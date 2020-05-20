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Все о песне «Аргентина – Ямайка 5:0» – классике русского рока. Она появилась у Эйфелевой башни и попала в альбом «Чайфа» случайно
Когда Шахрин вдохновлялся аргентинцами и ямайцами, он даже не знал счет
В России этот матч знает каждый из-за песни группы «Чайф». Тем летом-1998 солист Владимир Шахрин был в Париже с женой. Они поехали по путевке, которую организовало турагентство. «Чайф» выступал на их мероприятии, но турагентство вместо денег расплатились бартером. Другие члены группы согласились, потому что у Шахрина наступал день рождения.
- Матч Аргентина – Ямайка был на ЧМ-1998 (второй тур группы H) в Париже на стадионе «Парк де Пренс»;
- До перерыва было 1:0, но с удалением игрока Ямайки, после – забил Ортега, хет-трик оформил Батистута – 5:0;
- Ямайка ни до, ни после на ЧМ не выступала, но уехала с одной победой – спустя тур обыграла японцев.
Гуляя мимо Эйфелевой башни, Шахрин наблюдал за фанатами обеих команд:
«Удрученные горем ребята из Ямайки стучали в барабаны, и светящиеся счастьем аргентинцы под них танцевали. Увиденное меня поразило. Вернулся из Парижа, сразу написал стихи. Действительно, на одном дыхании».
Еще цитата Шахрина: «Как тараканы после дихлофоса, из всех щелей вылезали машущие бело-голубыми флагами фанаты Аргентины. Они орали и норовили со всеми поделиться своей радостью, даже с ямайскими болельщиками, которые скромно сидели в уголочке, били по барабанам и пели очень ритмичную, танцевальную, но тоскливо-грустную песню.
Это был целый спектакль: ямайцы играют, а победившие аргентинцы, их все больше, танцуют. В знак солидарности с ямайским народом, вернувшись в отель, ночью, я написал песню от имени потерпевших, которую можно исполнять на любую реггийную мелодию».
Но она даже не о фанатах: «Песня совсем не про то, что я увидел. Не про бедных ямайцев и не про радостных аргентинцев, а про переживания, которые дает нам спорт».
На том матче Шахрин не был и даже не знал результата, пока не вернулся в отель.
Что внутри
«Эта музыка интересна тем, что по ритму это абсолютно танцевальная штука, по тексту – почти всегда плач и грусть», – говорит продюсер группы Дмитрий Гройсман.
В тексте Шахрин мелодично описывает страдание:
- «Зачем ты стучишь в мои барабаны
- Зачем ты танцуешь под мои барабаны
- Зачем ты поешь мою песню
- Мне и так больно».
Отдельно про строчку «Сенсимильи хватит на всех, пока звучит регги». Это про неопыленные семенах конопли, которая используется для марихуаны (в Ямайке она была запрещена, сейчас – частично легализована).
Напоминаем: по законам РФ, употреблять и выращивать марихуану – незаконно. Не делайте этого.
Чтобы включить ее в альбом, продюсер обманул Шахрина
Альбом «Шекогали» уже был записан, а песня про спорт по стилю не подходила, поэтому группа относилась к ней несерьезно. Слова Гройсмана: «Говорю: «Надо вставить в новый альбом». – «Да нет, ты что, она в «Шекогали» по концепции не подходит».
Они опробовали ее на концертах – получилось отлично. «Вдруг все вокруг стали говорить, что это — мелодия лета и срочно нужно записать «Аргентину – Ямайку» в студии и включать в новый альбом», – вспоминал Шахрин.
А история включения песни в альбом была такой. Рассказывает Гройсман:
«Встретился с главой Real Records Аленой Михайловой, и она сказала: «Я дам 10 тысяч за альбом, но клип на главную песню ты должен снять сам». – «На какую?» – «Я не знаю, я альбом не слушала». Я тогда смекнул, позвонил Шахрину и сказал, что Real Records готовы заплатить нам 10 тысяч, но они просят, чтобы «Аргентина – Ямайка» вошла в альбом. Шахрин сказал: «Ладно!».
С клипом – отдельная история: «Сделать это нужно будет почти без денег. Приехал к Алене Михайловой и сказал: «Я знаю, как снять клип, но мне нужно от тебя получить запись футбольного матча Аргентина – Ямайка без логотипов канала». Иначе его никуда больше не возьмут. Она достала мне этот матч, я взял съемки с двух концертов: один с «Горбушки» и один с «Максидрома».
Все вместе мне обошлось в 1,5 тысячи долларов. Поэтому чистыми за альбом мы получили на руки 8,5 тысячи. В общем, как ни странно, этот самый дешевый клип выстрелил».
Следующий год – прорывной для песни
Просто два факта:
- Первое место в хит-параде «Чартова дюжина» на «Нашем Радио»;
- Лучшая рок-песня премии «Золотой Граммофон».
И это не считая всенародной популярности, когда в конце 1990-х ее текст знал каждый, а дикторы на стадионах вставляли перед матчами и в перерывах.
Ее несколько раз переделывали
Есть версия, что «Чайф» исполнял песню с текстом «Россия – Украина, хоть бы 2:0» в том самом 1999 году, когда был памятный матч между этими сборными.
Куда более позитивные воспоминания – от 2018 года, когда в первом же матче ЧМ сборная России разгромила Саудовскую Аравию. И счет – как раз 5:0. Шахрин с удовольствием перепел припев в инстаграме:
Сам Шахрин – не страстный фанат, но футбол любит
«Я не большой поклонник клубного футбола. Согласен, что это красивое зрелище. Но на данном этапе это больше шоу-бизнес, соревнование кошельков».
А если за кого-то поболеть? «Я вполне среднестатистический футбольный болельщик – безусловно, не фанат. У меня даже нет любимой команды. Я сильно поддаюсь чьему-то влиянию, и когда нас пригласили выступить перед игрой ЦСКА – «Ливерпуль», я болел за ЦСКА. А потом, на открытии футбольного сезона, – за «Локомотив». Когда смотрю репортажи про уральские команды, то становлюсь их болельщиком. Скорее всего, я болею не за определенную команду, а за «своих», за земляков – «Урал» или Россию».
Потом Шахрин написал спортивный гимн – не зашло
На игре ЦСКА и «Ливерпуля» Шахрин впечатлился: процентов 70 на трибунах было русских, но гимн соперника звучал очень мощно.
«Мне пришло в голову написать универсальный спортивный гимн для всех екатеринбургских команд, который можно было петь перед началом игр, – рассказывал он. – Я специально внимательно прослушал английские гимны футбольных клубов. И попытался сочинить гимн, который может спеть человек без особого музыкального слуха и голоса. Чтобы встал на трибуне, обнялся с соседом и пропел.
Мы презентовали этот гимн в Екатеринбурге. Пригласили на презентацию представителей наших региональных команд. Каждому вручили по диску с гимном. Вроде бы всем он понравился. Но я не слышал, чтобы его кто-то распевал на стадионах. Не прижился».
Эххх ностальгия. Только тогда выпускной отгремел. Сядешь в кресло, ухватишь одной рукой одноклассницу за ж, другой - бутыль с пивом и втыкаешь крутой футбольчик. Нынешней молодежи не понять - уткнутся в айфоны свои, а вот тогда был топовый музон и топовый футбол! Да и девки были мммм.
Как тараканы после дихлофоса, из всех щелей вылезали машущие бело-голубыми флагами фанаты Аргентины. Они орали и норовили со всеми поделиться своей радостью, даже с ямайскими болельщиками, которые скромно сидели в уголочке, били по барабанам и пели очень ритмичную, танцевальную, но тоскливо-грустную песню
Уххх