Если спортсмены делают фото с Дрейком, то потом проигрывают. Серьезно, вот доказательства

В начале марта у нас выходил материал об известном пугающем мифе про голы Арона Рэмзи – после них в разное время умерли два десятка знаменитостей.

Недавно The Sun обнаружил, что титан хип-хопа и покоритель всех чартовых рекордов Drake тоже кармически проклят: после селфи с ним спортсмены проигрывают важные матчи.

(P.S. На всякий случай напоминаем, что на самом деле проклятий не бывает, а все цепочки событий – череда удивительных совпадений)

История с провалами игроков/команд в спорте после фото с Дрейком ведется еще с 2013 года. Тогда баскетбольный «Торонто» улучшал имидж, пригласив Дрейка на роль глобального посла» Несколько историй вроде придумывания логотипа, очень похожего на лого другого клуба, или приглашения на концерте баскетболиста перейти в этот клуб, что запрещено правилами, вынудили НБА оштрафовать «Торонто». А еще после этого клуб получил репутацию тех, кто заваливает важные матчи.

Затем Дрейк появился на разминке «Кентуки», и те проиграли важный матч «Висконсину». То же произошло и с «Майами», за который прибаливал рэпер – в финале плей-офф клуб был фаворитом в серии с «Сан-Антонио», но проиграл 1-4.

В том же году Дрейк сфотографировался с форвардом «Ливерпуля» Даниэлом Старриджем. Клуб тогда вел отчаянную чемпионскую гонку, но в последний момент упустил титул.