Великая Eye of the Tiger из «Рокки 3» записывалась на склеенной гитаре и придумалась за десять минут в машине

Там должна была играть песня Queen. Но Сталлоне не договорился с ними и случайно нашел группу Survivor

«Рокки 3» вышел в 1982 году. Саудтреком Сталлоне очень хотел песню Another One Bites the Dust группы Queen и даже отснял под него пару сцен. Но продюсеры фильма не договорились с Queen об условиях.

Появилась большая проблема: нужна новая песня в том же ритме и стилистике – и очень быстро.

Рок-группа Survivor к этому времени выпустила два альбома и несколько синглов. Есть две версии, как Сталлоне ее заметил: либо услышал по радио один из синглов, либо прослушал запись, которую дал совладелец студии, куда ходили Survivor. Второй вариант упоминается чаще.