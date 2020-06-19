- Queen
- ЧМ-1994
- музыка
Как создавалась We Are The Champions. Меркьюри вдохновлялся футболом, хотя Queen делали ее совсем не для спорта
Ей больше 40 лет. Queen поставили ее в альбом News of the World рядом с We Will Rock You. Часто этими двумя песнями группа заканчивала концерты.
Есть версия, что все началось 29 мая 1977 года. Queen играли концерт в Стаффорде, и в конце вместо аплодисментов фанаты вдруг запели You Will Never Walk Alone – вечный хит футбольных стадионов и святой гимн «Ливерпуля». Группа удивилась и задумалась. Исследователи биографии Queen иногда опровергают эту историю, хотя она встречается даже в интервью гитариста Брайана Мэя.
Брайан Мэй вспоминал: «Тогда вообще был отличный вечер. Публика откликалась на все наши песни, пела вместе. Мы хотели быть группой, которую слушают и воспринимают серьезно, но чтобы еще и подпевали – в наш план это как-то не входило. Тогда нужно было пересмотреть взгляды. Помню разговор с Фредди Меркьюри. Я сказал, что теперь это должно быть частью шоу, нам нужно принять, что люди тоже хотят участвовать».
Тогда Меркьюри ушел и, обдумывая это, написал We Are The Champions.
Роджер Тэйлор болел за «Челси», Джона Дикона приписывали к «Лестеру» (он родился в этом городе), предпочтения Брайана Мэя неизвестны, а Меркьюри всегда был равнодушен к футболу. Боксом, теннисом – да, занимался, еще позировал с Марадоной в футболке сборной Аргентины. И на этом все. Но песню написал, вдохновляясь футболом.
«Я думал о футболе, когда ее писал. Хотел сочинить песню, которую вместе исполнили бы фанаты. В ней больше театральности, чем в обычном футбольном гимне».
Он назвал ее самой самовлюбленной и высокомерной песней из всех, что писал. Говорил, что это его собственная версия синатровской My Way.
Когда песня была почти закончена, Мэй вмешался – ему не понравилось, как звучит гитарное соло. «Я все переделал и в конце появился небольшой кусок, где пытался сделать так, чтобы гитара звучала так же мощно, как вокал Фредди – выразить чувства. Это едва слышно на записи, да и не главная особенность, но услышать все же можно».
Вопросы вызывала строчка No time for losers («Не время для проигравших»). Тэйлор опровергает высокомерие: «Мы чемпионы» означает «все мы». Речь не просто о нас как о группе. Жаль, что некоторые люди не так ее расценили. Про проигравших – не самая добрая строчка, но опять же и здесь в большей степени имеется в виду «Все мы».
«На концерте нет проигравших, это больше работает как самоутверждение», – вспоминал Мэй. Но опасения были: «Помню, говорил Фредди: «Не сможем это сделать, прибьют же». А он мне: «Сможем».
Еще Мэй рассказывал, что группа вообще не ожидала популярности в спорте. Записывая We Are The Champions, группа просто хотела объединить свою аудиторию, а не захватить чужую.
«Возможно, определенное высокомерие есть, но песня – о вере в себя, о том, что приведет к вершине».
Почему она стала настолько популярной? «У нее абсолютно убийственный припев. Мы каждый раз завершаем ей концерты, потому что лучше последней песни, чем эта, мы не знаем. Молодежи кажется, что эта песня, как и We Will Rock You, просто была всегда. Что их никто не писал».
Видеоклип на We Are The Champions был снят в театре имени Джиллиан Линн в Лондоне (тогда еще он просто назывался новым лондонским театром). Считается, что это первый клип в музыкальной индустрии с привлечением фанатов. В клипе они размахивали плакатами и шарфами и как раз напоминали футбольных.
«Их было около тысячи из нашего фан-клуба, – вспоминал Тэйлор. – 50 раз их заставляли все это делать. Было утомительно».
После съемки клипа группа в благодарность фанатам отыграла небольшой концерт из десяти песен. Вспоминает один из фанатов: «Я получил приглашение через фан-клуб и вместе с тремя друзьями уехал из школы: мы были в числе первых десяти и прождали девять часов. Но это того стоило. Помню, как просто сходил с ума». Кстати, вот каким было само приглашение.
Понятно, что WATC тысячу раз мелькала в поп-культуре и спорте. Но есть одна странная история – про гимн ЧМ-1994. Обычно под каждый чемпионат мира записывается отдельный свежий трек. Но организаторы ЧМ-1994 вдруг сделали главной песню, написанную за 17 лет до этого.
Хотя ФИФА считает официальным гимном ЧМ-1994 песню Gloryland (Daryl Hall & Sounds of Blackness). Но даже в сертифицированном сборнике песен к турниру We Are The Champions идет заглавной, Gloryland – второй, а дальше еще букет звезд: Scorpions, Bon Jovi, Тина Тернер, Сантана и другие.
В 2011 году ученые университета Голдсмитс в Лондоне провели эксперимент: тысячи опрошенные напевали любимую песню, после чего аналитики вычленяли факторы хита – длинные музыкальные фразы, изменения высоты тона, мужской вокал, высокие мужские голоса.
По итогам исследования Голдсмитс составил рейтинг самых цепляющих песен. Первая – We Are The Champions.