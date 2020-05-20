Все о песне «Аргентина – Ямайка 5:0» – классике русского рока. Она появилась у Эйфелевой башни и попала в альбом «Чайфа» случайно

Гуляя мимо Эйфелевой башни, Шахрин наблюдал за фанатами обеих команд:

«Удрученные горем ребята из Ямайки стучали в барабаны, и светящиеся счастьем аргентинцы под них танцевали. Увиденное меня поразило. Вернулся из Парижа, сразу написал стихи. Действительно, на одном дыхании».

Еще цитата Шахрина: «Как тараканы после дихлофоса, из всех щелей вылезали машущие бело-голубыми флагами фанаты Аргентины. Они орали и норовили со всеми поделиться своей радостью, даже с ямайскими болельщиками, которые скромно сидели в уголочке, били по барабанам и пели очень ритмичную, танцевальную, но тоскливо-грустную песню.

Это был целый спектакль: ямайцы играют, а победившие аргентинцы, их все больше, танцуют. В знак солидарности с ямайским народом, вернувшись в отель, ночью, я написал песню от имени потерпевших, которую можно исполнять на любую реггийную мелодию».

Но она даже не о фанатах: «Песня совсем не про то, что я увидел. Не про бедных ямайцев и не про радостных аргентинцев, а про переживания, которые дает нам спорт».

На том матче Шахрин не был и даже не знал результата, пока не вернулся в отель.