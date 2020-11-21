Сколько Рой Джонс заработает за бой с Майком Тайсоном
В ночь с 28 на 29 ноября Майк Тайсон подерется с Роем Джонсом. Боксерский вечер состоится в Лос-Анджелесе. Это выставочный бой за специальный титул WBC Frontline Battle Belt. В оформлении пояса использован слоган Black Lives Matter.
Где смотреть бой Майк Тайсон – Рой Джонс
Изначально поединок планировался на сентябрь. Перенос связан с подготовкой бойцов и получением прибыли. Об этом говорил Жолт Барна – менеджер Роя Джонса.
ТАСС публиковал такой комментарий Барны: «28 ноября – это выходные, которые выпадают на день благодарения. Это лучшее время для продаж PPV, так как все будут дома. Организаторы поединка пытаются максимизировать прибыль от трансляций. Перенос даст больше времени, чтобы тщательно подготовиться, и больше времени для того, чтобы этот бой увидел весь мир, а не несколько стран».
Еще Жолт Барна объявил тендер на страховку ушей Роя Джонса. Мы уже рассказывали историю, когда Тайсон откусил кусочек уха Холифилду. Позже они оба зарабатывали на этом укусе.
Тайсон и Холифилд зарабатывали на укусе. Обменивались куском уха в рекламе и вместе представляли специальный соус
ESPN подтверждал, что перенос необходим для заключения телевизионных контрактов и повышения доходов. Джонс говорил, что за задержку боя ему нужны дополнительные доходы: «Я больше не боксирую на полную ставку, поэтому занимаюсь другими делами. Так я зарабатываю. Если из-за переноса подвисают дела, мне нужна компенсация. Это неприемлемо, когда меняется вся схема».
Sportekz еще летом рассказывал о гонораре Роя Джонса со ссылкой на собственные источники. Тогда сообщалось, что Джонс оценил общую прибыль от боя в 10,5 миллиона долларов. Sportekz писал, что на его деньги прямо влияют доходы от трансляций PPV. Если они будут выше ожидаемого, Джонс получит всю эту сумму. Поэтому ему выгоден перенос боя при любых раскладах.
Total Sport пишет, что сейчас гонорары выросли. Рой Джонс заработает гарантированные 10 миллионов долларов, но к ним добавятся доходы от трансляций PPV. Они оцениваются еще примерно в 10 миллионов. Общий заработок Роя Джонса составит около 20 миллионов долларов.
Боксер Андре Уорд вспоминал, что во время карьеры Джонс отказался от боя с Тайсоном, когда мог заработать 40 миллионов долларов.