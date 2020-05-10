Элтон Джон спасал «Уотфорд» из кризиса – а «Уотфорд» спасал Элтона Джона от депрессии и одиночества

«Я несколько раз задумывался о смерти. Но клуб всегда был источником моего счастья»

Элтон Джон был владельцем «Уотфорда» дважды: с 1976-го по 1987-й и с 1997-го по 2002 год.

В первый раз он пришел, когда все было очень (очень-очень-очень) плохо. «Уотфорд» в четвертом дивизионе, денег нет, игроки уходят бесплатно (клуб не мог соблюдать контрактные обязательства).

В «Уотфорд», за который он болел с детства, Джона пригласили знакомые. По их идее, популярный фанат должен немного распиарить утопающий клуб и, возможно, скинуть немного денег на развитие.

Джон пришел без опыта спортивного менеджмента, но сразу начал предлагать здравые идеи:

1. Вкладываться не в опытных, а в молодых.

2. Перестроить академию. Элтон Джон считал, что «Уотфорд» после кризиса доберется до первой лиги за пару лет. За это время молодняк подрастет и научится: так у клуба не будет проблем на таком высоком уровне.

Джон всегда думал о еврокубках. Даже когда «Уотфорд» был во втором дивизионе, на вопросы о планах он всегда отвечал про Кубок чемпионов и Кубок УЕФА.

На самом деле все это было взаимопомощью. Пока «Уотфорд» вместе с Джоном за пять лет добрался до первой лиги, Джон вместе с «Уотфордом» боролся за жизнь. В то время, как говорил сам Джон, у него были проблемы с творчеством. Срывались некоторые контракты, он упустил роль в фильме (не говорил, в каком). Плюс в 1976-м пошли первые слухи о нетрадиционной ориентации Джона, из-за чего началась небольшая травля даже со стороны его болельщиков.

Из-за множества неудач он замыкался в себе, потерял много друзей и в свободное время слишком увлекся алкоголем и наркотиками. Элтон Джон говорил, что так он поднимает себе настроение – но не заметил, как подошел к опасной черте. «Уотфорд» же, по его мнению, отвлекал его от профессиональных проблем и выводил его из депрессивного состояния.

В автобиографии он посвятил «Уотфорду» огромную главу:

«Я был владельцем и президентом «Уотфорда» в течение худшего периода жизни. Это были годы наркомании, пьянства, дурацких сотрудничеств, многочисленных разбирательств. Я даже несколько раз задумывался о смерти. Но клуб... «Уотфорд», несмотря на огромные усилия, которые я вкладывал в его развитие, всегда был источником моего счастья. Знаете: я грустил до приезда на базу. Но там меня встречали игроки, персонал. И я понимал, что я счастливый человек. По понятным причинам я слабо помню те годы. Но я помню каждый матч «Уотфорда». Я клянусь».

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