Лев Лещенко не только поет: входит в совет «Динамо» и спасает баскетбольный «Зенит» по звонку Миллеру
Лещенко развивал баскетбольный «Триумф». Потом из него сделали «Зенит»
С 2002 года Лев Лещенко занимал должность почетного президента баскетбольного «Динамо-Подмосковье». Потом на его основе сделали «Триумф». Команда выступала в Люберцах, а Лещенко ее всячески поддерживал на той же президентской должности. Лещенко рассказывал, что друзья попросили его помощи с организацией команды.
Артист согласился, потому что сам имел баскетбольное прошлое. «Даже после окончания 10-го класса играл в молодежной команде «Динамо». Как правило, после нее ребята уходили уже в профессиональный спорт», – объяснял Лещенко. Тогда Лещенко пришлось выбирать между спортом и музыкой. Он выбрал музыку, а баскетбол остался приятным увлечением.
В «Триумфе» Лещенко выполнял все функции реального президента: ходил на трибуны, помогал в переговорах и даже публично давил на арбитров. «Я, откровенно говоря, не верил в то, что возможно такое судейство, но нас еще до старта матча предупреждали, что придется иметь дело не только с соперниками», – рассказывал он после матча «Триумфа» и итальянской команды «Реджо-Эмилии».
В 2014 году «Триумф» Лещенко переехал в Санкт-Петербург – тогда клуб сразу переименовали в «Зенит» и сделали частью футбольной структуры. Выделение бюджета на «Зенит» одобрил лично Алексей Миллер. Тогда же Лещенко отошел от президентских дел: «После переезда команды в Санкт-Петербург становиться президентом «Зенита» не планирую. Возможно, буду приезжать поддерживать ребят».
Уже на первой игре «Зенита» в Санкт-Петербурге собралась рекордная фанатская аудитория. Довольный Лещенко тоже пришел: «Еще раз убедился, что передал команду, которой отдал несколько лет жизни, в надежные руки. Уверен, что баскетболисты достойно поддержат реноме самого популярного в городе спортивного бренда». В самом «Зените» Лещенко потом называли главным болельщиком команды.
При этом Лещенко все равно оставался рядом с «Зенитом». В 2017 году «Фонтанка» рассказывала, что звонок Лещенко спас баскетбольный «Зенит». Тогда из клуба сняли двух руководителей. Команда была под угрозой роспуска, но Лещенко позвонил Алексею Миллеру. Тот довел информацию до Сергея Фурсенко – все быстро переиграли, руководители вернулись, а команда доукомплектовалась к новому сезону.
Лещенко в футболе: выступает на стадионах, болеет за «Динамо» (и немножко за «Спартак»)
Лев Лещенко занимался спортом с детства: «Я с первого класса занимался в баскетбольной секции. И, вообще, любил все виды спорта. Понимаете, мы жили в коммуналках. И не хотелось сидеть дома. Да и негде было сидеть. Поэтому шли на улицы и играли в волейбол, баскетбол, ходили плавать в бассейн».
Так он описывал свои увлечения: «Я ни за что в катафалке на свадьбу не поеду! Я сохранил свою душу и никогда не интересуюсь сплетнями. Лучше посмотрю футбол или баскетбол. На свете есть множество интересных занятий». С десяти лет Лещенко болеет за «Динамо» во всех видах спорта – тогда же он получил членский билет юного динамовца и первую форму.
Лещенко выступал на открытии нового стадиона «Динамо» и пел песню «Команда молодости нашей». «Впервые пришел сюда в 54-м году, и я очень рад, что сегодня мы получили в подарок такую блистательную арену. Будем радоваться футболу, будем приходить болеть за нашу команду», – рассказывал Лещенко на церемонии открытия. На игре с «Ростовом» он пел «День Победы».
С декабря 2019-го Лев Лещенко входит в новый консультативный совет московского «Динамо». 17 декабря состоялось его первое заседание – там обсуждали итоги первой части РПЛ, взаимодействие со спонсорами и привлечение зрителей. Председатель консультативного совета – Сергей Степашин. В январе под его руководством прошло еще одно заседание.
Так Лещенко реагировал на назначение Кирилла Новикова главным тренером «Динамо»: «Многие мои друзья писали и говорили: «Кто это такой? У него нет опыта!» Искренне говорю, единственный, кто был за него. Спорил с соратниками. Не скажу, что знал, кто такой Новиков, и следил за молодежкой. Но интуитивно понимал, что все будет хорошо».
В футболе Лещенко симпатизировал еще и «Спартаку» – это вытекало из его связей с «Лукойлом». В 90-е Лещенко написал для «Лукойла» песню о поселке нефтяников. Потом он публично поддерживал вице-президента «Лукойла», когда тот попал в скандальное ДТП. Связь со «Спартаком» Лещенко подтверждал в интервью – там уточнял, что дело как раз в «Лукойле».