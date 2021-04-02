Мухаммед Али выбросил золотую медаль Олимпиады в реку, когда его унизили в кафе

После возвращения Али пошел хвастаться медалью перед друзьями. Потом взял одного из них и пошел в кафе. Это заведение не обсуживало «цветных». Друг предложил выбрать место попроще, куда точно ходят темнокожие. Али отказался: «Нет, с сегодняшнего дня все будет по-другому».

Они зашли. Дальше – клише из голливудских фильмов. Люди замолчали, официанты выпрямились и уставились на входную дверь. Али с медалью на груди и его робкий друг сели на стол. «Официант, принесите нам, пожалуйста, меню», – спокойно попросил Али.

Али вспоминал в автобиографии:

«На меня смотрели как на сумасшедшего: «Мы здесь не обслуживаем нигеров. Я ответил: «Спокойно, я не нищий, у меня есть средства, чтобы заплатить». Но меня никто не слушал, несколько человек подошли к нам, взяли под руки и выкинули из кафе. Я был в шоке. Я понимал, что в этом мире ничего не меняется».

Трое человек из той толпы догнали их на парковке и попытались ограбить Али и отобрать медаль. Не смогли. После драки Али и друг спустились к реке и еще раз обсудили всю ситуацию.

Али выкинул медаль в реку.

В этой истории не все гладко. Ее по-разному рассказывает даже Али. В автобиографии он написал, что избавился от ситуации в кафе, когда медаль упала в воду. Но в одном из интервью говорил, что вообще не помнит про медаль. Часть друзей Али говорят, что медаль действительно унесло течением реки. Другие – что Али слишком дорожил ей и не выбросил бы так просто.

Косвенное подтверждение истории – медаль действительно пропала. Потому что в 1996 году во время баскетбольного матча на Олимпиаде в Атланте президент МОК Хуан Антонио Самаранч подарил Али второй экземпляр медали-1960. Али тогда открывал Олимпиаду и уже страдал от болезни Паркинсона.