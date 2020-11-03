Великая Eye of the Tiger из «Рокки 3» записывалась на склеенной гитаре и придумалась за десять минут в машине
Там должна была играть песня Queen. Но Сталлоне не договорился с ними и случайно нашел группу Survivor
«Рокки 3» вышел в 1982 году. Саудтреком Сталлоне очень хотел песню Another One Bites the Dust группы Queen и даже отснял под него пару сцен. Но продюсеры фильма не договорились с Queen об условиях.
Появилась большая проблема: нужна новая песня в том же ритме и стилистике – и очень быстро.
Рок-группа Survivor к этому времени выпустила два альбома и несколько синглов. Есть две версии, как Сталлоне ее заметил: либо услышал по радио один из синглов, либо прослушал запись, которую дал совладелец студии, куда ходили Survivor. Второй вариант упоминается чаще.
Сталлоне позвонил основателю и вокалисту группы Джиму Петерику, который не сразу поверил, что звонит именно Сталлоне. Он признался, что с начала музыкальной карьеры ждал такой возможности. Сталлоне рассказал об идее: ритм должен быть резким и хорошо вписываться в кадры во время бокса, у песни должен быть пульс, подходящий под удары кулаков в перчатках.
Гитарист группы Фрэнки Салливан рассказывал:
«Сталлоне прислал нам кассету с десятью минутами фильма, и я дико огорчился, когда запись остановилась. Мы сказали, что нам нужно досмотреть до конца, чтобы сделать нужную мелодию. И это было полной неправдой – просто нам очень хотелось досмотреть фильм».
На кассете была озвучка Another One Bites The Dust. «Она звучала просто чертовски идеально», – вспоминал Петерик.
Как создавалась We Are The Champions. Меркьюри вдохновлялся футболом, хотя Queen делали ее совсем не для спорта
Сталлоне тоже участвовал в создании: он влиял на текст и громкость барабанов
Знаменитый боксерский рифф, который так хорошо вписался в темп тренировок, Петерик сочинил за десять минут в машине. Нечто похожее есть в песне Youngblood с первого альбома. «Я просто придумал, как синхронизировать аккорды с ударами».
Первую строчку в песне придумал сам Сталлоне, дальше текст написала группа. Название «Глаз тигра» казалось Петерику и Салливану заурядным, и они раздумывали назвать ее «Выживание» (Survival). Через несколько дней песня была готова. Сталлоне получил кассету с записью. Но молчал.
«Некоторое время мы ничего от него не слышали, и я спросил его брата Фрэнка, – рассказывал Салливан. – Тот ответил: «Был вчера у него, и он так тряс головой под нее, что вспотел». Я подумал: «Что ж, хороший знак».
Сталлоне попросил дописать куплет и увеличить громкость барабанов. В фильм фактически вошла демоверсия песни, а студийный вариант группа представила позже.
О клипе Петерик говорил: «Тогда это видео имело популярность, но видеоклипы только набирали ход. Сейчас я смотрю на него, и мне неловко – насколько примитивным оно было».
Фильм стал успешным, а за ним – и главный саундтрек.
- Песня возглавляла чарты во многих странах в 1982-м, шесть недель держалась первой в Billboard Hot 100.
- Вошла в сотню лучших рок-песен в истории по версии телеканала VH1.
- Была номинирована на «Оскар» и выиграла «Грэмми».
- Она звучала или упоминалась в более 20 фильмах и мультфильмах после.
Гитарист до выхода песни жил в съемной комнате с другом и еле собирал на нее по 200 долларов в месяц
Салливан: «Через неделю после выхода фильма я ехал и слушал ее по радио. Переключил – услышал на другой радиостанции. Потом на третьей. И остановился, потому что это был один из тех моментов, который никогда не хотелось забывать».
Наибольшую пользу успех песни принес ему: «Мои товарищи по группе зарабатывали шестизначные суммы в год, имели отличные машины и дома, я же – еле платил за квартиру 200 долларов в месяц».
Петерик сказал так: «Деньги имеют значение, но лучший гонорар – это когда встречаешь людей в супермаркете, и они говорят, что песня положительно повлияла на их жизнь. Кому-то помогла от рака или приступа. Даже знаю людей, которые лежа на операционном столе просили поставить именно ее».
Салливан вспоминал: «Я жил с другом, снимая комнату, а он еще и порой не платил. А гитара, на которой я играл эту песню, была сломана. Купить еще одну я просто не мог, так что я просто склеил ее. Кстати, у меня до сих пор есть запись фильма с Another One Bites The Dust, возможно, единственная. И наверняка она стоит больших денег. Но я предан Сталлоне, так что эта запись – под замком в сейфе».
Survivor написали песню и для четвертого фильма «Рокки» – Burning Heart. Хотя она уже не имела такого успеха. Кстати, в этом фильме тоже засветилась Eye of the Tiger.
«Люди говорят мне: «У Кэти Перри неплохая версия вашей песни», а я говорю: «Нет, это же не она, да и называется по-другому», – объяснял Петерик. – У нее хорошая песня, которая, вероятно, придет и уйдет. А Eye of the Tiger – вне времени. Думаю, она будет вечной».