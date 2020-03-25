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#Эминем #музыка #UFC #MMA #Андре Мунис #Антонио Арройо

Бойцы UFC, выходящие на поединки под Эминема, чаще проигрывают

25 марта, 19:29

За все время существования UFC было зарегистрировано 189 случаев, когда бойцы выходили под треки Эминема. Впервые – 5 февраля 2005 года, когда Тито Ортис вышел против Витора Бельфорта на UFC 51. Последний случай – Андре Мунис мотивировал себя треком «Lose Yourself» перед боем с Антонио Арройо на UFC 164, получилось не очень.

ZUMAPRESS/Global Look Press

Некоторые бойцы UFC реально обожают Эминема. Две цитаты:

1. Чак Лиделл: «Я люблю Эминема. У него ритмичная музыка. Она мотивирует и настраивает». В 2010-м Лиделл вышел на бой с Ричем Франклином под «Won’t Back Down» и проиграл в первом раунде.

2. Андре Мунис: «Я мечтаю познакомиться с Эмом. Он клевый певец, делает крутые вещи. Обожаю его треки. Для меня честь выйти под него». Возвращаемся к первому абзацу, к строке о проигрыше Муниса Арройо.

В конце 2019 года пользователь Reddit под ником Джей исследовал все поединки на UFC, проанализировал бои, когда бойцы выходили под Эминема, и записал статистику. Результаты этого исследования собраны в монументальную таблицу. Краткие итоги:

  • 86 боев завершились победами бойцов, выходившими под треки Эминема.
  • 3 раза была ничья.
  • 93 раза Эминем настраивал бойцов не в ту сторону, и они проигрывали.

Джей писал: «Я просто хотел доказать эту теорию. Я много читал об этом, но все было как-то бездоказательно. Я просто захотел доказать это. Да, многие бойцы проигрывали поединки после выхода под песни Эминема. Возможно, это проклятие. Но посмотрите, много и обратных случаев».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Рассказываем о еще одном проклятии:
Если спортсмены делают фото с Дрейком, то потом проигрывают. Серьезно, вот доказательства
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