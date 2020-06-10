Культовый момент «Евротура» – псевдогимн «МЮ». Это поп-хиток 80-х, который чешская массовка учила через переводчик

Первая остановка – Лондон, а там – бар, куда Скотт и его друг Купер зашли по ошибке. Внутри – только фанаты «Манчестер Юнайтед». Лидера группировки сыграл Винни Джонс – грозно спросил парней, кто они такие. Скотт ответил, что они – тоже фанаты «МЮ» из штата Огайо.

Герой Джонса грозно потребовал исполнить гимн «МЮ». Скотт в панике вспомнил строчи из песни Шины Истон Morning Train, где нет ни слова о футболе, но конец припева переделал, спев про «МЮ» и крикнув, что это лучший клуб мира. Фанаты внезапно прониклись. А дальше было много пива и поездка в Париж на матч, но Скотт и Купер пошли искать друзей.

На самом деле песня Morning Train – о возлюбленном девушки, который каждый день ездит работать на поезде, пока она ждет его дома и тоскует. Скотт переделал последние слова припева. Вместо «жду его» – «смотрю «МЮ».

В оригинале текст песни очень обычный. Как и клип: