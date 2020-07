Как создавалась We Are The Champions. Меркьюри вдохновлялся футболом, хотя Queen делали ее совсем не для спорта

Ей больше 40 лет. Queen поставили ее в альбом News of the World рядом с We Will Rock You. Часто этими двумя песнями группа заканчивала концерты.

Есть версия, что все началось 29 мая 1977 года. Queen играли концерт в Стаффорде, и в конце вместо аплодисментов фанаты вдруг запели You Will Never Walk Alone – вечный хит футбольных стадионов и святой гимн «Ливерпуля». Группа удивилась и задумалась. Исследователи биографии Queen иногда опровергают эту историю, хотя она встречается даже в интервью гитариста Брайана Мэя.