобрысом шведе. Тогда Лундгрен прислал фото в боксерских перчатках. И Сталлоне вдруг понял, что вот он – идеальный злой русский со странной внешностью человека из будущего.
Сталлоне даже бесила идеальность Лундгрена – специфический перфекционизм должен отталкивать зрителя.
Лундгрен до «Рокки» сыграл только эпизод в «Джеймсе Бонде». Но вел себя на площадке дерзко. И на одном спарринге отправил Сталлоне в больницу.
«Поcле боя я не мог нормально дышать ночью, меня отвезли в отделение неотложной помощи. Лундгрен ударил меня так сильно в грудь, что сердце ударилось о грудную клетку и начало набухать: биение стало затрудненным, и без медицинской помощи сердце продолжало бы увеличиваться, пока не остановилось бы. Многие люди, попавшие в автомобильную аварию, умирают вот так, когда руль врезается в грудь».
Исполнитель роли Крида Карл Уэзерс взбесился, когда Лундгрен его сильно ударил. Уэзерс в гневе обещал позвонить агенту и уйти из фильма.
«Рокки 4» вообще получился проблемным в производстве. Вот еще истории:
🤖 В начале фильма Рокки дарит семье робота. Он смотрится в фильме неуместно, но так Сталлоне поддержал производителя. Робот нравился и помогал его сыну с аутизмом. Но в ноябре 2020-го Сталлоне выпустил режиссерскую версию к 35-летию фильма, где вырезал все сцены с роботом.
👩⚖️ После выхода «Рокки 4» на Сталлоне подает в суд сценарист Тимоти Андерсон. Он говорит, что студия украла его идеи. Но судья на стороне Сталлоне – права на персонажей принадлежат ему. Потом Андерсон и Сталлоне договорились без судебных разбирательств.
🥶 Сцены подготовки Рокки в советском закрытом городе снимались в Вайоминге. Там было очень холодно. Аппаратура промерзала и плохо работала, а персонал с трудом добирался до работы.
🇨🇦 А бой в Москве снимался в Ванкувере. Десять тысяч местных жителей изображали советскую массовку. Художник Билл Кенни не знал, как достоверно изобразить советский боксерский зал, поэтому просто придумал его.
Связи актеров с Россией после фильма. Сталлоне рекламировал водку за миллион долларов, Лундгрен дрался на Первом канале
Сталлоне и Лундгрен в интервью часто отвечают, что они думают о России. Лундгрен восхищается:
«Для меня это удивительное место. Я люблю бывать в России. Люди очень интересные и напоминают мне шведов из-за своего происхождения – у них за плечами эта невероятная, жестокая и исполненная драматизма история».
Сталлоне даже извиняется за «Рокки 4» и «Рэмбо», где он воевал в Афганистане:
«Во времена «холодной войны» Рэмбо стал для вас чуть ли не национальным врагом. Я никогда этого не понимал, но готов извиниться перед Россией за вторую часть этого фильма. Но и вы, ребята, должны относиться к жизни не так серьезно!».
Лундгрен в 2007-м дрался в шоу Первого канала «Король ринга». С советским гербом на животе он проиграл актеру Олегу Тактарову.
Сталлоне открывал в Москве ресторан «Планета Голливуд», а в Петербурге выставлял свои картины. Еще Сталлоне за миллион долларов рекламировал водку «Русский лед» со слоганом «В каждом есть что-то русское». Бабушка Сталлоне Роза Рабинович родилась в Одессе. В конце 80-х Сталлоне обратился к Горбачеву с просьбой посетить СССР и найти родственников по материнской линии.
Автор комплексует?!🤔 Патриотизм, доводит до нацизма. И все это из-за комплексов.
Сталлоне явно не равнодушен к Дольфу и очевидно всегда завидовал ему в плане внешности. И будет своего рода мстить и спустя многие годы, когда пригласит его в свои неудержимые и даст Дольфу роль, какого-то неадеквата и наркомана.