Первая роль Сталлоне – порнофильм (не совсем), где плохо все. Он согласился от голода, а фильм переименован после успеха «Рокки»
В 24 года Сильвестр Сталлоне чувствует себя паршиво – денег совсем нет. Даже на аренду комнаты. Несколько зимних ночей он проводит на автовокзале Нью-Йорка. Все меняет газетное объявление. Сталлоне пошел на пробы в эротический проходняк «Вечеринка у Китти и Стада».
К тому моменту у Сталлоне минимум опыта и брутальная внешность с заметным изъяном – левая сторона лица почти обездвижена из-за несчастного случая в детстве.
Как создавался «Рокки 4» – классика и набор злых штампов об СССР. Фильм раскритикован даже в США, а удары Лундгрена чуть не убили Сталлоне
По словам Сталлоне, «Вечеринку» спонсировали некие адвокаты – «очень солидные люди из просторного офиса». Но бюджет у фильма крошечный – всего пять тысяч долларов. Сценарий сумбурен и написан наспех. Сталлоне даже не может читать это и просто соглашается – за два дня съемок он получит 200 долларов.
В фильме Сталлоне занят только тем, что занимается сексом с девушкой (доходит до жестокости: Сталлоне бьет ее ремнем, а она режет ему руку) и играет в карты.
Потом Сталлоне развешивает объявления с приглашением прийти на вечеринку. В доме собираются десять девушек. Начинается оргия, к которой присоединяется Сталлоне. Это все, что нужно знать об идее «Вечеринки».
А через шесть лет и еще пару ролей случится «Рокки».
Уже после успеха Сталлоне дает интервью Playboy, где признается, что действительно снимался обнаженным в жуткой эротике, но по-другому в тех бедных условиях не мог:
«Когда вы голодны, то делаете много вещей, которые не стали бы делать в нормальной ситуации. Забавно, как могут корректироваться моральные принципы ради самосохранения. Но еще смешнее стоять перед камерой и думать, что сейчас я делаю нечто важное для искусства. Я был на краю пропасти, да и я не волновался – в фильме же не было никакой порнографии».
Важный момент – повторный прокат «Вечеринки» под переименованным вариантом «Итальянский жеребец». Так создатели эксплуатируют популярность «Рокки» (это прозвище главного героя), а еще раскручивают слух, что на самом деле Сталлоне снимался в хардкорной порнографии. Этот фильм – лишь отредактированная версия, где вырезаны самые жесткие сцены.
Сталлоне вообще говорил, что до его популярности «Вечеринка» не выходила в прокат, но есть доказательства, что несколько американских кинотеатров в начале 70-х ее показали.
В 2007 выходит DVD-издание, где уже есть настоящее порно. Но это лишь отдельные вставки с другим актером.
Отсюда пошел популярный миф, что Сталлоне в молодости снимался в порно. Но «Вечеринка» снята в жанре «софткор», который набрал популярность в 70-х. Актеры в нем обычно не занимаются сексом, а лишь его изображают. А операторы тщательно выбирают ракурс, чтобы в кадр не попали гениталии. Вы точно слышали о главном хите жанра – «Эммануэль» 1974-го. Фильм, который был популярен в СССР на подпольных VHS.
Софткор-фильмы до сих пор выходят. В них часть сюжета – обычная драма с диалогами, другая основа – эротика. Ее намного больше, чем в фильмах, где режиссер показывает страсть между героями. Покупают и транслируют такое кино специализированные кабельные каналы.
Кому сейчас принадлежат права на «Вечеринку у Китти и Стада», неизвестно. Несколько компаний боролись за фильм в конце нулевых, но в итоге все дошло до аукциона. Анонимный покупатель заплатил за оригинальную пленку 412 тысяч долларов.