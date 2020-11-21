Сколько Рой Джонс заработает за бой с Майком Тайсоном

В ночь с 28 на 29 ноября Майк Тайсон подерется с Роем Джонсом. Боксерский вечер состоится в Лос-Анджелесе. Это выставочный бой за специальный титул WBC Frontline Battle Belt. В оформлении пояса использован слоган Black Lives Matter.

Где смотреть бой Майк Тайсон – Рой Джонс

Изначально поединок планировался на сентябрь. Перенос связан с подготовкой бойцов и получением прибыли. Об этом говорил Жолт Барна – менеджер Роя Джонса.

ТАСС публиковал такой комментарий Барны: «28 ноября – это выходные, которые выпадают на день благодарения. Это лучшее время для продаж PPV, так как все будут дома. Организаторы поединка пытаются максимизировать прибыль от трансляций. Перенос даст больше времени, чтобы тщательно подготовиться, и больше времени для того, чтобы этот бой увидел весь мир, а не несколько стран».

Еще Жолт Барна объявил тендер на страховку ушей Роя Джонса. Мы уже рассказывали историю, когда Тайсон откусил кусочек уха Холифилду. Позже они оба зарабатывали на этом укусе.

Тайсон и Холифилд зарабатывали на укусе. Обменивались куском уха в рекламе и вместе представляли специальный соус