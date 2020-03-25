Бойцы UFC, выходящие на поединки под Эминема, чаще проигрывают

Некоторые бойцы UFC реально обожают Эминема. Две цитаты:

1. Чак Лиделл: «Я люблю Эминема. У него ритмичная музыка. Она мотивирует и настраивает». В 2010-м Лиделл вышел на бой с Ричем Франклином под «Won’t Back Down» и проиграл в первом раунде.

2. Андре Мунис: «Я мечтаю познакомиться с Эмом. Он клевый певец, делает крутые вещи. Обожаю его треки. Для меня честь выйти под него». Возвращаемся к первому абзацу, к строке о проигрыше Муниса Арройо.

В конце 2019 года пользователь Reddit под ником Джей исследовал все поединки на UFC, проанализировал бои, когда бойцы выходили под Эминема, и записал статистику. Результаты этого исследования собраны в монументальную таблицу. Краткие итоги:

86 боев завершились победами бойцов, выходившими под треки Эминема.

3 раза была ничья.

93 раза Эминем настраивал бойцов не в ту сторону, и они проигрывали.

Джей писал: «Я просто хотел доказать эту теорию. Я много читал об этом, но все было как-то бездоказательно. Я просто захотел доказать это. Да, многие бойцы проигрывали поединки после выхода под песни Эминема. Возможно, это проклятие. Но посмотрите, много и обратных случаев».