Раньше «You’ll Never Walk Alone» пели в память о погибших на войне. Потом – мюзикл, Синатра, Рэй Чарльз. Сейчас – балконы на карантине

Это очень растрогало Юргена Клоппа: «Вчера мне прислали запись, как люди в больнице у отделения интенсивной терапии поют «You’ll Never Walk Alone», и я тут же заплакал. Невероятно. Это показывает всем, что эти люди не просто работают, а делают это с правильным настроем. Они подвергают себя опасности, потому что помогают больным, людям с серьезными проблемами. Я просто не могу сильнее выразить свое восхищение, просто не могу».

«You’ll Never Walk Alone» – культовая песня, которая сегодня выходит за рамки спорта. Символично, что изначально она тоже не была к нему привязана.

Есть две версии появления песни. Популярность среди болельщиков она приобрела после исполнения группы, которая сотрудничала с менеджером The Beatles

YNWA написали в 1945-м американские композиторы Ричард Роджерс и Оскар Хаммерштейн. Есть несколько версий ее происхождения. Первая – смерть друга Роджерса: мотив он придумал на его похоронах. Вторая – песня написана специально под конец Второй мировой войны. В 1945-м ее действительно исполняли многие английские артисты – так они оплакивали погибших в боевых сражениях.

В том же году Роджерс и Хаммерштейн поставили мюзикл «Карусель», куда внесли «You’ll Never Walk Alone»: одна из главных героинь, утешая сестру, у которой погиб муж, начала петь: «Ты никогда не будешь одна». Спустя пять лет, когда песня набрала популярность, ее начали использовать в разных американских фильмах и сериалах – только там исполнялись каверы, а не оригинал, придуманный Роджерсом и Хаммерштейном под «Карусель».

Для закрепления в поп-культуре важным шагом стал Фрэнк Синатра, исполнивший хит в 1963-м. Дальше она неоднократно попадала на первые строчки британских чартов, а ее уже перепевали Луи Армстронг, Рэй Чарльз и другие звезды.

В 1963-м на английском музыкальном фестивале песню исполнила группа Gerry & The Pacemakers. У нее был общий менеджер с The Beatles, плюс участники были знакомы друг с другом – именно поэтому исполнение YNWA иногда . Позже (и до сих пор) именно этот кавер взяли все футбольные фанаты.