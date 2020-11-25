Роя Джонса сделал отец-тиран: избиения, зверские тренировки, убитая собака, мысли о самоубийстве – и благодарность

«Что случилось? Устал? Я же говорил, что ты слишком маленький. Я же говорил, что ты недостаточно быстр. Ты опять плачешь? Маленькая девочка. Девочка снова плачет?» Рой Джонс-младший рыдал, злился, убегал. Но возвращался. Отец довлел над ним, бил и насмехался. Чтобы тот копил ярость, исключил страх и стал чемпионом.

Спасение сослуживца во Вьетнаме, бои за 17 долларов и ружье для шестилетнего сына

Джонс-старший – бывший военный, который прошел Вьетнам. На войне под пулями он спас сослуживца из засады и получил медаль «Бронзовая звезда». «Вы могли бы отдать своего двухнедельного ребенка этому человеку, поехать в отпуск и не думать дважды», – говорил о нем друг семьи Дорис Грант.

В средней школе в Пенсаколе Джонс-старший играл в бейсбол, футбол и баскетбол, но построил карьеру в боксе и провел не меньше 18 профессиональных боев. Треть из них приносили всего по 17 долларов, но: «Однажды я дрался в Мексике. Полторы тысячи долларов – это самое большое, что я получал».

Когда бокс закончился, Джонс-старший устроился электриком на военно-морскую базу и приходил на работу к 6 утра. После смены он занимался фермой, где жили свиньи, лошади, петухи. Часто по хозяйству помогали соседские подростки и сын Рой, который в шесть лет получил на Рождество в подарок ружье, в семь – водил трактор, а в восемь – сел за руль грузовика и врезался в дерево.

«Я думала, что упаду в обморок, когда увидела это», – говорила мать Роя Джонса-младшего Кэрол. Она одна занималась дочерями, потому что Джонс-старший сконцентрировался на воспитании сына. Иногда после работы он смеялся над дочерьми и исполнял танец цыпленка, когда видел, как они двигаются под R&B: «Дети, вы не умеете танцевать».