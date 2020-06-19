Как создавалась We Are The Champions. Меркьюри вдохновлялся футболом, хотя Queen делали ее совсем не для спорта

Брайан Мэй вспоминал: «Тогда вообще был отличный вечер. Публика откликалась на все наши песни, пела вместе. Мы хотели быть группой, которую слушают и воспринимают серьезно, но чтобы еще и подпевали – в наш план это как-то не входило. Тогда нужно было пересмотреть взгляды. Помню разговор с Фредди Меркьюри. Я сказал, что теперь это должно быть частью шоу, нам нужно принять, что люди тоже хотят участвовать».

Тогда Меркьюри ушел и, обдумывая это, написал We Are The Champions.

Роджер Тэйлор болел за «Челси», Джона Дикона приписывали к «Лестеру» (он родился в этом городе), предпочтения Брайана Мэя неизвестны, а Меркьюри всегда был равнодушен к футболу. Боксом, теннисом – да, занимался, еще позировал с Марадоной в футболке сборной Аргентины. И на этом все. Но песню написал, вдохновляясь футболом.

«Я думал о футболе, когда ее писал. Хотел сочинить песню, которую вместе исполнили бы фанаты. В ней больше театральности, чем в обычном футбольном гимне».

Он назвал ее самой самовлюбленной и высокомерной песней из всех, что писал. Говорил, что это его собственная версия синатровской My Way.