Лев Лещенко не только поет: входит в совет «Динамо» и спасает баскетбольный «Зенит» по звонку Миллеру

Лещенко развивал баскетбольный «Триумф». Потом из него сделали «Зенит»

С 2002 года Лев Лещенко занимал должность почетного президента баскетбольного «Динамо-Подмосковье». Потом на его основе сделали «Триумф». Команда выступала в Люберцах, а Лещенко ее всячески поддерживал на той же президентской должности. Лещенко рассказывал, что друзья попросили его помощи с организацией команды.

Артист согласился, потому что сам имел баскетбольное прошлое. «Даже после окончания 10-го класса играл в молодежной команде «Динамо». Как правило, после нее ребята уходили уже в профессиональный спорт», – объяснял Лещенко. Тогда Лещенко пришлось выбирать между спортом и музыкой. Он выбрал музыку, а баскетбол остался приятным увлечением.

В «Триумфе» Лещенко выполнял все функции реального президента: ходил на трибуны, помогал в переговорах и даже публично давил на арбитров. «Я, откровенно говоря, не верил в то, что возможно такое судейство, но нас еще до старта матча предупреждали, что придется иметь дело не только с соперниками», – рассказывал он после матча «Триумфа» и итальянской команды «Реджо-Эмилии».