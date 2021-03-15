Оскар-2021
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«Оскар-2021»: все номинанты
вчера, 15:55
Все о кино – в отдельном разделе на «Голе».
Церемония вручения 93-й премии «Оскар» состоится в ночь на 26 апреля (начало – в 3:00 по мск) в голливудском театре «Долби». Уже известны номинанты.
Лучший фильм
- «Отец»
- «Иуда и черный мессия»
- «Манк»
- «Минари»
- «Земля кочевников»
- «Девушка, подающая надежды»
- «Звук метала»
- «Суд над Чикагской семеркой»
Лучшая мужская роль
- Риз Ахмед («Звук металла»)
- Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»)
- Энтони Хопкинс («Отец»)
- Гэри Олдман («Манк»)
- Стивен Ян («Минари»)
Лучший актер второго плана
- Саша Барон Коэн («Суд над чикагской семеркой»)
- Дэниэл Калуя («Иуда и черный Мессия»)
- Лесли Одом-младший («Одна ночь в Майями»)
- Пол Раджи («Звук металла»)
- Лакит Стэнфилд («Иуда и чёрный Мессия»)
Лучшая женская роль
- Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»)
- Андра Дэй («Соединенный Штаты против Билли Холидэй»)
- Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»)
- Фрэнсис МакДорманд («Земля кочевников»)
- Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»)
Лучшая актриса второго плана
- Мария Бакалова («Борат 2»)
- Гленн Клоуз («Элегия Хиллбилли»)
- Оливия Коулман («Отец»)
- Аманда Сэйфрид («Манк»)
- Юн Е Чжон («Минари»)
Лучший режиссер
- Томас Витенберг («Еще по одной»)
- Дэвид Финчер («Манк»)
- Ли Исаак Чан («Минари»)
- Хлоя Чжао («Земля кочевников»)
- Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»)
Лучший оригинальный сценарий
- Уилл Берсон, Шака Кинг, Кит Лукас, Кенни Лукас — «Иуда и черный мессия»
- Абрахам Мардер, Дариус Мардер, Дерек Сиэнфрэнс — «Звук металла»
- Аарон Соркин — «Суд над чикагской семеркой»
- Эмеральд Феннелл — «Девушка, подающая надежды»
- Ли Айзек Чун — «Минари»
Лучший сценарий-адаптация
- «Отец»
- «Борат»
- «Земля кочевников»
- «Одна ночь в Майями»
- «Белый тигр»
Лучший оператор
- «Иуда и Черный мессия»
- «Манк»
- «Новости со всего света»
- «Земля кочевников»
- «Суд над чикагской семеркой»
Лучший композитор
- «Пятеро одной крови»
- «Манк»
- «Минари»
- «Новости со всех концов света»
- «Душа»
Лучшая песня
- «Fight For You» — «Иуда и черный мессия»
- «Hear My Voice» — «Суд над чикагской семеркой»
- «Húsavík» — «Евровидение: История группы Fire Saga»
- «Io Sí (Seen)» — «Вся жизнь впереди»
- «Speak Now» — «Одна ночь в Майами»
Лучший иностранный художественный фильм
- «Еще по одной» (Дания)
- «Лучшая пора» (Гонконг)
- «Коллектив» (Румыния)
- «Человек, который продал свою кожу» (Тунис)
- «Куда ты идешь, Аида?» (Босния и Герцеговина)
Лучший анимационный фильм
- «Вперед»
- «Путешествие на Луну»
- «Барашек Шон: Фермагеддон»
- «Душа»
- «Легенда о волках»
Лучший документальный фильм
- «Коллектив»
- «Агент-крот»
- «Время»
- «Мой учитель-осьминог»
- «Лагерь калек»
Лучший дизайн костюмов
- «Эмма»
- «Ма Рейни: Мать блюза»
- «Манк»
- «Мулан»
- «Пиноккио»
Лучший грим и прически
- «Эмма»
- «Элегия Хиллбилли»
- «Ма Рейни: Мать блюза»
- «Манк»
- «Пиноккио»
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