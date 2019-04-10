Если спортсмены делают фото с Дрейком, то потом проигрывают. Серьезно, вот доказательства
В начале марта у нас выходил материал об известном пугающем мифе про голы Арона Рэмзи – после них в разное время умерли два десятка знаменитостей.
Недавно The Sun обнаружил, что титан хип-хопа и покоритель всех чартовых рекордов Drake тоже кармически проклят: после селфи с ним спортсмены проигрывают важные матчи.
(P.S. На всякий случай напоминаем, что на самом деле проклятий не бывает, а все цепочки событий – череда удивительных совпадений)
История с провалами игроков/команд в спорте после фото с Дрейком ведется еще с 2013 года. Тогда баскетбольный «Торонто» улучшал имидж, пригласив Дрейка на роль глобального посла» Несколько историй вроде придумывания логотипа, очень похожего на лого другого клуба, или приглашения на концерте баскетболиста перейти в этот клуб, что запрещено правилами, вынудили НБА оштрафовать «Торонто». А еще после этого клуб получил репутацию тех, кто заваливает важные матчи.
Затем Дрейк появился на разминке «Кентуки», и те проиграли важный матч «Висконсину». То же произошло и с «Майами», за который прибаливал рэпер – в финале плей-офф клуб был фаворитом в серии с «Сан-Антонио», но проиграл 1-4.
В том же году Дрейк сфотографировался с форвардом «Ливерпуля» Даниэлом Старриджем. Клуб тогда вел отчаянную чемпионскую гонку, но в последний момент упустил титул.
В 2015-м Дрейка заметили с Сереной Уильямс. Результат – сенсационное поражение в полуфинале US Open 2015. Год спустя попал квотербек НФЛ Джонни Манзил – его карьера пошла на спад.
В прошлом году Дрейк поддержал Конора Макгрегора перед боем с Хабибом Нурмагомедовым. И все.
Потом Дрейк сфотографировался в одежде команды «Алабама» по американскому футболу. Итог: «Алабама» завалила принципиальный матч против «Клемсона» и упустила титул.
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В 2019-м Дрейк наконец-то добрался до футбола.
Первая жертва – Ромелу Лукаку. Через несколько дней «МЮ» вылетел из Кубка Англии, проиграл «Вулверхэмптону».
Жертва номер два – Джейдон Санчо. 0:5 от «Баварии» в невероятно важном матче в чемпионской гонке Бундеслиги.
Кто там следующий? Пьер-Эмерик Обамеянг. Сходил на концерт, подарил рэперу футболку и проиграл с «Арсеналом» «Эвертону». Все по науке.
Последней жертвой стал Серхио Агуэро. Сфоткался с Дрейком? Получи 0:1 в четвертьфинале ЛЧ от «Тоттенхэма». Кстати, Агуэро там еще и пенальти не забил.
Проклятие Дрейка уже бурно обсуждают и с интересом ждут, что там выйдет 1 июня. Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа выйдет на бой с американцем Джарреллом Миллером.
О снятии проклятии Джошуа даже указал в подписи к снимку.