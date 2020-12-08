Как создавался «Рокки 4» – классика и набор злых штампов об СССР. Фильм раскритикован даже в США, а удары Лундгрена чуть не убили Сталлоне

«Рокки 4» вышел в мировой прокат 21 ноября 1985 года. За два дня до этого Горбачев и Рейган встречаются в Женеве и договариваются о недопустимости ядерной войны – пока без конкретики, но чуть ли не впервые после Второй мировой в отношениях СССР и США намечается долгосрочное потепление.

Четвертая часть «Рокки» попадает под запрет в советском прокате. Посмотреть – только на нелегальных VHS-кассетах. Причина цензуры – антагонистом стал суровый русский боксер. Просто воплощение всех шаблонов о тоталитарном СССР.

Двухметровый бугай с капитанскими погонами (они, кстати, показаны неправильно) прилетает в Америку и говорит, что побьет всех чемпионов. Друг Рокки Аполло Крид рвется на ринг после завершения карьеры, но получает от Драго смертельный нокаут.