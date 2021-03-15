«Оскар-2021»: все номинанты

Все о кино – в отдельном разделе на «Голе».

Церемония вручения 93-й премии «Оскар» состоится в ночь на 26 апреля (начало – в 3:00 по мск) в голливудском театре «Долби». Уже известны номинанты.

Лучший фильм

«Отец»

«Иуда и черный мессия»

«Манк»

«Минари»

«Земля кочевников»

«Девушка, подающая надежды»

«Звук метала»

«Суд над Чикагской семеркой»

Лучшая мужская роль

Риз Ахмед («Звук металла»)

Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»)

Энтони Хопкинс («Отец»)

Гэри Олдман («Манк»)

Стивен Ян («Минари»)

Лучший актер второго плана

Саша Барон Коэн («Суд над чикагской семеркой»)

Дэниэл Калуя («Иуда и черный Мессия»)

Лесли Одом-младший («Одна ночь в Майями»)

Пол Раджи («Звук металла»)

Лакит Стэнфилд («Иуда и чёрный Мессия»)

Лучшая женская роль

Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»)

Андра Дэй («Соединенный Штаты против Билли Холидэй»)

Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»)

Фрэнсис МакДорманд («Земля кочевников»)

Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»)

Лучшая актриса второго плана

Мария Бакалова («Борат 2»)

Гленн Клоуз («Элегия Хиллбилли»)

Оливия Коулман («Отец»)

Аманда Сэйфрид («Манк»)

Юн Е Чжон («Минари»)

Лучший режиссер

Томас Витенберг («Еще по одной»)

Дэвид Финчер («Манк»)

Ли Исаак Чан («Минари»)

Хлоя Чжао («Земля кочевников»)

Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»)

Лучший оригинальный сценарий

Уилл Берсон, Шака Кинг, Кит Лукас, Кенни Лукас — «Иуда и черный мессия»

Абрахам Мардер, Дариус Мардер, Дерек Сиэнфрэнс — «Звук металла»

Аарон Соркин — «Суд над чикагской семеркой»

Эмеральд Феннелл — «Девушка, подающая надежды»

Ли Айзек Чун — «Минари»

Лучший сценарий-адаптация

«Отец»

«Борат»

«Земля кочевников»

«Одна ночь в Майями»

«Белый тигр»

Лучший оператор

«Иуда и Черный мессия»

«Манк»

«Новости со всего света»

«Земля кочевников»

«Суд над чикагской семеркой»

Лучший композитор

«Пятеро одной крови»

«Манк»

«Минари»

«Новости со всех концов света»

«Душа»

Лучшая песня

«Fight For You» — «Иуда и черный мессия»

«Hear My Voice» — «Суд над чикагской семеркой»

«Húsavík» — «Евровидение: История группы Fire Saga»

«Io Sí (Seen)» — «Вся жизнь впереди»

«Speak Now» — «Одна ночь в Майами»

Лучший иностранный художественный фильм

«Еще по одной» (Дания)

«Лучшая пора» (Гонконг)

«Коллектив» (Румыния)

«Человек, который продал свою кожу» (Тунис)

«Куда ты идешь, Аида?» (Босния и Герцеговина)

Лучший анимационный фильм

«Вперед»

«Путешествие на Луну»

«Барашек Шон: Фермагеддон»

«Душа»

«Легенда о волках»

Лучший документальный фильм

«Коллектив»

«Агент-крот»

«Время»

«Мой учитель-осьминог»

«Лагерь калек»

Лучший дизайн костюмов

«Эмма»

«Ма Рейни: Мать блюза»

«Манк»

«Мулан»

«Пиноккио»

Лучший грим и прически