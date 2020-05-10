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Элтон Джон спасал «Уотфорд» из кризиса – а «Уотфорд» спасал Элтона Джона от депрессии и одиночества
Недавно Элтон Джон сказал:
«Уотфорд» – моя давняя любовь. Нас связывает очень много приятных моментов. Я работал в клубе. Я был его самым большим болельщиком. Я болею и сейчас: слежу за каждым матчем, постоянно на связи с руководством. Я сейчас не вхожу в состав директоров. Но у меня по-прежнему много идей. Я звоню президенту «Уотфорда» и рассказываю их. Иногда даже я вижу, что какие-то мои предложения используются».
Элтон Джон и «Уотфорд» – это не просто история о любви звезды и клуба. Он был владельцем (дважды), гендиректором и президентом, вытаскивая проект из кризиса. За что получил должность вечного почетного президента.
«Я несколько раз задумывался о смерти. Но клуб всегда был источником моего счастья»
Элтон Джон был владельцем «Уотфорда» дважды: с 1976-го по 1987-й и с 1997-го по 2002 год.
В первый раз он пришел, когда все было очень (очень-очень-очень) плохо. «Уотфорд» в четвертом дивизионе, денег нет, игроки уходят бесплатно (клуб не мог соблюдать контрактные обязательства).
В «Уотфорд», за который он болел с детства, Джона пригласили знакомые. По их идее, популярный фанат должен немного распиарить утопающий клуб и, возможно, скинуть немного денег на развитие.
Джон пришел без опыта спортивного менеджмента, но сразу начал предлагать здравые идеи:
1. Вкладываться не в опытных, а в молодых.
2. Перестроить академию. Элтон Джон считал, что «Уотфорд» после кризиса доберется до первой лиги за пару лет. За это время молодняк подрастет и научится: так у клуба не будет проблем на таком высоком уровне.
Джон всегда думал о еврокубках. Даже когда «Уотфорд» был во втором дивизионе, на вопросы о планах он всегда отвечал про Кубок чемпионов и Кубок УЕФА.
На самом деле все это было взаимопомощью. Пока «Уотфорд» вместе с Джоном за пять лет добрался до первой лиги, Джон вместе с «Уотфордом» боролся за жизнь. В то время, как говорил сам Джон, у него были проблемы с творчеством. Срывались некоторые контракты, он упустил роль в фильме (не говорил, в каком). Плюс в 1976-м пошли первые слухи о нетрадиционной ориентации Джона, из-за чего началась небольшая травля даже со стороны его болельщиков.
Из-за множества неудач он замыкался в себе, потерял много друзей и в свободное время слишком увлекся алкоголем и наркотиками. Элтон Джон говорил, что так он поднимает себе настроение – но не заметил, как подошел к опасной черте. «Уотфорд» же, по его мнению, отвлекал его от профессиональных проблем и выводил его из депрессивного состояния.
В автобиографии он посвятил «Уотфорду» огромную главу:
«Я был владельцем и президентом «Уотфорда» в течение худшего периода жизни. Это были годы наркомании, пьянства, дурацких сотрудничеств, многочисленных разбирательств. Я даже несколько раз задумывался о смерти. Но клуб... «Уотфорд», несмотря на огромные усилия, которые я вкладывал в его развитие, всегда был источником моего счастья. Знаете: я грустил до приезда на базу. Но там меня встречали игроки, персонал. И я понимал, что я счастливый человек. По понятным причинам я слабо помню те годы. Но я помню каждый матч «Уотфорда». Я клянусь».
В «Уотфорде» Элтон Джон раскрыл будущего тренера сборной Англии. Их дружба – великий союз двух очень разных мужчин
В 1976-м, когда Элтон Джон взял контрольный пакет акции, он хотел быть сильным управленцем. Он думал о сильном решении. И начал с подписания Грэма Тейлора на пост главного тренера в 1977-м.
На тот момент Тейлору было всего 33 года, но у него уже был пятилетний опыт работы в «Линкольне». Джону нравилась работа Тейлора, поэтому он предложил ему хорошую зарплату и позвал на собеседование. Их первую встречу Тейлор охарактеризовал так:
«Я думал, что он заговорит о плавном повышении. Но сэр Элтон сразу же начал говорить о еврокубках, о большом развитии. Я подумал: «Ага, мне это нравится. Но ты должен заплатить мне достаточно, чтобы я постарался особенно».
Тейлор в итоге проработал в «Уотфорде» десять лет, вывел его в первый дивизион (аналог АПЛ), в 1983-м занял второе место, а в сезоне-1983/84 дошел до финала Кубка Англии (где проиграл «Эвертону» – 0:2).
У Элтона Джона и Грэма Тейлора были идеальные взаимоотношения. Они часто встречались за пределами стадиона – обсуждали футбол и музыку. Они даже из «Уотфорда» ушли в один и тот же год: Джон – шлифовать карьеру поп-звезды, Тейлор – «Астон Виллу», после которой он работал в сборную Англии.
В 2006-м Тейлор дал The Guardian интервью, в котором рассказал об их дружбе. Несколько цитат:
• «Когда мне сказали об интересе «Уотфорда», я засмеялся. Но когда мне сказали, что мной интересуется лично Элтон Джон, я даже немного испугался. Это же звезда! И интересовался он мной, малоизвестным тренером».
• «Я был на его свадьбе. Мы были как братья. У нас действительно теплые взаимоотношения».
• «У нас был уговор: он не советовал мне, в какую команду переходить. Я не говорил ему, какие песни петь. Это идеальная дружба».
В 2009-м Национальная портретная галерея пригласила десять знаменитых геев Англии, чтобы они выбрали по шесть человек, которых считают своими героями. Элтон Джон одним из таких назвал Грэма Тейлора. «Он был тренером «Уотфорда», за который я болею всю жизнь. И он исполнил все мои фанатские мечты. Он мой герой».
Грем Тэйлор умер в 2012-м от сердечного приступа. На похоронах был и Элтон Джон – там он зачитал очень трогательную речь.
«У меня было столько классных воспоминаний о Грэме, что я мог бы написать огромную книгу. Ты любишь человека, который искренен и честен с тобой . Грэм был самым честным и самым искренним человеком в моей жизни. Мы были братьями. Я люблю тебя, Грэм. Я буду сильно скучать по тебе».
Джон до сих пор звонит боссам «Уотфорда» и находит каких-то талантливых пацанов в неизвестных лигах раньше скаутов
В 1997-м «Уотфорд» сидел во втором дивизионе. Проблемы были теми же, что и во времена первого появления Элтона Джона: денег нет, игроки уходят, никаких мыслей о Премьер-лиге. И тогда он пришел снова.
Джон вернул Тейлора, но уже генеральным директором. Он помог «Уотфорду» с деньгами, нашел инвесторов и к сезону-1999/00 вернул в АПЛ. Но тогда Элтон Джон уже не мог регулярно отвлекаться от музыкальной карьеры. Поэтому иногда на матчи «Уотфорда» от не приезжал месяцами.
В 2002-м Элтон Джон все-таки продал долю акций «Уотфорда» и еще некоторое время был президентом клуба.
Что еще связывает Элтона Джона и «Уотфорд» сейчас:
1. Сын играет в клубной академии.
2. Председатель совета директоров «Уотфорда» Скотт Даксбери говорит: «Иногда сэр Элтон Джон звонит мне и говорит о каких-то парнях из второй лиги, о которых я даже не знаю. Я обещаю передать фамилии нашим скаутам. Через какое-то время они приходят ко мне и говорят, что это действительно сильные игроки. У сэра Элтона Джона феноменальное футбольное мышление».
3. Элтон Джон до сих пор много ходит на футбол. В прошлом году, когда «Сити» разнес «Уотфорд» (8:0) он говорил: «Хотел забраться в нору и умереть! Но я не могу начать болеть за другую команду. «Уотфорд» — мой родной клуб, и я этому рад».