Раньше «You’ll Never Walk Alone» пели в память о погибших на войне. Потом – мюзикл, Синатра, Рэй Чарльз. Сейчас – балконы на карантине
Мир эпохи карантина бодрится по-разному. В Италии и Испании, например, люди устраивают дискотеки на балконах – собираются по вечерам, вместе поют песни, аплодируют друг другу.
Среди самой популярной музыки – хорошо знакомая футбольным болельщикам песня «You’ll Never Walk Alone». Так ее исполняют в Милане:
А вот атмосфера из Барселоны:
А это видео уже из Роттердама – врачи клиники поют «You’ll Never Walk Alone»:
Это очень растрогало Юргена Клоппа: «Вчера мне прислали запись, как люди в больнице у отделения интенсивной терапии поют «You’ll Never Walk Alone», и я тут же заплакал. Невероятно. Это показывает всем, что эти люди не просто работают, а делают это с правильным настроем. Они подвергают себя опасности, потому что помогают больным, людям с серьезными проблемами. Я просто не могу сильнее выразить свое восхищение, просто не могу».
«You’ll Never Walk Alone» – культовая песня, которая сегодня выходит за рамки спорта. Символично, что изначально она тоже не была к нему привязана.
Есть две версии появления песни. Популярность среди болельщиков она приобрела после исполнения группы, которая сотрудничала с менеджером The Beatles
YNWA написали в 1945-м американские композиторы Ричард Роджерс и Оскар Хаммерштейн. Есть несколько версий ее происхождения. Первая – смерть друга Роджерса: мотив он придумал на его похоронах. Вторая – песня написана специально под конец Второй мировой войны. В 1945-м ее действительно исполняли многие английские артисты – так они оплакивали погибших в боевых сражениях.
В том же году Роджерс и Хаммерштейн поставили мюзикл «Карусель», куда внесли «You’ll Never Walk Alone»: одна из главных героинь, утешая сестру, у которой погиб муж, начала петь: «Ты никогда не будешь одна». Спустя пять лет, когда песня набрала популярность, ее начали использовать в разных американских фильмах и сериалах – только там исполнялись каверы, а не оригинал, придуманный Роджерсом и Хаммерштейном под «Карусель».
Для закрепления в поп-культуре важным шагом стал Фрэнк Синатра, исполнивший хит в 1963-м. Дальше она неоднократно попадала на первые строчки британских чартов, а ее уже перепевали Луи Армстронг, Рэй Чарльз и другие звезды.
В 1963-м на английском музыкальном фестивале песню исполнила группа Gerry & The Pacemakers. У нее был общий менеджер с The Beatles, плюс участники были знакомы друг с другом – именно поэтому исполнение YNWA иногда . Позже (и до сих пор) именно этот кавер взяли все футбольные фанаты.
Джерри Марсден, один из Gerry & The Pacemakers говорил: «Это не просто песня. Ты видишь текст, принимаешь для себя определенный смысл. Но дальше, когда ты начинаешь петь ее, ты понимаешь, что есть еще очень много смыслов. Главный смысл? Тут все не так оригинально: никто никогда не будет один. В любой ситуации есть толпа людей, способных помочь даже самому одинокому человеку».
В обозрение «Ливерпуля» эта песня попала очень легко. Во время предсезонного турнира один из менеджеров команды и заодно поклонник Gerry & The Pacemakers дал послушать ее тренеру «Ливерпуля» Биллу Шенкли – так она просочилась в раздевалку. Оттуда – на трибуны. Болельщики узнали, чем их любимые игроки заряжаются перед матчами, и заводили ее хором после выхода команды на поле. По ссылке – так ее пели во время финала Кубка Англии, в котором «Ливерпуль» обыграл «Лидс» (2:1).
Сейчас песню поют на всех европейских стадионах, а Рене Флеминг исполнила ее на инаугурации Обамы
От «Ливерпуля» песню исполняли болельщики:
- «Боруссии» Д
- «Селтика»
- «Ниццы»
- «Брюгге»
- «Милана»
- «Аякса»
- «Санкт-Паули»
В последнее время песня прочно ассоциируется с «Ливерпулем» и футболом в целом. Но она часто выбивается за пределы спорта. Например:
1. В 2009-м Рене Флеминг исполнила «You’ll Never Walk Alone» на инаугурации Барака Обамы.
2. В 2001 году на церемонии вручения «Эмми» Барбара Стрейзанд пела ее в память о жертвах теракта 11 сентября в Нью-Йорке.