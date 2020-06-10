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Культовый момент «Евротура» – псевдогимн «МЮ». Это поп-хиток 80-х, который чешская массовка учила через переводчик
Фильм «Евротур» вышел в начале 2000-х, но шутки со сценами в ночном клубе Амстердама или обменном курсе в Братиславе цитируются до сих пор.
Вкратце для тех, кто забыл сюжет: выпускник американской школы Скотт Томас изучает немецкий язык и переписывается с жителем Германии: он уверен, что это парень, на самом деле нет. Расставшись со своей девушкой, Скотт с друзьями едут к немке в Европу, но сложным маршрутом сразу через несколько стран.
Первая остановка – Лондон, а там – бар, куда Скотт и его друг Купер зашли по ошибке. Внутри – только фанаты «Манчестер Юнайтед». Лидера группировки сыграл Винни Джонс – грозно спросил парней, кто они такие. Скотт ответил, что они – тоже фанаты «МЮ» из штата Огайо.
Герой Джонса грозно потребовал исполнить гимн «МЮ». Скотт в панике вспомнил строчи из песни Шины Истон Morning Train, где нет ни слова о футболе, но конец припева переделал, спев про «МЮ» и крикнув, что это лучший клуб мира. Фанаты внезапно прониклись. А дальше было много пива и поездка в Париж на матч, но Скотт и Купер пошли искать друзей.
На самом деле песня Morning Train – о возлюбленном девушки, который каждый день ездит работать на поезде, пока она ждет его дома и тоскует. Скотт переделал последние слова припева. Вместо «жду его» – «смотрю «МЮ».
В оригинале текст песни очень обычный. Как и клип:
Несколько фактов о песне:
- Это сингл из альбома Take My Time;
- Вышел в Великобритании в мае 1980-го, в США – девятью месяцами позже;
- В чартах – первые места в Австралии, Канаде, Новой Зеландии и США;
- Песню потом неоднократно перепевали, например, на шведском и французском. А сама Истон спела на испанском в альбом для латинских стран;
- В ее тексте нетипично много для того времени сокращений слов.
Музыкант Марк Стейн спрашивал: «Что же теперь, песня Истон – это гимн «МЮ»? Или прав Дессон Томсон (кинокритик Washington Post – обругал фильм из-за массы стереотипов)?». Еще одна цитата в материале о песнях про поезда: «В любом случае даже худшая песня про поезд будет круче лучшей песни про футбол».
Кинокритику Кену Ханке понравилось: «Не могу не полюбить фильм, в котором герой очаровывает целую группировку британских фанатов, пытаясь выдать Morning Train за гимн «МЮ».
Много европейских сцен снимались в Чехии. Режиссер Джефф Шеффер рассказывал, что денег для частых поездок не было. Плюс в Европе бушевала атипичная пневмония. Один из продюсеров Дэвид Мэндел вспоминал: «Представь себе картину: сидишь в автобусе с 40 чехами и учишь петь их Morning Train через переводчик!».
Изначально Morning Train не имеет никакого отношения к футболу и просто была перепета Скоттом со строчкой про «МЮ». Но есть и другая песня, которую вспоминают реже, а она как раз – о футболе. Придумала ее панк-группа The Business, а назвала: England 5 Germany 1.
В «Евротуре» она исполняетcя несколько раз: когда Скотт и Купер едут в автобусе, когда фанаты «МЮ» бегут за французом в Париже и когда в самом конце в Ватикане Скотта от папской гвардии защищают те же фанаты.
England 5 Germany 1, Michael Owen is number 1 – припев песни о мюнхенской победе англичан над немцами в квалификации к ЧМ-2002. В тексте мелькают имена Эрикссона, Бекхэма, Беккенбауэра, Феллера, а группа прославляет сборную, которая вынесла принципиального соперника с бешеным счетом.
The Business посвятили футболу целый альбом Hardcore Hooligan, собрав из них сборник фанатских песен. В 2016-м песню England 5 Germany 1 вспомнили по гораздо более грустному поводу – 1 декабря от рака умер фронтмен группы Микки Фитц. Фактически тогда же группа распалась, хотя через несколько лет ее участники дали несколько концертов в память о Фитце.