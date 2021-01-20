Первая роль Сталлоне – порнофильм (не совсем), где плохо все. Он согласился от голода, а фильм переименован после успеха «Рокки»

В 24 года Сильвестр Сталлоне чувствует себя паршиво – денег совсем нет. Даже на аренду комнаты. Несколько зимних ночей он проводит на автовокзале Нью-Йорка. Все меняет газетное объявление. Сталлоне пошел на пробы в эротический проходняк «Вечеринка у Китти и Стада».

К тому моменту у Сталлоне минимум опыта и брутальная внешность с заметным изъяном – левая сторона лица почти обездвижена из-за несчастного случая в детстве.

Как создавался «Рокки 4» – классика и набор злых штампов об СССР. Фильм раскритикован даже в США, а удары Лундгрена чуть не убили Сталлоне

По словам Сталлоне, «Вечеринку» спонсировали некие адвокаты – «очень солидные люди из просторного офиса». Но бюджет у фильма крошечный – всего пять тысяч долларов. Сценарий сумбурен и написан наспех. Сталлоне даже не может читать это и просто соглашается – за два дня съемок он получит 200 долларов.

В фильме Сталлоне занят только тем, что занимается сексом с девушкой (доходит до жестокости: Сталлоне бьет ее ремнем, а она режет ему руку) и играет в карты.