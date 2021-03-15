Оскар-2021
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#Оскар-2021 #кино #Оскар

«Оскар-2021»: все номинанты

вчера, 15:55

Все о кино – в отдельном разделе на «Голе».

Церемония вручения 93-й премии «Оскар» состоится в ночь на 26 апреля (начало – в 3:00 по мск) в голливудском театре «Долби». Уже известны номинанты.

Лучший фильм

  • «Отец»
  • «Иуда и черный мессия»
  • «Манк»
  • «Минари»
  • «Земля кочевников»
  • «Девушка, подающая надежды»
  • «Звук метала»
  • «Суд над Чикагской семеркой»

Лучшая мужская роль

  • Риз Ахмед («Звук металла»)
  • Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»)
  • Энтони Хопкинс («Отец»)
  • Гэри Олдман («Манк»)
  • Стивен Ян («Минари»)

Лучший актер второго плана

  • Саша Барон Коэн («Суд над чикагской семеркой»)
  • Дэниэл Калуя («Иуда и черный Мессия»)
  • Лесли Одом-младший («Одна ночь в Майями»)
  • Пол Раджи («Звук металла»)
  • Лакит Стэнфилд («Иуда и чёрный Мессия»)

Лучшая женская роль

  • Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»)
  • Андра Дэй («Соединенный Штаты против Билли Холидэй»)
  • Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»)
  • Фрэнсис МакДорманд («Земля кочевников»)
  • Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»)

Лучшая актриса второго плана

  • Мария Бакалова («Борат 2»)
  • Гленн Клоуз («Элегия Хиллбилли»)
  • Оливия Коулман («Отец»)
  • Аманда Сэйфрид («Манк»)
  • Юн Е Чжон («Минари»)

Лучший режиссер

  • Томас Витенберг («Еще по одной»)
  • Дэвид Финчер («Манк»)
  • Ли Исаак Чан («Минари»)
  • Хлоя Чжао («Земля кочевников»)
  • Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»)

Лучший оригинальный сценарий

  • Уилл Берсон, Шака Кинг, Кит Лукас, Кенни Лукас — «Иуда и черный мессия»
  • Абрахам Мардер, Дариус Мардер, Дерек Сиэнфрэнс — «Звук металла»
  • Аарон Соркин — «Суд над чикагской семеркой»
  • Эмеральд Феннелл — «Девушка, подающая надежды»
  • Ли Айзек Чун — «Минари»

Лучший сценарий-адаптация

  • «Отец»
  • «Борат»
  • «Земля кочевников»
  • «Одна ночь в Майями»
  • «Белый тигр»

Лучший оператор

  • «Иуда и Черный мессия»
  • «Манк»
  • «Новости со всего света»
  • «Земля кочевников»
  • «Суд над чикагской семеркой»

Лучший композитор

  • «Пятеро одной крови»
  • «Манк»
  • «Минари»
  • «Новости со всех концов света»
  • «Душа»

Лучшая песня

  • «Fight For You» — «Иуда и черный мессия»
  • «Hear My Voice» — «Суд над чикагской семеркой»
  • «Húsavík» — «Евровидение: История группы Fire Saga»
  • «Io Sí (Seen)» — «Вся жизнь впереди»
  • «Speak Now» — «Одна ночь в Майами»

Лучший иностранный художественный фильм

  • «Еще по одной» (Дания)
  • «Лучшая пора» (Гонконг)
  • «Коллектив» (Румыния)
  • «Человек, который продал свою кожу» (Тунис)
  • «Куда ты идешь, Аида?» (Босния и Герцеговина)

Лучший анимационный фильм

  • «Вперед»
  • «Путешествие на Луну»
  • «Барашек Шон: Фермагеддон»
  • «Душа»
  • «Легенда о волках»

Лучший документальный фильм

  • «Коллектив»
  • «Агент-крот»
  • «Время»
  • «Мой учитель-осьминог»
  • «Лагерь калек»

Лучший дизайн костюмов

  • «Эмма»
  • «Ма Рейни: Мать блюза»
  • «Манк»
  • «Мулан»
  • «Пиноккио»

Лучший грим и прически

  • «Эмма»
  • «Элегия Хиллбилли»
  • «Ма Рейни: Мать блюза»
  • «Манк»
  • «Пиноккио»

 

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